Un australiano dijo en 2015 que “vivía a unos 50 kilómetros de distancia, así que para mí es una montaña bastante especial”.

Jai Hindley fue el último ganador masculino en la cima de Blockhaus en el Giro de Italia en 2022, pero su conexión con el ascenso de Abruzzese se remonta a mucho más atrás, ya que vivió en la región como aficionado durante seis meses en 2015.

Hace cuatro años, la victoria de etapa de Hindley en Blockhaus lo encaminó hacia la victoria general de la maglia rosa en Verona, pero fue mientras se iniciaba en el equipo amateur Aran Cucine Vejus que tuvo su primera experiencia en la subida que marcará la etapa 7 del viernes.

Describió la zona como su “segundo hogar” después de esa victoria de etapa, y el cercano Passo Lanciano también forma parte de las carreteras en las que entrenó. Antes de su regreso al Giro, Hindley recordó esos años de formación.

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“Fue bastante largo, amigo. Nunca antes había hecho una subida tan larga”, dijo Hindley, mientras recordaba sus primeros encuentros con el ascenso de 13,6 km ante un pequeño grupo de periodistas a principios de semana.

“Quizás fue una de las escaladas más largas que hice en mi vida hasta ese momento; fue genial. Vivía a unos 50 km de distancia, así que para mí es una montaña bastante especial”.

Sin embargo, la etapa de mañana ciertamente no se correrá como una carrera de entrenamiento, ya que será el primer final en la cima de una montaña de la carrera de 2026 y la primera gran oportunidad para que los favoritos de la general vean realmente quién se encuentra en qué lugar del orden jerárquico.

“Quiero decir, es súper importante. Creo que es la primera prueba realmente importante”, dijo Hindley. “En Blockhaus seguramente veremos algunas brechas y creo que tendremos una buena idea de quién tiene las piernas en esta carrera”.

“Será duro de todos modos, pero llegaremos allí con mucha fatiga en las piernas después de un largo día” (la etapa 7 tiene 244 km de longitud) “y la subida final en sí es realmente dura. Así que será un día adecuado”.

A diferencia de 2022, cuando era la única punta de lanza de Bora-Hansgrohe, Hindley operará junto a la estrella local Giulio Pellizzari para el equipo ahora patrocinado por Red Bull, mientras buscan desafiar al gran favorito antes de la carrera Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

El conocimiento local estuvo del lado del australiano en ese momento, ya que midió su esfuerzo a la perfección para ganar en un sprint de un grupo pequeño de favoritos de la general. Parece menos probable que pueda repetir esa hazaña frente a Vingegaard, pero Hindley ha realizado impresionantes esfuerzos de escalada que, en su mejor día, podrían ser suficientes.

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“Tenemos un buen equipo. Creo que también podemos estar allí con dos muchachos en la final, con suerte”, dijo, y comenzará la etapa 7 en Formia al mismo tiempo que el danés, con Pellizzari cuatro segundos por delante.

“Ese es el objetivo. Creo que lo iremos paso a paso, como dice el viejo cliché, y realmente intentaremos tener dos muchachos allí durante el mayor tiempo posible”.

Es una combinación que Red Bull utilizó bien en la Vuelta del año pasado, donde la pareja finalmente no pudo vivir con un Vingegaard dominante, pero terminaron cuarto y séptimo en la general respectivamente, con Pellizzari ganando una etapa.

Red Bull DS Christian Pömer dijo ciclismonoticias el miércoles que el objetivo del equipo era sobre todo estar a pleno rendimiento durante la crucial tercera semana, donde un trío de brutales etapas de montaña deberían decidir la victoria.

“Hay dos escenarios: o Vingegaard nos toma un poco de tiempo, o nosotros le tomamos un poco de tiempo a Vingegaard, pero de cualquier manera no tiene nada que decir sobre el resultado de la carrera”, dijo Pömer en el autobús del equipo después de la etapa 5, quizás tomando como inspiración el último ascenso de Simon Yates al rosa en la penúltima etapa hace apenas 12 meses.

“Creo que nos mantenemos concentrados en nuestro objetivo, que sigue siendo el podio, y en nuestro enfoque general, que intentaremos ahorrar energía hasta la última parte de esta carrera. Como decimos muchas veces en esta carrera, es ahí (en la tercera semana) donde importa”.

Pero tienen uno de los equipos de ocho hombres más fuertes de la carrera, por lo que podrían terminar siendo los agresores contra Visma si tienen las piernas disponibles. Debería quedar claro dónde se encuentran los líderes de Red Bull y, de hecho, el ex ganador Hindley en poco menos de 24 horas, pero la carrera no está perdida mañana en cualquier caso: “Aún estamos en la primera semana y hay muchas carreras por venir”, dijo Hindley.