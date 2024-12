De siete nuevos fichajes, se espera que Alex Baudin sea el 'piloto revelación' del equipo para la nueva temporada

EF Education-EasyPost extendió los contratos con Alexander Cepeda, Esteban Chaves y James Shaw, cada uno por un año más, para completar una lista de 29 corredores para 2025.

Siete nuevos corredores componen el equipo WorldTour, con el “fichaje de primera línea” del ganador del Tour de Flandes, Kasper Asgreen, y Vincenzo Albanese, procedentes de los hoteles Soudal-QuickStep y Arkéa-B&B, respectivamente. Los dos corredores tuvieron múltiples top 10 el año pasado, 21 combinados, y el director ejecutivo del equipo, Jonathan Vaughters, espera que impulsen los objetivos del equipo en los Clásicos de Primavera.

“Él es nuestro fichaje de primera línea”, dijo Vaughters. “Con Kasper, nuestro trabajo es ayudarlo a volver al nivel que tenía en 2021 cuando ganó Flandes y recuperar esa magia. Es un piloto muy inteligente y ya se ha adaptado para realizar mejoras. Se pudo ver con su sexto lugar en el Mundial.

“Vincenzo, como todos nuestros fichajes, es un componente clave a la hora de fortalecer el equipo. Está constantemente entre los diez primeros. Cuando buscas talento, él es el tipo de ciclista que da resultados durante todo el año. Es muy versátil”.

Samuele Battistella y Madis Mihkels añaden potencia en los sprints, mientras que Alex Baudin, el destacado australiano sub-23 Alastair MacKellar y el no profesional Max Walker añaden profundidad valiosa a una plantilla establecida.

En 2024, los chicos de rosa consiguieron 24 victorias profesionales en carretera, incluidos cinco títulos nacionales, una victoria de etapa en el Giro de Italia de Georg Steinhauser, una victoria en Gran Piemonte de Neilson Powless y una destacada actuación en el Tour de Francia del líder del equipo Richard Carapaz, quien Obtuvo su primera victoria de etapa en el Tour y el maillot de clasificación de montaña. El calendario de carreras de Carapaz se anunciará más adelante este invierno.

El equipo también celebró una victoria todoterreno característica de Lachlan Morton, quien obtuvo su primer título de Unbound Gravel 200.

“Siempre corremos el Tour de Francia lo mejor que podemos porque es nuestra responsabilidad hacia nuestros patrocinadores, nuestros fanáticos y nosotros mismos. Las clásicas son carreras hermosas y, si bien no tienen tanto impacto comercial como el Tour, son carreras que los fanáticos del deporte realmente aman. Son carreras en las que queremos tener éxito porque son algunas de las mejores carreras del año”, dijo Vaughters.

La mitad de los corredores en la lista de 29 hombres tienen 25 años o menos. Incluso los veteranos que regresan no son tan viejos: Neilson Powless tiene solo 28 años y Carapaz 31. Junto con ese dúo, otros corredores principales que obtuvieron resultados impresionantes el año pasado incluyen al ganador de etapa del Giro de Italia, Georg Steinhauser, y al ganador de etapa del Tour de Eslovenia. Ben Healy y Sean Quinn y Rui Costa ganaron títulos nacionales de carreras en ruta.

De los jóvenes añadidos a la plantilla, Vaughters vio un gran potencial en Mihkels, de 21 años, y en Baudin, de 23.

“Creo que Alex será nuestro piloto destacado el año que viene. Su estilo es súper agresivo, no se contiene y es un corredor de la general que no tiene miedo de atacar y arriesgarlo todo”, dijo sobre el ex corredor del Decathlon AG2R La Mondiale que finalmente ganó la general. Tour du Limousin del año pasado y finalizó cuarto en la primera etapa del Giro.

“Con Madis, honestamente creo que puede ganar la París-Roubaix un año. Ha estado genial en los clásicos de primavera y ha conseguido algunos resultados entre los diez primeros en los sprints de campo. Aún no ha logrado una gran victoria, pero ha demostrado que puede competir en carreras largas y que puede trabajar de forma independiente en sprints de campo. Es el piloto perfecto para nosotros”.

Seis corredores abandonaron EF Education-EasyPost después de esta temporada, y Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Simon Carr y Jonas Rutsch se fueron a otros equipos WorldTour. Tanto Rigoberto Urán como Andrey Amador anunciaron retiros. Stefan de Bod estuvo dos temporadas en EF Education y su contrato no fue renovado.