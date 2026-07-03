Se exhiben buenos y antiguos sensores de velocidad montados en las ruedas para lograr un ritmo perfecto

Si bien las contrarreloj individuales requieren un nivel de optimización personal que rara vez se supera en otras partes del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos es una bestia completamente diferente e implica no solo poner a punto a cada corredor individual, sino también asegurarse de que todo el equipo trabaje tan eficiente y efectivamente como una sola unidad para llevar al equipo (o en este caso a un solo corredor) a la línea primero, y con él el primer maillot amarillo.

Ya les hemos enfrentado cara a cara con las respectivas bicicletas de contrarreloj de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, pero mientras recorrían los hoteles del equipo en busca de tecnología jugosa, mis colegas en el terreno encontraron las bicicletas de Alpecin-Premier Tech configuradas con un poco de tecnología que esencialmente se ha vuelto obsoleta: el sensor de velocidad montado en el cubo, en este caso del patrocinador de computadoras para bicicletas Wahoo.

En la era actual, la señal GPS de los mejores ciclocomputadores es suficiente para proporcionar lecturas de velocidad perfectamente precisas sin la necesidad de un sensor independiente. Atrás quedaron los días del imán en los radios de antaño, o cualquier sensor de rotación que vino después. También desaparecieron cuando los ciclistas predominantemente corren hacia la potencia, en lugar de la velocidad, siendo esta última métrica más bien un feliz incidente al final de la carrera o, como me gusta imaginar, algo para mirar boquiabierto con miedo mientras el pelotón se lanza por la ladera de un Alpes.

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Según los mecánicos del equipo, el uso de sensores de velocidad dedicados reales significa que los ciclistas pueden mantener con mayor precisión una velocidad constante al rodar, en lugar de limitarse a acelerar, lo que puede cambiar a medida que entran y salen del giro del ciclista que les precede. Los sensores dedicados como este tampoco se ven afectados por la pérdida de señal que puede ocurrir cuando se coloca a un ciclista directamente sobre la unidad principal, como suele ser el caso en el posicionamiento de contrarreloj moderno.

Por supuesto, habrá una ligera penalización aerodinámica, y cuando estos sensores eran más comunes no era raro verlos colocados en el buje trasero por este motivo, pero con una rueda de disco esto, naturalmente, no es posible. El equipo ve claramente que vale la pena aplicar la penalización aerodinámica para beneficio colectivo. Sin duda veremos más hacks similares en las próximas horas y días.