Con un hueco en la parte inferior pero volando al frente en la cima, la campeona suiza logra su primera victoria en el WorldTour femenino y lidera la general

Al comienzo de la segunda ascensión de Willunga Hill en la etapa 2 del Santos Women's Tour Down Under, es posible que todas las miradas estuvieran puestas en dos favoritas clave con el ataque inicial de Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), seguida rápidamente por Neve Bradbury ( Canyon-SRAM zondacrypto) pero Noemi Rüegg de EF Education-Oatly no se quedó atrás, esperando el momento oportuno.

“Entré en la subida en una buena posición, y de hecho aceleraron desde abajo, y allí tenía un pequeño hueco, así que no pude seguirlos inmediatamente”, dijo Rüegg a los periodistas después de la etapa.

El grupo ya se había dividido en la primera carga para reducir el grupo líder, que también incluía al compañero de equipo de Rüegg, Kim Cadzow, hasta quedar reducido a un grupo de altibajos de alrededor de 18 corredores.

Sin embargo, el calor continuó durante la aproximación a la segunda subida con la compañera de equipo Canyon-SRAM zondacrypto de Bradbury, Chloe Dygert, usando sus considerables habilidades en contrarreloj para saltar al frente y reforzar la ventaja.

Una vez que llegó la base de la subida, Fisher-Black se apresuró a despegar y Bradbury fue igual de rápido a perseguir, con el poderoso dúo por un momento pareciendo que acababan de hacer el movimiento ganador, pero esta vez no.

“Lo sabía, el comienzo de la subida es la parte más difícil para mí porque es la parte más empinada, así que sabía que simplemente seguiría mi propio ritmo e intentaría cerrar esa brecha a mi propio ritmo, lo cual hice”, dijo Rüegg de la subida donde hay tramos que se acercan y superan una pendiente del 10% en la primera mitad pero que se suaviza hasta rondar el 7% en la segunda mitad.

Primero Silke Smulders (Liv-AlUla-Jayco) cerró la brecha con la pareja de cabeza y luego con Rüegg, pero luego fueron los corredores que persiguieron a la pareja de cabeza quienes los reemplazaron al frente de la carrera. Bradbury atacó a 1 km del final pero Smulders y Rüegg no sólo estuvieron a la altura de la respuesta sino que luego se marcharon solos, pero esa pareja tampoco duró mucho.

“Ella atacó, yo simplemente la seguí y luego me fui solo”, dijo Rüegg. “Al principio pensé: 'Oh, no, era demasiado pronto; No puedo seguir así', pero luego miré hacia atrás y tenía un hueco, así que no tuve otra opción. Simplemente tuve que seguir adelante y pude mantener la línea”.

Cuando Rüegg cruzó la meta por delante de Smulders, consiguió no sólo su primera victoria en el Women's WorldTour, sino también el maillot ocre de líder general de la carrera. A sólo una etapa del final de la carrera de tres etapas, tiene una ventaja de diez segundos sobre su rival más cercano, Smulders.

“De hecho, después de hoy tengo bastante confianza”, dijo la campeona suiza cuando se le preguntó cómo se sentía acerca de la etapa del domingo de 105,9 km hasta Stirling, que incluye 2.142 m de desnivel. “Me sentí muy bien hoy y tengo mucha confianza en mi equipo. Estuvieron increíbles”.

