Justo cuando pensábamos que los lanzamientos de grava habían terminado este año, Giant lanzó una serie de nuevos productos de grava.

Es posible que el polvo se haya asentado con la Traka y luego con la Unbound Gravel unas semanas después, pero parece que las marcas aún no han terminado de lanzar nuevas bicicletas de gravel.

Echamos un vistazo a algunos prototipos nuevos de equipos Giant y Liv en Unbound Gravel en forma de dos bicicletas nuevas y lo que parecía ser un nuevo juego de ruedas Cadex. En ese momento, especulamos que la nueva máquina de gravel Giant podría ser una nueva bicicleta Revolt Advanced, y resulta que eso es exactamente lo que era.

Giant ha lanzado oficialmente una nueva bicicleta de gravel Revolt Advanced SL centrada en las carreras, una máquina que, según la marca, es la bicicleta de carreras de gravel más ligera y rápida que jamás haya construido.

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También hay una nueva serie Liv Devote Advanced SL, nuevos manillares integrados y un nuevo sistema de ruedas y neumáticos Cadex.

Hemos desglosado cada nuevo lanzamiento a continuación para que pueda entender todos los nuevos lanzamientos.

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La revuelta llega a las 11

Primero: la revuelta. Giant ha renovado por completo su gravel generalista y lo ha convertido en una propuesta mucho más deportiva; uno diseñado para hacer frente a los rigores de la competición de gravel moderna, que cada vez es más rápida. En palabras de Giant: “La Revolt es nuestra respuesta a lo que se han convertido las carreras de gravel”. Eso debería decirte suficiente sobre la dirección del viaje.

Giant ha utilizado lo que llama una filosofía de diseño de “sistema de velocidad total” en el Revolt. Prácticamente todos los componentes, además del grupo, han sido probados y desarrollados en conjunto para contribuir al rendimiento general de la plataforma.

Giant afirma que es su bicicleta de gravel más ligera hasta la fecha. La bicicleta Advanced SL 0 de primera línea es 288 gramos más liviana que la bicicleta equivalente de la generación anterior con neumáticos más pequeños.

El cuadro Advanced SL pesa 839 gramos, la horquilla 385 gramos y el peso total del cuadro es 1582 gramos, lo que ahorra 172 gramos con respecto al cuadro de la generación anterior. El nuevo manillar Contact SLR XR Integrated pesa 295 gramos, lo que también ahorra peso.

El espacio libre máximo del marco es de 53 mm, lo cual es saludable pero también un poco menos que muchas máquinas de grava que hay actualmente en el mercado.

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El chip giratorio ajustable desapareció, el Revolt ahora es más atrevido.

También se dice que la nueva bicicleta es más rígida en todos los ámbitos, en una variedad de métricas. Realmente parece que ahora se trata de un caso más ligero, más rígido y más rápido para la Revuelta. Giant también ha utilizado una nueva vejiga única en la construcción del marco en comparación con las tres anteriores, lo que permite un triángulo frontal de una sola pieza.

Giant incluye algunas cifras de ahorro de potencia y afirma que el Advanced SL O ahorra 18,99 vatios en una 'reducción total de la resistencia del sistema' en comparación con el Advanced Pro 0 anterior. Esta cifra general proviene de ganancias en la resistencia lineal, la resistencia giratoria de las ruedas y la resistencia a la rodadura de los neumáticos. En cuanto a la resistencia a la rodadura, Giant afirma que los neumáticos Cadex GXR de 45 mm ahorran poco más de tres vatios en comparación con los Cadex GX de 40 mm a una presión equivalente.

Giant dice que realizó pruebas en el túnel de viento a velocidades de 30 a 45 km/h en superficies mixtas (en línea con las velocidades de las carreras de grava). Se dice que la resistencia aerodinámica del cuadro se reduce en 3,72 vatios en comparación con el Revolt Advanced Pro.

La geometría del Revolt, como era de esperar con una gran revisión, ha sido revisada. Ahora que la bicicleta está orientada a las carreras, la geometría es más larga y más baja. Estarán disponibles cinco tamaños; para un tamaño mediano, la altura de la pila se ha reducido en 29 mm y el alcance es 8 mm más largo en comparación con un Revolt Advanced 0 mediano en la configuración larga.

En ese sentido, el chip ajustable que tenía el Revolt saliente ya no existe. El tubo del sillín también se ha inclinado 1 grado hasta 74,5. La distancia entre ejes para una mediana es de 1033 mm, la longitud de la vaina es de 433 y el recorrido es de 53 mm.

La Revolt Advanced SL estará disponible como cuadro y en cuatro opciones de construcción equipadas con SRAM XPLR.

El PVP del cuadro es de $5,000 / £3,899 / €3,900, mientras que las versiones comienzan en $7,300 para la bicicleta Advanced SL2 y suben hasta $12,000 para el modelo SL 0 de alta especificación.

La nueva Liv Devota





El Devote también se ha vuelto mucho más atrevido.

La siguiente es la nueva serie Devote SL de Liv, una marca específica para mujeres que forma parte de la familia Giant.

Es una historia similar a Contend with the Devote: Liv lo ha diseñado para que sea más rápido en todos los aspectos y funcione como un sistema general. Comparte muchas de las mismas ideas, lenguaje de diseño y características con Contend, como el nuevo triángulo frontal de una pieza y el método de construcción actualizado.

El cuadro actualizado ahorra 185 gramos en comparación con el Devote Advanced Pro anterior y, al igual que el Contend, se dice que el cuadro es más rígido en una variedad de métricas.

El Devote es más rápido y más orientado a las carreras que nunca; La bicicleta puede llevar un neumático de 53 mm como máximo y está optimizada para 45 mm. El ajuste es más bajo y más largo, la distancia entre ejes también es más larga, el tubo de dirección es más pronunciado y el número de recorrido se ha reducido para acelerar el manejo.

La bicicleta también está diseñada alrededor de un nuevo manillar de una sola pieza, la barra Liv Contact SLR XR, que pesa 295 gramos. Al igual que la nueva barra, la Devote ha sido diseñada para funcionar con el nuevo sistema de ruedas Cadex Max.

El Devote también cuenta con dos pares de soportes a cada lado del tubo superior para ayudar a transportar cosas como herramientas y nutrición durante carreras, eventos o ciclismo en general.





'Georgia' es el maniquí de prueba específico femenino de Liv.

El Devote también ha estado en el túnel de viento, y la marca señala que no es deseable probar equipos femeninos con modelos masculinos. La marca utiliza un maniquí de túnel de viento basado en las dimensiones de la ciclista de Liv Alula Jayco, Georgia Baker, para proporcionar una forma femenina realista para las pruebas.

Liv cita una reducción de resistencia total de 20,03 vatios en comparación con el anterior Devote Advanced Pro; esta cifra es un “ahorro total del sistema” compuesto por un ahorro de resistencia lineal que incluye una nueva posición del conductor en una variedad de ángulos de guiñada, ahorro de resistencia a la tracción de las ruedas y resistencia a la rodadura de los neumáticos.

El Devote Advances SL estará disponible como conjunto de cuadros en territorios seleccionados y en tres opciones de construcción equipadas con SRAM. Desde $7,300 / €6,600 / £5,499 para el modelo Advances SL2, y hasta $12,000 / €10,000 / £9,999 para el modelo SL 0.

Nuevas ruedas de carbono Cadex y neumáticos de gravel.





El sistema de ruedas y neumáticos Cadex está diseñado en conjunto

Los últimos componentes de este mega lanzamiento de Giant son las nuevas ruedas CADEX CXR 0, las ruedas de carbono de sección profunda que vimos en Unbound a principios de año.

Desarrolladas como parte de un sistema con los nuevos neumáticos Cadex, las ruedas utilizan gruesos radios aerodinámicos de carbono y pesan 1280 gramos y 1320 con válvulas y cinta sin cámara.

Diseñadas para carreras de gravel, las ruedas de carbono sin gancho utilizan un perfil de llanta de 50 mm, con un ancho interno de 25 mm. Los talones del borde sin gancho tienen 5 mm de ancho para mejorar la resistencia al impacto. La marca dice que las ruedas proporcionan un ahorro de 4,61 vatios en comparación con las ruedas Caex AR 35.

Los bujes de las ruedas son de fibra de carbono y están unidos a los radios de carbono en lo que Cadex llama una “estructura de una sola pieza”. Los rodamientos son cerámicos y el cuerpo de la rueda libre utiliza un sistema de trinquete de 60 dientes que la marca llama “sistema de resorte ondulado de trinquete”. Los logotipos de Cadex también están integrados directamente en la superficie de la llanta, lo que ahorra peso y reduce el riesgo de desgaste con el tiempo.

Los neumáticos nuevos también forman parte de este sistema; Los nuevos neumáticos Cadex GXR están diseñados para combinarse con las ruedas.

Los neumáticos tienen una banda de rodadura bastante ligera y una carcasa de 170 TPI y están disponibles en anchos de 45 y 50 mm. Cadex afirma una reducción de 1,52 vatios en la resistencia a la rodadura por neumático en comparación con los neumáticos Cadex GX 40.

El peso declarado para un neumático de 45 mm es de 490 gramos y de 530 gramos para uno de 50 mm. Los neumáticos utilizan tecnología de protección contra pinchazos de doble escudo y el compuesto dual Cadex GX-S, que se divide entre las secciones media y lateral de los neumáticos para equilibrar la velocidad de rodadura y el agarre.

El precio sugerido para el sistema de ruedas Max GXR es $4000 / €3799 / £3499.

El precio sugerido para el neumático GXR es GXR Tire $85 / €99 / £65.