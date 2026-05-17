Los campeones defensores Tiffany Cromwell y Mark O'Brien entre los corredores de 29 países que se dirigen al evento de la Serie Mundial UCI Gravel del sábado

Organizar una carrera de la UCI Gravel World Series no es una tarea fácil, pero en 2026 es solo la entrada para los organizadores de la carrera SEVEN en Nannup, Australia Occidental, aunque es un comienzo generoso dado que el evento atrae a más de 2.000 corredores deseosos de probar un circuito que a finales de este año albergará el Campeonato Mundial UCI Gravel.

“Tener participantes de 29 países dirigiéndose a Nannup es un testimonio de la reputación que la carrera se ha construido como uno de los principales eventos de gravel del mundo, y del entusiasmo que se está generando para el Campeonato Mundial de Gravel UCI de 2026”, dijo el director del evento y la carrera, Stephen Gallagher, en un comunicado de prensa.

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