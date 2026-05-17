Los campeones defensores Tiffany Cromwell y Mark O'Brien entre los corredores de 29 países que se dirigen al evento de la Serie Mundial UCI Gravel del sábado

Organizar una carrera de la UCI Gravel World Series no es una tarea fácil, pero en 2026 es solo la entrada para los organizadores de la carrera SEVEN en Nannup, Australia Occidental, aunque es un comienzo generoso dado que el evento atrae a más de 2.000 corredores deseosos de probar un circuito que a finales de este año albergará el Campeonato Mundial UCI Gravel.

“Tener participantes de 29 países dirigiéndose a Nannup es un testimonio de la reputación que la carrera se ha construido como uno de los principales eventos de gravel del mundo, y del entusiasmo que se está generando para el Campeonato Mundial de Gravel UCI de 2026”, dijo el director del evento y la carrera, Stephen Gallagher, en un comunicado de prensa.

La carrera que se unió a la UCI Gravel World Series en su primer año, 2022, ha crecido desde 235 corredores en 2018, luego superó por primera vez la marca de 1.000 corredores en 2021 antes de dar el salto a lo que se espera que sean más de 2.000 corredores en la línea de salida este año el sábado 16 de mayo.

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Esa es una escala probablemente no muy alejada de las cifras que se verán en el Campeonato Mundial del 10 y 11 de octubre, con 2.954 corredores de todas las divisiones alineados en el Campeonato Mundial de Gravel UCI 2025 en Bolero.

“Ciertamente aumenta el prestigio en torno a SEVEN, el hecho de que el mundo esté cayendo, pero creo que todo es un efecto de bola de nieve”, dijo Gallagher. ciclismonoticias mes pasado.

“Quiero decir, la razón por la que el Mundial está aquí es por el crecimiento de SEVEN, el crecimiento de SEVEN se debe a la comunidad que iba y venía cada año. Y nuevamente, la razón por la que comenzamos SEVEN desde el principio fue por el paisaje y la belleza de los lugares que tenemos y que queríamos mostrar, por lo que el efecto de bola de nieve ha continuado desde allí hasta el Campeonato Mundial”.

Además de atraer este año a un número cada vez mayor de ciclistas de todo el mundo, SEVEN incluye un fuerte contingente de competidores australianos. Los campeones defensores Tiffany Cromwell y Mark O'Brien, que también son campeones nacionales australianos, se encuentran entre los ganadores de la ronda de la UCI Gravel World Series que regresan a la línea de salida en la pequeña ciudad de la sección sur de Australia Occidental.

Los ex ganadores Brendan Johnston y Tasman Nankervis también estarán en la línea de salida, junto con Adam Blazevic, que regresa de un largo proceso de recuperación de una lesión tras ser atropellado por un coche mientras entrenaba en 2024. Luego están los segundos clasificados de hace un año, Mark Chong y Cassia Boglio, así como Kane Richards, que fue décimo en la carrera en ruta del Campeonato Nacional de Australia este año, el campeón nacional australiano de ciclocross Tristan Nash y también Matilda Raynolds, ganadora de Dirty Warrny 2023.

El recorrido SEVEN de 125 km comienza y termina en Nannup, atravesando el valle de Blackwood y recorriendo más de 3.000 m de ascenso vertical a lo largo del camino en un recorrido que es más del 80% de grava. Junto a la carrera de tierra SIETE, están las pruebas más cortas de CINCO a 85 km, TRES a 49 km y UNO de 25 km.