Denunciados dos vecinos de 19 años y presentados cargos

Dos hombres de 19 años enfrentan cargos después de intentar empujar a los ciclistas del Giro de Italia de sus bicicletas el jueves.

Corriere della Sera informó que la pareja fue identificada y acusada por la policía por poner en peligro la seguridad pública durante eventos deportivos.

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