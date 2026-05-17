El italiano seguirá luchando por las victorias de etapa tras quedarse corto en Blockhaus

Después de la contundente victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 7 del Giro de Italia 2026 en Monte Blockhaus, el líder del Lidl-Trek, Derek Gee-West, y su compañero de equipo Giulio Ciccone llegaron 1:42 y 1:40 detrás del danés.

Ciccone ocupa ahora la octava posición en la clasificación general, a 1:40 de Vingegaard y a 4:57 de la maglia rosa, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), mientras que el campeón canadiense está a 2:53 de Vingegaard y a 6:10 de Eulálio.

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