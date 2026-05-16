Un australiano dijo en 2015 que “vivía a unos 50 kilómetros de distancia, así que para mí es una montaña bastante especial”.

Jai Hindley fue el último ganador masculino en la cima de Blockhaus en el Giro de Italia en 2022, pero su conexión con el ascenso de Abruzzese se remonta a mucho más atrás, ya que vivió en la región como aficionado durante seis meses en 2015.

Hace cuatro años, la victoria de etapa de Hindley en Blockhaus lo encaminó hacia la victoria general de la maglia rosa en Verona, pero fue mientras se iniciaba en el equipo amateur Aran Cucine Vejus que tuvo su primera experiencia en la subida que marcará la etapa 7 del viernes.

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“Será duro de todos modos, pero llegaremos allí con mucha fatiga en las piernas después de un largo día” (la etapa 7 tiene 244 km de longitud) “y la subida final en sí es realmente dura. Así que será un día adecuado”.

Red Bull DS Christian Pömer dijo ciclismonoticias el miércoles que el objetivo del equipo era sobre todo estar a pleno rendimiento durante la crucial tercera semana, donde un trío de brutales etapas de montaña deberían decidir la victoria.

“Hay dos escenarios: o Vingegaard nos toma un poco de tiempo, o nosotros le tomamos un poco de tiempo a Vingegaard, pero de cualquier manera no tiene nada que decir sobre el resultado de la carrera”, dijo Pömer en el autobús del equipo después de la etapa 5, quizás tomando como inspiración el último ascenso de Simon Yates al rosa en la penúltima etapa hace apenas 12 meses.