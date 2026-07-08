Si no estás cambiando los tornillos de tu rueda jockey, ¿estás siquiera intentando ganar?

Desde los embriagadores días del apogeo del Team Sky, la frase “ganancias marginales” se ha vuelto tan común que casi se ha convertido en un mantra para el deporte en su conjunto. Cada año salen bicicletas nuevas que prometen mejoras mensurables en aerodinámica, peso y rigidez, y cada año los mecánicos profesionales las modifican meticulosamente, especialmente para el Tour de Francia. Hemos visto algunas modificaciones costosas, como las actualizaciones de bujes de Lidl-Trek de $ 1,300 para cada bicicleta para reducir algunos gramos, pero mientras mis colegas deambulaban por los boxes en Barcelona vieron algunas ganancias verdaderamente marginales.

Puede que algunas de estas cosas te resulten ridículas, pero cuando las etapas se ganan y se pierden por milímetros, y el ahorro calórico de incluso pequeñas ganancias se suma masivamente durante una carrera de tres semanas, elijo maravillarme ante el pozo aparentemente sin fondo de innovación del que los ingenieros de rendimiento parecen extraer, así como lo que deben ser reservas casi infinitas de paciencia por parte de los ejércitos de mecánicos de equipo que tienen que implementar estas modificaciones. Entonces, sin más preámbulos, sin ningún orden en particular…

Cinta sobre cada perno y vacío.

Algunos pernos están orgullosos, otros están al ras y otros están empotrados. Sin embargo, en todos los casos, hay un pequeño vacío en el que va la llave hexagonal o la punta Torx, y el viento puede arremolinarse dentro de ellos, aumentando ligeramente la resistencia del sistema en la bicicleta. Algunos son importantes por estar en el borde de ataque, como los pernos del manillar del Cervélo S5 de Jonas Vingegaard, y otros son importantes porque son simplemente grandes agujeros, como el hueco en el lado opuesto a la transmisión de las bielas SRAM.

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Sin embargo, si vas a pegar con cinta adhesiva un perno, también puedes hacerlos todos, y nadie hace esto como Visma-Lease a Bike, que incluso llega a pegar con cinta adhesiva los pernos de ajuste de las tijas del sillín del equipo. La cinta, prácticamente, no pesa mucho, por lo que puedes usarla con alegre abandono.





Un pedalier aerodinámico

Estoy seguro de que, como yo, has pasado horas mirando las copas externas del pedalier deseando que no fueran tan condenadamente poco aerodinámicas. El UAE Team Emirates, o más específicamente Tadej Pogačar, no tiene que preocuparse por esto, ya que tiene una unidad de repuesto de Bikone instalada en sus Colnago Y1R con una copa roscada totalmente suave en el lado no motriz para “ahorrar vatios con cada pedaleo” según la marca, aunque no dice exactamente cuántos vatios.

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Teniendo en cuenta que para retirar la unidad se necesita una herramienta especial patentada que aprieta la copa desde el lado de la transmisión, no es de extrañar que solo los líderes del equipo obtengan ganancias de potencia no especificadas junto con el ahorro de peso de 17 g con respecto a la unidad Bikone estándar.





Tornillos especiales para rueda jockey

El ciclismo profesional pasó por una fase en la que, si no tenías una caja de cambio trasera no original con poleas de gran tamaño, era mejor que no aparecieras. El problema con estas enormes ruedas dentadas es que tendían a pesar más y, en ocasiones, crean una especie de choque de patrocinio. Ahora los equipos buscan llevar sus bicicletas aerodinámicas al límite de peso de la UCI en lugar de simplemente perseguir cada ganancia aerodinámica. Ahora, de nuevo en el paddock de los Emiratos Árabes Unidos, hemos visto las jaulas de cambio ponerse a dieta, y los pernos de retención Dura-Ace originales para las ruedas jockey se cambiaron por unos de aluminio.

Lamentablemente, el sitio web de CarbonTi parece no funcionar, por lo que por ahora se desconoce el ahorro de peso, pero es bueno ver el tradicional weenieism de peso vivo y coleando.





Tiras de cinta de colores

Aquí no hay ahorro de gramos ni formas de engañar al viento. Lidl-Trek para la contrarreloj por equipos de apertura aplicó tiras de cinta de diferentes colores a los lados de la bicicleta TT de cada ciclista en un esfuerzo por reducir la carga cognitiva, y quizás también con un beneficio aerodinámico. Si solo tienes que pensar “Me pongo en la fila después de ver amarillo”, puedes mirar hacia el otro lado sin tener que cambiar tu posición en absoluto y ubicarte cuando el color sea el correcto. Esto es mucho más fácil que tener que hacer ejercicio: “¿Es la pierna de Mattias Skjelmose girando a 100 rpm?” Inteligente, y se basa en el truco de Astana de 2025, donde los ciclistas usaban guantes y calcetines aerodinámicos de diferentes colores.





Desviador Aero de bricolaje

¿No hay límite para la utilidad de la cinta aislante negra? No solo se puede usar para cubrir con cinta adhesiva cada perno y hueco de una bicicleta, sino que también se puede usar para cubrir con cinta adhesiva las partes inferiores de una caja de cambio Shimano para hacer un truco aerodinámico superligero, como vimos en el paddock de Ineos. Esto debe pesar uno o dos gramos y ahorrar… bueno, quién sabe. No mucho, pero considerando que cuesta unos centavos, también puedes hacerlo, ¿verdad?

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Portabidones superligeros

Durante los últimos años, Elite Custom Race Plus fue el rey del castillo de portabidones del ciclismo profesional, en parte porque es bueno y también liviano, y en parte porque Elite patrocina a muchos, muchos equipos. Ahora, sin embargo, cada vez más ciclistas están dando la espalda a la tradición y optan por el nuevo Elite Leggero Carbon, inclinando la balanza a solo 13 g por pieza; un ahorro de 27 g por jaula que está a punto de ser una ganancia máxima según los estándares de esta lista. El propio Pogačar incluso cambia los portabidones aerodinámicos de sus Colnago Y1R por un juego de estos en su interminable búsqueda por mantener su bicicleta aerodinámica y superligera.





Ejes pasantes del mercado de accesorios

Otra parte bastante poco glamorosa a la que se le ha dado un tratamiento brillante en el paddock de los Emiratos Árabes Unidos es el humilde eje pasante, que el equipo ha cambiado por versiones livianas de aluminio, nuevamente de CarbonTi, inclinando la balanza a solo 31 g para la parte trasera de un Y1R.

Los fanáticos del peso real saben que se pueden encontrar ejes pasantes de carbono, que pesan alrededor de 30 g por par, pero aún no hemos visto que se adopten en ningún lugar, aunque hay que decir que el eje real podría estar hecho de queso o azúcar hilado por lo que normalmente podemos ver.





Anillos de bloqueo de rotor de disco livianos

Si bien los elegantes bujes de Lidl-Trek atrajeron mucha atención, también nos llamó la atención un extremo de ellos, donde los anillos de bloqueo del rotor de disco estándar habían sido reemplazados por unidades grises de la marca Tactic. Son “excepcionalmente ligeros y resistentes” y pesan 12,4 gramos por par; también están mecanizados con el mismo aluminio de grado aeroespacial que los bujes. Probablemente hay algunos gramos en juego al cambiar a estos, y con toda probabilidad se trata tanto de un acuerdo estético o de patrocinador como de una ganancia real.





Serie antigua Garmin

Una cosa que me llamó la atención mientras analizaba las imágenes de la bicicleta de contrarreloj Cervélo P5 de Jonas Vingegaard fue su elección de computadora. En lugar del actual Garmin Edge 550, pequeño pero premium, que ofrece el patrocinador de su equipo, eligió ejecutar el Garmin Edge 540, más pequeño y antiguo. Dado que para una contrarreloj probablemente dependía de un número de potencia y tal vez de una cifra de distancia, la necesidad de algo más grande probablemente superó los requisitos.





Patilla de cambio del mercado de accesorios

Las patillas de cambio tienen dos funciones: conectar el cambio trasero al cuadro y, en caso de accidente, deben doblarse o romperse antes que el cambio o el cuadro. A pesar de esto, hemos visto muchas iteraciones de suspensiones mejoradas a lo largo de los años, que prometen un menor peso y cambios más nítidos, algo que es muy difícil de cuantificar.

Estos aparecen en muchas bicicletas profesionales, pero Pogačar parece ser el principal culpable, con varias opciones de colores dependiendo del espectáculo en distintos momentos del año.





Sillín aerodinámico

Sí, lo que está cubierto casi por completo por la parte trasera durante casi todo el tiempo que andas en bicicleta se puede hacer aerodinámico, como lo demuestra Jonas Vingegaard y su sillín Prologo Choice de 490 €, que es modular y cuenta con ventilaciones laterales para una “eficiencia aerodinámica sin precedentes”. No estoy seguro de que haya ningún precedente para los sillines aerodinámicos todavía, por lo que Prologo probablemente tenga razón en este sentido, aunque es difícil encontrar cifras reales de potencia en el sitio web de la marca.