El francés se perderá el Gran Tour en casa por segundo año consecutivo debido a problemas de salud

Por segundo año consecutivo, Christophe Laporte no tomará la salida en el Tour de Francia, esta vez debido a una lesión sufrida en una caída durante un entrenamiento.

Visma-Lease a Bike emitió un comunicado el jueves en el que afirmaba que el medallista de bronce en la carrera de ruta de los Juegos Olímpicos y ex campeón europeo de ruta se desgarró un músculo cuádriceps y necesitará más tiempo para curar su pierna.

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Debido a un tiempo fuera de la bicicleta y a un proceso de rehabilitación, Laporte también fue retirado de la plantilla para el Tour de l'Auvergne-Rhône-Alpes (antes Critérium du Dauphiné) a mediados de junio, una tradicional prueba preparatoria del Tour de Francia.

“Obviamente, esto es una gran decepción. Tuve una buena campaña en las Clásicas de Primavera y estaba listo para empezar a prepararme para el Tour de Francia”, dijo el jugador de 33 años en un comunicado del equipo.

“Por supuesto, tenía muchas ganas de que llegaran las próximas carreras, especialmente el Tour de Francia. En este momento, la atención se centra plenamente en la recuperación para poder volver lo antes posible”.

El corredor francés ha comenzado su Gran Vuelta en casa 10 veces, ganando una etapa en 2022. Comenzó 2026 con una victoria en el día inaugural de la Vuelta a Andalucía, pero se cayó de la carrera en la última etapa. Luego terminó cuarto en Omloop Nieuwsblad y llevó a Matthew Brennan a la victoria en Kuurne-Brussel-Kuurne.