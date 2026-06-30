Es una nueva y audaz oferta 'económica' de Zipp, que busca capturar un nuevo segmento de mercado.

El actual modelo 303 S de Zipp, de carretera pero con grava, ha sido reemplazado por una plataforma específica para carretera completamente nueva, la 404 S, dejando que el 303 XPLR S se encargue de las cosas difíciles. I

Viene con algunas afirmaciones aerodinámicas bastante contundentes, que afirman superar a Roval y Scope, todo ello a un precio que socava significativamente a la competencia en muchos casos.

Todavía se queda con las ruedas sin gancho, pero a este precio ahora hay una mayor probabilidad de que llegue al mercado masivo a pesar de la todavía fría recepción por parte de los consumidores, y representan una opción más asequible para muchos ciclistas que buscan actualizarse a un juego de las mejores ruedas para bicicletas de carretera.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:





Por los números

Las nuevas ruedas 404 S, a diferencia de las 303 S, no intentan andar entre asfalto y grava; Las exigencias del gravel han aumentado rápidamente en los últimos años y, siendo realistas, no existe una buena manera de fabricar una rueda que lo haga todo bien sin comprometer el ancho o el peso.

Pensando únicamente en el asfalto, el 404 S es más profundo que el antiguo 303 S (como era de esperar, ya que un número mayor denota más profundidad en el lenguaje Zipp). Estas ruedas tienen 50 mm de profundidad y un ancho interno sin gancho de 23 mm. Están unidos con radios Sapim J-bend a un juego de bujes Zipp 76/176 de 3 trinquetes que puedes tener en versiones Shimano o SRAM, pero no Campagnolo. También cuentan con una garantía de por vida.

te puede gustar



'Las ruedas de gravel más rápidas jamás construidas': las nuevas ruedas de gravel G SES de Enve llevan el ancho de las llantas a un nuevo nivel



Parcours afirma que su nueva tecnología de ruedas con amortiguación de vibraciones Vibracore equivale a una caída de 10 a 15 PSI en la presión de los neumáticos



Revisión del juego de ruedas DT Swiss A 1800: un juego de ruedas pesado a prueba de bombas que no escatima en aerodinámica

Con 1.585 g, pesan 60 g más que el peso declarado del 303 S, pero por ese ligero extra en términos de gramos, obtienes “aproximadamente dos vatios” frente al antiguo juego de ruedas 303 S. También obtienes ganancias de potencia contra algunos pesos pesados ​​del mundo de los volantes de carreras, aunque hay que tener en cuenta que el 'Weighted Aero Drag' que Zipp proporciona en un práctico formato gráfico no viene con ningún detalle sobre el protocolo de prueba o incluso la velocidad, y muestra una diferencia de potencia entre el 303 S y el 404 S de poco menos de cuatro vatios según mi lectura, aproximadamente el doble de los 'alrededor de dos vatios' citados en el texto de la versión.

Independientemente, según las cifras de Zipp, el 404 S es ≈0,4 vatios más rápido que las ruedas Sprint CLX de Roval y ≈1,6 vatios más rápido que las ruedas Artech 4.A de Scope. También se afirma que hay un beneficio de ≈2,2 vatios en comparación con las ruedas Wake 6065 de Princeton Carbonworks, un conjunto que en nuestras propias pruebas en el túnel de viento fue solo 0,43 vatios más rápido que las ruedas 404 Firecrest presumiblemente más rápidas de Zipp a 40 km/h.

Las ruedas están diseñadas alrededor del neumático Goodyear Eagle F1 R Z29 Aero, aunque no está claro si las pruebas se realizaron con este neumático instalado. Las llantas están diseñadas para funcionar mejor con neumáticos de 28-29 mm.

Si tiene ganas de comprar, deberá desembolsar $ 1300 / € 1100 / £ 985. Si se ajusta a la inflación no insignificante que se ha producido desde que salió el 303 S en 2020, son alrededor de £ 300 más baratos, lo cual es significativo.



