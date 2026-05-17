El italiano seguirá luchando por las victorias de etapa tras quedarse corto en Blockhaus

Después de la contundente victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 7 del Giro de Italia 2026 en Monte Blockhaus, el líder del Lidl-Trek, Derek Gee-West, y su compañero de equipo Giulio Ciccone llegaron 1:42 y 1:40 detrás del danés.

Ciccone ocupa ahora la octava posición en la clasificación general, a 1:40 de Vingegaard y a 4:57 de la maglia rosa, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), mientras que el campeón canadiense está a 2:53 de Vingegaard y a 6:10 de Eulálio.

Gee-West sigue siendo optimista sobre sus posibilidades generales, ya que 1:10 de su desventaja se debió a una caída inoportuna en la etapa 2 que lo dejó persiguiendo en solitario hasta la meta.

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Mantener a Vingegaard a poca distancia de Blockhaus fue un buen día para Gee-West.

“Estoy contento con el lugar donde acabé”, dijo a Eurosport inmediatamente después de la etapa. “Empecé a atacar a los muchachos al final. Tuve que controlar mi ritmo porque empezó muy duro.

“No es la mejor subida porque terminas con el viento, pero no, estoy contento con dónde estaban las piernas.

“Creo que cada día me siento un poco mejor, así que espero que si esto continúa durante dos semanas más, entonces las cosas se verán bien”.

Las gélidas temperaturas y los fuertes vientos hicieron que la subida fuera aún más desafiante.

“Sí, es brutal. Ya estás haciendo un máximo de 40 minutos, y luego tienes que pelear con los muchachos para intentar hacer un poco menos; realmente agrega otro elemento en el que después de 240 km no quieres pensar, pero eso lo convierte en una subida interesante”.

Lidl-Trek esperaba conseguirle a Ciccone otra victoria de etapa en su propio terreno, pero Gee-West dijo que no podía ayudar.

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“Esta es su región, su ascenso, así que al final quise intentar comunicarme con él, tal vez darle una pista, pero luego, en la última curva, se fue y no había nada que pudiera hacer”.

En una breve entrevista, Ciccone negó que ahora sea el líder de la general Lidl-Trek.

“No, no, no”, respondió a la pregunta. “Quiero ganar la etapa y creo que hoy está bastante claro. Ahora tendremos que idear una nueva estrategia para los próximos días”.