El estadounidense se estrelló en París-Roubaix, ahora se le diagnostica RED-S y también se requieren más cirugías para diferentes lesiones

El desafiante 2026 de Chloé Dygert no ha mostrado signos de ceder, ya que la corredora estadounidense reveló que su regreso planeado se ha visto afectado negativamente por múltiples condiciones y lesiones.

Dygert llegó en 2026 con la esperanza de una mejor temporada después de un 2025 difícil. Sin embargo, fue abandonada tanto en la carrera por etapas del Tour Down Under como en el evento de un día, sus dos primeras carreras del año. Luego terminó el Tour de Flandes en el puesto 39, solo para estrellarse en la París-Roubaix.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: