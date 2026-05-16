El francés se perderá el Gran Tour en casa por segundo año consecutivo debido a problemas de salud

Por segundo año consecutivo, Christophe Laporte no tomará la salida en el Tour de Francia, esta vez debido a una lesión sufrida en una caída durante un entrenamiento.

Visma-Lease a Bike emitió un comunicado el jueves en el que afirmaba que el medallista de bronce en la carrera de ruta de los Juegos Olímpicos y ex campeón europeo de ruta se desgarró un músculo cuádriceps y necesitará más tiempo para curar su pierna.

No hubo confirmación si era necesaria una cirugía, pero el equipo confirmó que “no se le permitirá entrenar en las próximas semanas para recuperarse completamente de la lesión”.

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Debido a un tiempo fuera de la bicicleta y a un proceso de rehabilitación, Laporte también fue retirado de la plantilla para el Tour de l'Auvergne-Rhône-Alpes (antes Critérium du Dauphiné) a mediados de junio, una tradicional prueba preparatoria del Tour de Francia.

“Obviamente, esto es una gran decepción. Tuve una buena campaña en las Clásicas de Primavera y estaba listo para empezar a prepararme para el Tour de Francia”, dijo el jugador de 33 años en un comunicado del equipo.

“Por supuesto, tenía muchas ganas de que llegaran las próximas carreras, especialmente el Tour de Francia. En este momento, la atención se centra plenamente en la recuperación para poder volver lo antes posible”.

El corredor francés ha comenzado su Gran Vuelta en casa 10 veces, ganando una etapa en 2022. Comenzó 2026 con una victoria en el día inaugural de la Vuelta a Andalucía, pero se cayó de la carrera en la última etapa. Luego terminó cuarto en Omloop Nieuwsblad y llevó a Matthew Brennan a la victoria en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Se retiró del Ename Samyn Classic y el equipo dijo que no estaba “100% en forma”, lo que fue un eco de la fatiga debido al citomegalovirus que interrumpió su temporada 2025. Pero después de dos semanas fuera de las carreras, regresó a Milán-San Remo con el puesto 16, y luego volvió a estar en plena forma con una serie de cinco top 10, incluido el tercero en In Flanders Fields y el quinto en París-Roubaix.

Laporte no comenzó la temporada pasada hasta agosto, perdiéndose toda la primavera y el verano por los efectos del virus. Terminó el año fuerte, segundo en el Paris-Tours y líder en el Tour de Holanda con la victoria en la general.

Las luchas intermitentes por ser parte del equipo Visma en las carreras arrojan una sombra sobre un mandato de cinco años con el equipo WorldTour que expirará al final de esta temporada.

El veterano corredor del Gran Tour estaba listo para apoyar a Jonas Vingegaard en el Tour de este año. Otros corredores en la lista para apoyar a Vingegaard, que también podrían disputar etapas llanas para ganar, son Edoardo Affini y Wout van Aert.