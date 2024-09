Belga contra el plan de prohibir a los ciclistas profesionales participar en futuros campeonatos sub-23

El belga Alec Segaert se desplomó en el suelo dolorido y decepcionado después de terminar la contrarreloj del Campeonato Mundial masculino sub-23 en Zúrich, sabiendo que nunca tendrá otra oportunidad de conseguir el título mundial que se le ha eludido durante los últimos dos años.

Segaert es considerado una futura estrella del ciclismo belga, pero no pudo competir por tercera temporada consecutiva en la contrarreloj. Fue el más rápido en el segundo control de tiempo intermedio, pero luego se desplomó en las carreteras llanas contra el viento a lo largo de las orillas del lago de Zúrich y perdió 59 segundos ante el español y ciclista del Movistar WorldTour Ivan Romeo, que alcanzó los 500 vatios para ganar el título mundial, mientras que sus rivales por las medallas tuvieron dificultades para alcanzar los 420 vatios.

Según se informa, la UCI planea prohibir a los profesionales WorldTour y ProTeam competir en la categoría sub-23 en los Campeonatos Mundiales, Segaert sólo puede esperar convertirse en un contrarrelojista de clase mundial y desafiar en la categoría élite masculina.

“Creo que ahora mismo me duelen más las piernas que el orgullo y las ambiciones. Vine aquí buscando el mejor resultado, el título mundial, pero eso no ha sido posible hoy”, explicó Segaert en la zona de meta, mientras Romeo se ponía el maillot arcoíris en el podio.

“En los últimos kilómetros me he ido muy abajo, creo que nunca me había ido tan abajo. Todavía me estoy recuperando. Tuve un pinchazo y se me oscureció la vista por un momento”, explicó.

“Sabía que Ivan Romeo había hecho un gran final y que iba a ser muy difícil. Pero en el tramo llano final no llegué a mi potencia. Sufrí mucho más de lo que esperaba”.

Segaert admitió que sufrió en la subida a mitad de recorrido y no se recuperó para el empujón final hacia la victoria.

“En la subida me esforcé al máximo, era lo que necesitaba, pero aún quedaba mucho camino por recorrer en la parte llana del recorrido. Esperaba poder darlo todo, pero no tenía fuerzas en las piernas. Es triste, pero es la verdad”, dijo.

Segaert, que ahora tiene 21 años, terminó tercero en el Campeonato Mundial Júnior en 2021, detrás del británico Josh Tarling. Luego, en 2022, fue segundo, detrás del noruego Soren Waerenskjold, en la contrarreloj sub-23, y segundo, detrás del italiano Lorenzo Milesi, el año pasado. En Bélgica, era considerado el gran favorito para ganar el título mundial sub-23, después de haber estado tan cerca de lograrlo en los últimos años.

Segaert corrió para el Lotto-Dstny ProTeam en 2024, participando en una serie de semiclásicas, carreras por etapas e incluso en la reciente carrera por etapas del Renewi Tour WorldTour. Ganó la carrera de un día del Grand Prix Criquielion en marzo y luego la etapa contrarreloj del Renewi Tour, superando a varios ciclistas de renombre del WorldTour.

Cumplirá 23 años el 16 de enero de 2026, pero está listo para concentrarse por completo en las carreras profesionales. Se opone a los posibles cambios de reglas para 2025, pero insiste en que su última carrera sub-23 será la carrera en ruta del viernes, como parte de un equipo belga fuerte y ambicioso.

“No tenía pensado participar en la carrera de menores de 23 años el año que viene porque espero participar en la carrera de élite, pero creo que la carrera de menores de 23 años debería estar abierta a todos los corredores menores de 23 años, como ocurre actualmente”, argumentó.

“Había un buen grupo de participantes, todos ellos profesionales. Creo que así debe ser. Si eres el mejor corredor sub-23, entonces mereces el título, seas profesional o no.

“No creo que deban cambiar las reglas, sino tener un formato como el de las mujeres sub-23, con quizás todas en la misma carrera pero con un campeón mundial y un podio diferentes”.