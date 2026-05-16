Dos hombres de 19 años enfrentan cargos después de intentar empujar a los ciclistas del Giro de Italia de sus bicicletas el jueves.
Corriere della Sera informó que la pareja fue identificada y acusada por la policía por poner en peligro la seguridad pública durante eventos deportivos.
En el ciclismo profesional, cada vez se anima más a los aficionados a respetar a los corredores, pero ese memorando no llegó a los dos espectadores del Giro de Italia.
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En escenas extraordinarias y alarmantes, los dos hombres parecían estar a punto de derribar a los ciclistas de sus bicicletas en una rotonda cerca de San Vitaliano. Afortunadamente no hubo accidentes.
El incidente ocurrió en la sexta etapa del Giro de Italia 2026, una etapa de 141 kilómetros entre Paestum y Nápoles. Un grupo de jóvenes se encontraba en una rotonda y, cuando el pelotón se acercaba, dos de ellos comenzaron a arremeter contra los corredores.
Uno de ellos avanzó repetidamente el pie hacia ellos e incluso tocó y empujó a un piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe mientras pasaba a toda velocidad.
Otro ciclista intentó contraatacar pero no disuadió a uno de los hombres, que continuó arremetiendo hacia el pelotón.
La organización de la carrera publicó un vídeo del incidente en X.com, escribiendo: “Respeta a los corredores. Respeta la carrera. Respeta el #GirodItalia”.
Es probable que el incidente provoque una reacción en el pelotón, que ha tenido que pedir respeto a los aficionados en las carreteras con cada vez más fuerza en los últimos años.
Ha habido múltiples incidentes en los que los fanáticos se acercaron demasiado a lo largo de los años, pero que los espectadores parezcan estar a punto de atacar activamente a los ciclistas es otra cuestión.
Respeta a los ciclistas. Respeta la carrera. Respeten a los aficionados de #GirodItalia🫶, Tifosi. Te amamos en la carretera. Nos encanta tu entusiasmo, nos encanta que animes a los ciclistas, nos encanta que te vistas como flamencos.❌ Pero hay una línea que no debemos cruzar. No seas como este chico. pic.twitter.com/iO7wJNkUOa14 de mayo de 2026