Claro, la UCI ha prohibido los calcetines de hielo, pero eso no impedirá que nadie intente combatir el calor.

Con las temperaturas europeas aumentando este año y la etapa 3 del Tour de Francia ya en peligro debido a los incendios forestales, no sorprende ver a equipos y corredores empleando todos los trucos disponibles para mantenerse frescos. La temperatura central tiene un gran impacto en el rendimiento, y la mayoría de los ciclistas agregan sensores de temperatura corporal a su creciente repertorio de métricas.

Una bebida fría realmente no es suficiente hoy en día, aunque ayuda (ya sea cuando se ingiere o simplemente se tira sobre la cabeza); hoy en día hay muchas otras formas de combatir el calor, incluso si la UCI ha decidido prohibir los viejos calcetines de hielo (aunque de manera incidental, a través de la regla de “no meter nada debajo de la camiseta” que sospechamos que no se aplicará en las etapas de ruta).


Calcetines de hielo en el suelo.

Si bien ya no está permitido en las contrarreloj, esperamos que la media de hielo siga siendo un elemento básico en las etapas de ruta.
Últimos vídeos de
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chalecos de hielo

No queso, sino gel refrescante.


ventilador de lujo

Claramente el tanque incorporado no era lo suficientemente grande para Lotto.


Galería tecnológica de la Vuelta a España

Esto es de la Vuelta del año pasado, pero el gel helado sigue siendo un pilar de los días calurosos en cualquier carrera.


bañarse en el antebrazo

Si parece tonto pero funciona, no es tonto.


bañarse en el antebrazo

No te metas con los clásicos. También aquí podemos ver a Victor Campanaerts, siempre el genio de la tecnología, tiene un material aerodinámico recortado sobre sus muñecas que retendrá la humedad donde los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie y ayudará a que se enfríe aún más. Elegante.


Una hielera del equipo de los Emiratos Árabes Unidos en el Tour de Francia

Los ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos sumergían regularmente esta hielera para mojarse en agua helada.