Visma-Lease a Bike DS dice “es una etapa en la que queremos marcar la diferencia” pero no espera retroceder 6:22 y arrebatarle el rosa a Eulálio

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) está viendo la mejor oportunidad hasta el momento para estar realmente a la altura de su condición de gran favorito antes del Giro de Italia, con el primer 'final real en la cima de una montaña' del Giro 2026 que llegará en la séptima etapa del viernes a Blockhaus.

A lo largo de seis agitadas etapas, el danés hasta ahora solo ha lanzado un ataque, en la etapa 2 en Bulgaria, pero eso quedó en nada cuando el grupo de tres líderes que formó en el camino a Veliko Tarnovo volvió a la línea de meta.

Sin embargo, la subida al Blockhaus presenta una bestia completamente diferente al paso Lyaskovets de 3,9 km, con sus 13,6 kilómetros de longitud y una pendiente promedio del 8,4%, lo que no deja “ningún lugar donde esconderse”, según Vingegaard.

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Aunque parece poco probable conseguir la maglia rosa tan pronto, gracias a que Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) consiguió una ventaja de 6:22 desde la escapada en la etapa 5, Visma será un gran favorito para tomar el control de la carrera y pasar a una posición de mando con Vingegaard sobre sus principales rivales.

“No, seguro, ahora (Eulálio) está en la camiseta con más de seis minutos, por lo que tiene una buena ventaja”, dijo Vingegaard antes de la sexta etapa en Paestum.

“Creo que puede conservarlo durante un tiempo, porque incluso con la etapa Blockhaus de mañana, es un buen corredor, así que no es sólo que le vayas a quitar seis minutos en una etapa. Conservará el maillot durante un tiempo, eso es seguro”.

“Blockhaus es una subida en la que no puedes esconderte. Seguramente será una etapa en la que los muchachos de la general tendrán que luchar. Quién sabe, tal vez luchemos por la victoria de etapa, eso también sería bueno. Pero no sólo depende de nosotros, también de otros equipos”.

Vingegaard no es ajeno a dejar huella en las primeras etapas de montaña en Grandes Vueltas anteriores, tomando más de un minuto sobre Tadej Pogačar en el Tour de Francia 2023 en solo la quinta etapa, y atacando lejos de todo el campo de la Vuelta del año pasado para ganar la etapa 9 a Valdezcaray.

Visma, que estaba más preocupado por una posible enfermedad después de una quinta etapa húmeda y fría que por su nuevo déficit de 6:22 con respecto al líder de la carrera, mantuvo la misma confianza sólo un día antes que Blockhaus. Obviamente no le contarán a nadie sus planes exactos, pero un ataque de Vingegaard parece inevitable.

Marca la diferencia en Blockhaus

“Es muy importante, porque es un final de montaña, el primer final real de montaña, y es una etapa en la que esperamos y queremos marcar la diferencia. Ojalá podamos hacerlo”, dijo Visma-Lease a Bike Directeur Sportif Marc Reef. ciclismonoticias en la mañana de la etapa 6.

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“Se siente muy bien y se siente listo para hacerlo. Es largo y más empinado que la mayoría de las subidas. Creo que en este Giro, en promedio, las pendientes de las subidas son más altas que en los últimos años, y como es así de pequeño y liviano, también juega a su favor”.

Reef confirmó que Vingegaard no había ido a reconocer la subida específicamente en preparación para este Giro, pero tienen dos ejemplos recientes de 2017 y 2022 para realizar, junto con métodos virtuales para ver las pistas sin tener que ir allí. Hace cuatro años en el Giro, mientras Visma no jugó un papel importante en la etapa ganada por Jai Hindly, Reef estuvo presente como DS.

“En realidad no hay nada específico: siempre nos preparamos bien, incluso con la apretada agenda que tenía Jonas, fue difícil llegar al Blockhaus y también poner esa energía en esa única etapa o subida”, dijo Reef.

“Tenemos la información de 2022 cuando terminamos allí, y también de 2017. Como todos los demás, hemos utilizado Velo Viewer y las imágenes, así que creo que de esa manera estamos lo suficientemente bien preparados”.

Otra señal de que mañana llegará un Visma completo en la etapa es que Reef notó que solo hay una etapa de montaña que afrontar en la segunda semana, con Blockhaus y la etapa 9 hasta Corno alle Scale presentando las primeras oportunidades para Vingegaard en su terreno favorito.

En teoría, la tercera semana debería ser la sección decisiva de la carrera de 2026, como lo fue hace un año cuando Visma obtuvo la victoria general en el último suspiro a través de Simon Yates en la etapa 20. Pero Vingegaard no es alguien que deje las cosas tarde; cuando esté en plena forma, atacará, y su calma en los días previos a la etapa 7 es una señal siniestra de lo que probablemente vendrá.

“Por supuesto, algunos corredores estarán un poco más a la defensiva. Otros ya lo están intentando antes, pero creo que es un final importante de todos modos, porque es una de las subidas más largas de este Giro”, dijo Reef.

“Es una subida empinada, una subida donde se pueden hacer diferencias. Como sucedió en 2017, las brechas eran bastante grandes, tal vez no con los primeros cuatro muchachos, sino detrás de ellos”, dijo Reef, haciendo referencia a cuando Nairo Quintana subió a la victoria y muchas de las brechas entre los 10 primeros eran mayores de un minuto.

“Depende un poco de cómo cada uno corra en la subida, pero por supuesto, porque en la segunda semana sólo es la etapa 14, que es una etapa de montaña difícil, y luego pasamos a la tercera semana, desde esa perspectiva, mañana será un día bastante importante”.

Reef no está muy seguro de qué esperar de Eulálio en lo que respecta a la escalada en sí, pero sospecha que el talento portugués en ascenso al menos mantendrá la maglia rosa hasta la etapa 8.

“Es difícil decir, en esfuerzos cortos, relativamente cortos, que es bastante bueno; eso es lo que ha demostrado ya en los últimos dos años”, dijo. “Por supuesto, tiene derecho a sorprender, pero normalmente seguirá en cabeza después de la etapa de mañana”.