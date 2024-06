El ciclista de Human Powered Health finalizará su carrera en la carretera a finales de 2024

Alice Wood (de soltera Barnes) se retirará como ciclista profesional al final de la temporada de ruta de 2024, y su competencia final en casa tendrá lugar esta semana en el Campeonato Nacional Británico de Ruta en North Yorkshire.

La joven de 28 años de Oxford corrió en carretera para tres equipos a lo largo de nueve temporadas, la mayor parte de ese tiempo en el Women's WorldTour, primero con Canyon-SRAM y luego con Human Powered Health.

Después de sus primeros éxitos como junior en ciclismo de montaña y ciclocross, incluido el séptimo puesto en el Campeonato Mundial de Mountain Bike como sub-23 en cross-country, Barnes destacó su carrera en carretera en 2019 cuando consiguió el doble de títulos nacionales británicos en el nivel de élite.

“A finales de 2024, pondré fin a mi carrera como piloto profesional. Me siento agradecido de haber podido hacer de mi hobby mi trabajo durante tantos años. He corrido en bicicleta desde que tenía 8 años, donde nunca fui muy bueno pero seguí apareciendo por amor al deporte y a la gente que conocí. Paso a paso, seguí progresando hasta un punto en el que el ciclismo se convirtió en mi profesión, algo que nunca hubiera imaginado que sería posible todos esos años antes”, escribió Wood en Instagram el lunes.

“Todavía me apasiona este deporte, así que no colgaré mi bicicleta para siempre. Simplemente ya no pongo más números”.

Wood formó parte de un dúo formidable con su hermana Hannah Barnes durante cuatro de sus cinco años en Canyon-SRAM. Dos años antes de unir fuerzas como profesionales, Barnes ganó el campeonato británico de élite femenino en ruta en 2016 y Wood terminó segunda en la general, lo que también le dio el primero de dos títulos de carreras en ruta sub-23. Firmó para competir en Drops Cycling durante sus dos primeras temporadas profesionales y nunca miró hacia otras disciplinas.

“Lo que más me enorgullece personalmente es quedar en segundo lugar en la etapa 3 y sexto en general en el OVO Womens Tour y también ganar la etapa 1 en el BeNe Ladies Tour en un sprint de dos con Marianne Vos”, escribió en su sitio web sobre su carrera.

En 2018 fichó por Canyon-SRAM y ganó una etapa en el Thüringen Ladies Tour. Pero su mejor recuerdo volvió a ser cuando corrió con la camiseta nacional y esta vez obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Ruta en la contrarreloj por equipos junto a Barnes.

“Con diferencia, el momento más exitoso y memorable de mi carrera llegó a finales de 2018, cuando ganamos el Campeonato Mundial de Contrarreloj por Equipos en Austria. Un objetivo al que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo. La sensación de subir juntas al podio fue algo que nunca olvidaré, especialmente junto a mi hermana”, escribió.

Hannah Barnes se retiró del ciclismo profesional la temporada pasada a la edad de 30 años, por lo que este año solo una hermana participará en los nacionales. Wood se alineará para la contrarreloj del miércoles en Catterick, un total de 30 km en un recorrido de dos vueltas que incluye la subida a Throstle Gill. En la carrera en ruta del domingo que comienza y termina en Salturn-By-The-Sea, participará en el circuito técnico de 26 km, completado cinco veces por las mujeres de élite en 130 km.

Wood también competirá por cuarta vez en su carrera en el LOTTO Thüringen Ladies Tour después de los nacionales, y el balance de su temporada aún está por determinar.

“Tengo tanta gente a quien agradecer que me llevó a donde estoy. Para empezar con mis padres. Invirtieron mucho tiempo y dinero en llevarnos a carreras y campos de entrenamiento desde una edad tan temprana. Corrimos de todo cuando éramos más jóvenes, lo cual no es una forma barata de hacerlo con 3 niños, pero eso me ayudó en mi camino para competir por Gran Bretaña en los campeonatos mundiales en 4 disciplinas diferentes”.