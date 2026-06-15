El estadounidense se estrelló en París-Roubaix, ahora se le diagnostica RED-S y también se requieren más cirugías para diferentes lesiones

El desafiante 2026 de Chloé Dygert no ha mostrado signos de ceder, ya que la corredora estadounidense reveló que su regreso planeado se ha visto afectado negativamente por múltiples condiciones y lesiones.

Dygert llegó en 2026 con la esperanza de una mejor temporada después de un 2025 difícil. Sin embargo, fue abandonada tanto en la carrera por etapas del Tour Down Under como en el evento de un día, sus dos primeras carreras del año. Luego terminó el Tour de Flandes en el puesto 39, solo para estrellarse en la París-Roubaix.

Desde entonces, la corredora de Canyon-SRAM ha emprendido un nuevo camino hacia la recuperación, pero explicó a través de una publicación de Instagram que a pesar de meses de rehabilitación, “quedó claro que algo todavía no estaba bien”.

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“Bueno, esa remontada duró como dos vueltas”, dijo Dygert en una publicación en Instagram en la que contó que desde que volvió a entrenar, le habían diagnosticado RED-S (Deficiencia relativa de energía en el deporte), además de sufrir otras afecciones y contratiempos.

“Cogí un virus y mis marcadores sanguíneos continúan con una tendencia en la dirección equivocada”, escribió.

“Una resonancia magnética también confirmó que el daño en el hombro causado por mi accidente en Roubaix requerirá cirugía después de que la rehabilitación no fue exitosa, y otras imágenes revelaron una válvula nasal colapsada que también necesitará cirugía”.

Compitiendo con Canyon-SRAM desde 2021, las dificultades de Dygert se remontan a 2020, cuando el joven de 29 años sufrió una terrible caída en el Mundial, ingresando a la contrarreloj como campeón defensor pero saliendo con una lesión importante, después de golpear una barandilla y estrellarse.

Dygert siempre ha seguido luchando y en 2025 consiguió una victoria de etapa en el Tour Down Under, aunque el resto de la temporada resultó mucho peor.

“El año pasado fue muy duro para mí dentro y fuera de la bicicleta”, dijo Dygert a los medios en una conferencia de prensa previa en Adelaida en enero, cuando regresó al Tour Down Under para comenzar su temporada nuevamente.

“He tenido muchos años de experiencia, ya sabes, dejar que me moleste en el momento y luego seguir adelante y dar un paso adelante, así que este año, estoy ansioso por aprender de los errores y tratar de mantenerme saludable.

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“Algunas cosas están fuera de mi control, pero hay otras cosas que sí están bajo mi control”, añadió.

“Realmente estoy dando ese paso y asegurándome de hacer todo lo que pueda para alcanzar el mejor potencial que tengo. Estoy harto de perder, así que este año, realmente me estoy concentrando en asegurarme de que no suceda mucho”.

Sin embargo, 2026 no le ha ido tan bien a Dygert, y ahora hay más retos que afrontar para el ex doble campeón mundial de contrarreloj.

“No es exactamente la actualización que esperaba compartir”, concluyó en su publicación de Instagram, “pero por ahora hay que volver a centrarse en la recuperación, en estar saludable, los objetivos no han cambiado. Sólo el camino para llegar allí sí. Volveré”.