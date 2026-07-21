El belga celebra su primera victoria en la etapa cumbre del Tour de Francia y sube al segundo puesto de la general

El ganador de la etapa 15 del Tour de Francia, Remco Evenepoel, no se ha reservado sus sentimientos con respecto a las pruebas antidopaje nocturnas del líder de la carrera Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quienes posteriormente se estrellaron fuera de la carrera.

El triunfo de Evenepoel y su excelente demostración de escalada al final de la segunda semana, junto con el abandono de Vingegaard, han hecho que el líder del Red Bull-Bora-Hansgrohe ascienda al segundo puesto de la general. Después de todas las críticas por su escalada en las ascensiones más duras, conseguir una victoria en una ascensión tan difícil como la Plateau de Solaison es un momento histórico en su carrera.

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