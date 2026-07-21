El belga celebra su primera victoria en la etapa cumbre del Tour de Francia y sube al segundo puesto de la general

El ganador de la etapa 15 del Tour de Francia, Remco Evenepoel, no se ha reservado sus sentimientos con respecto a las pruebas antidopaje nocturnas del líder de la carrera Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quienes posteriormente se estrellaron fuera de la carrera.

El triunfo de Evenepoel y su excelente demostración de escalada al final de la segunda semana, junto con el abandono de Vingegaard, han hecho que el líder del Red Bull-Bora-Hansgrohe ascienda al segundo puesto de la general. Después de todas las críticas por su escalada en las ascensiones más duras, conseguir una victoria en una ascensión tan difícil como la Plateau de Solaison es un momento histórico en su carrera.

Sin embargo, los controles nocturnos de Pogačar y Vingegaard también se mencionaron en la conferencia de prensa del ganador de Evenepoel, y el belga dejó claro que sentía que los controles en las primeras horas de la mañana no tenían cabida en las Grandes Vueltas.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

La posibilidad de que Vingegaard pudiera haberse visto afectado por el momento de las pruebas durante la carrera en sí no era un tema que Evenepoel estuviera dispuesto a abordar. Sin embargo, tenía ideas muy claras sobre toda la cuestión de las pruebas durante un período de descanso.

“No puedo hablar por los muchachos sobre su enfoque y cómo manejan la competencia, sólo creo que puedo decir que es muy irrespetuoso despertar a los muchachos a las 2 a. m. y a las 5 a. m.”, dijo Evenepoel.

te puede gustar



“Me faltó ese golpe extra”: Remco Evenepoel culpa a un largo período fuera de las carreras por la falta de velocidad en el final cuesta arriba de la etapa 3 del Tour de Francia



Tour de Francia: Remco Evenepoel supera a Tadej Pogačar y gana la etapa 15 cuando Jonas Vingegaard abandona tras un accidente



“Sería típico belga encontrar lo negativo” – Remco Evenepoel se recupera de una minicrisis y sube al podio del Tour de Francia

“La CPA (asociación de ciclistas) tiene que hacer algo al respecto. Es inhumano despertarnos, tuvimos un traslado largo, y despertarlos así es bastante irrespetuoso”.

“Si lo hubiera hecho (una prueba nocturna), enviaría a mi equipo a despertarlos a las dos de la noche porque es inhumano. Es algo que podríamos y no deberíamos aceptar”.

“El sueño es el único momento que tenemos para recuperarnos. Esta es la carrera más dura del mundo, lo hace aún más difícil. Es una pena que haya tenido que suceder y espero que no vuelva a suceder”.

Si Evenepoel condenó firmemente el momento de las pruebas y la salida prematura de Vingegaard del Tour arrojó una larga sombra sobre la etapa en sí, eso tampoco pudo restar valor a la escala de sus logros en el Plateau de Salaison, logrando superar tanto al líder de la carrera Pogačar como a su compañero de equipo Isaac del Toro para ganar la etapa.

La victoria en la cumbre marca un hito

A nivel personal, la primera victoria de Evenepoel fuera de una contrarreloj en el Tour de Francia marcó un hito en muchos sentidos. Rechazó las repetidas insinuaciones de que no puede escalar con los mejores, y esto en una escalada en la que, hace menos de un mes, Del Toro había realizado una actuación abrasadora en la montaña para reclamar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Qué leer a continuación



“Le arruinó el sueño”: Tadej Pogačar sostiene que la prueba de dopaje nocturna de Jonas Vingegaard podría haber sido un factor en la caída del danés en el Tour de Francia



'Intenta correr la tercera semana de mi vida': Remco Evenepoel no tiene margen para dejarse llevar a pesar de convertirse en el rival más cercano a Pogačar en el Tour de Francia



“Sufrí bastante por la lluvia”: el tenaz Remco Evenepoel mantiene el podio en el Tour de Francia a pesar de tener problemas en el ascenso final de la etapa 14

Al mismo tiempo, su victoria también disipó las dudas tras días en Le Lioran y nuevamente en los Vosgos, donde Evenepoel tuvo dificultades para mantenerse entre los mejores en algunas de las últimas ascensiones. A medida que la carrera entra en su tercera semana, Evenepoel parece estar alcanzando las alturas justo a tiempo.

El potente ritmo de Red Bull en la primera mitad del ascenso a Solaison dejó claro que Evenepoel estaba en un buen día, pero el hecho de que pudo quedarse con Pogačar y Del Toro hasta la meta – y fue el único piloto que lo hizo cuando Pogačar aceleró – hizo que su carrera fuera aún más impresionante.

“Nuestra idea era mantener el ritmo el mayor tiempo posible, al menos 7 u 8 kilómetros después de la subida, pero luego Tadej aceleró y supe que tenía que seguirlo”, explicó Evenepoel.

“Iba muy rápido, pero como dije esta mañana, hoy era una subida para ir con todo hasta la meta. Sin embargo, en los últimos seis kilómetros sentí que realmente podía recuperarme, tenía algo de confianza en mi sprint, particularmente cuando Del Toro hizo su último ataque. Fue una buena táctica para la victoria de hoy”.

Hasta ahora, cada victoria en la cima del Tour 2026 ha sido a favor de Pogačar o ha preparado las cosas para su compañero de equipo Del Toro como lo hizo en la etapa 2 en el Parque Montjuic de Barcelona. Esta vez, sin embargo, después de cuatro victorias de etapa para el esloveno, fue el turno de Evenepoel de hacerse con el triunfo.

“Durante los últimos años, Tadej ha estado excepcional; cada vez que tiene la oportunidad de ganar, la aprovecha”, observó Evenepoel. “Así que siempre que haya una oportunidad, hay que aprovecharla e intentar hacerlo”.

“Para mí, una subida tan dura es una experiencia nueva y, por supuesto, necesita una buena preparación”, añadió, señalando que necesitó dos meses fuera de competición – desde Lieja hasta el Tour – para poder superar su límite anterior en la montaña.

“Con la forma y el cuerpo que tengo, no es que actuaciones como esta surjan de forma natural, pero siempre que puedo hacerlo, tengo que intentarlo”.

Reconoció que su profundo conocimiento de Solaison como escalada era definitivamente un factor a su favor. Evenepoel ha utilizado la zona como base de entrenamiento y dijo que había realizado la parte más baja y más difícil de la escalada en muchas ocasiones. Aunque no participó en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes este mes de junio (otra decisión más que fue cuestionada en ese momento) cuando finalmente subió enojado al Solaison, ese conocimiento previo dio sus frutos.

“Estaba en un campo de entrenamiento a unos 40 kilómetros de aquí, así que solo tenía una hora para venir aquí, e hice mucho trabajo de alta intensidad en este”, dijo, “particularmente la parte más difícil en la primera mitad”.

“Sabía que tenía una buena oportunidad. Eso siempre te motiva. Y tener esto en el día TT también es increíble, sin duda es un beneficio”.

Mejor conocido como contrarrelojista, pero con la versatilidad que lo ha llevado a obtener múltiples victorias en Clásicos y, por supuesto, la Vuelta a España, Evenepoel ha logrado múltiples victorias en finales de cumbre en su carrera, desde un duelo de sprint en el Alto do Foia en la Volta ao Algarve en 2020 hasta Andorra en la Vuelta en 2023 y más allá. Sin embargo, siendo el primero en el Tour de Francia, y además contra una oposición tan ilustre, su triunfo en Solaison sólo puede verse como un momento histórico en una carrera ya brillante.

“Por supuesto que es otro tipo de victoria”, dijo Evenepoel cuando se le preguntó cómo se compara con triunfos tan notables como el oro olímpico o las victorias en los Monumentos, “pero ésta ocupa un lugar muy alto”.

“Ganar una etapa de montaña en el Tour por delante de uno de los mejores corredores de todos los tiempos, ser el único que se queda con Isaac, que ganó en esta montaña y que es uno de los mejores corredores del mundo, es una locura. Es una de mis victorias más hermosas”.