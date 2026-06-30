Justo cuando pensábamos que los lanzamientos de grava habían terminado este año, Giant lanzó una serie de nuevos productos de grava.

Es posible que el polvo se haya asentado con la Traka y luego con la Unbound Gravel unas semanas después, pero parece que las marcas aún no han terminado de lanzar nuevas bicicletas de gravel.

Echamos un vistazo a algunos prototipos nuevos de equipos Giant y Liv en Unbound Gravel en forma de dos bicicletas nuevas y lo que parecía ser un nuevo juego de ruedas Cadex. En ese momento, especulamos que la nueva máquina de gravel Giant podría ser una nueva bicicleta Revolt Advanced, y resulta que eso es exactamente lo que era.

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Un cuadro Giant Revolt Advance SL

El chip giratorio ajustable desapareció, el Revolt ahora es más atrevido.


Una Liv Devote en un soleado camino de grava

El Devote también se ha vuelto mucho más atrevido.


Un maniquí femenino de prueba en túnel de viento específico

'Georgia' es el maniquí de prueba específico femenino de Liv.


Un sistema de ruedas Cadex Max GR

El sistema de ruedas y neumáticos Cadex está diseñado en conjunto


Un neumático de gravel Cadex GXR