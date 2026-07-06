Claro, la UCI ha prohibido los calcetines de hielo, pero eso no impedirá que nadie intente combatir el calor.

Con las temperaturas europeas aumentando este año y la etapa 3 del Tour de Francia ya en peligro debido a los incendios forestales, no sorprende ver a equipos y corredores empleando todos los trucos disponibles para mantenerse frescos. La temperatura central tiene un gran impacto en el rendimiento, y la mayoría de los ciclistas agregan sensores de temperatura corporal a su creciente repertorio de métricas.

Una bebida fría realmente no es suficiente hoy en día, aunque ayuda (ya sea cuando se ingiere o simplemente se tira sobre la cabeza); hoy en día hay muchas otras formas de combatir el calor, incluso si la UCI ha decidido prohibir los viejos calcetines de hielo (aunque de manera incidental, a través de la regla de “no meter nada debajo de la camiseta” que sospechamos que no se aplicará en las etapas de ruta).





Si bien ya no está permitido en las contrarreloj, esperamos que la media de hielo siga siendo un elemento básico en las etapas de ruta.

el calcetín de hielo

Consiga un par de medias (no importa mucho qué tipo de dernier sean, aunque las rejillas pueden no ser óptimas), córtelas, rellene la cavidad con hielo y átela en ambos extremos. Entrégaselos a tus jinetes para que se los metan en la nuca y Bob será tu tío; Tienes una forma muy sencilla y muy económica de enfriar la sangre en la zona más cercana a la superficie en vasos grandes y de gran volumen.

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Sí, la UCI ha prohibido su uso, llegando incluso a hacer que un corredor tras otro los retire en su camino a la línea de salida, pero la prohibición fue simplemente una aplicación de una regla que prohíbe agregar cualquier cosa más allá de una radio de carrera en el interior de la camiseta debido a que cambia la morfología del corredor.

Sospechamos que, aunque seguirá siendo técnicamente ilegal, no se aplicará en las etapas restantes, ya que la UCI presumiblemente también tendría que prohibir a los nacionales llenar sus camisetas con botellas para llevárselas a sus compañeros de equipo, y nunca harían algo tan inconsistente como eso.

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No queso, sino gel refrescante.

chalecos de hielo

Se detecta más fácilmente cuando los equipos usan el modelo que hace que parezca que llevan un chaleco de Kraft Singles: cada equipo tendrá algún tipo de chaleco de hielo a mano para que los ciclistas lo usen durante el calentamiento previo a la etapa. El objetivo es hacer que los músculos se activen y eliminen algo de lactato residual, sin permitir que la temperatura central del cuerpo aumente indebidamente ni sude demasiado, expulsando fluidos y sales vitales.

Sin embargo, rara vez son hielo real (si esos cuadrados naranjas no fueran un indicio), sino más bien un gel refrescante de mayor densidad con una mayor capacidad calorífica, lo que significa que pierden calor (o frío, en este caso) más lentamente. También suelen permanecer en forma de gel, a pesar de estar bajo cero, lo que significa que pueden adaptarse más fácilmente al cuerpo del ciclista, aumentando la superficie en contacto con el gel y, por tanto, aumentando la eficacia de la prenda.

Algunos equipos usan chalecos que simplemente cubren todo el torso, mientras que otros parecen tener parches refrescantes solo en áreas estratégicas como el cuello y la columna.





Claramente el tanque incorporado no era lo suficientemente grande para Lotto.

ventiladores de lujo

Cualquiera que haya intentado dormir durante una ola de calor reciente sin los placeres del aire acondicionado (sí, mi audiencia estadounidense, nos tienen por delante) sabrá cómo un simple ventilador de escritorio puede marcar la diferencia entre dormir y otra noche tortuosa.

Los equipos profesionales usan ventiladores, pero lo llevan a un nivel superior, y muchos utilizan modelos de alta tecnología que inyectan una neblina de agua fría en el camino del aire para agregar enfriamiento por evaporación a la mezcla.

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En la Etapa 1 TTT, los fanáticos de Ineos tenían tanques de agua verdes, que parecían estar tratando de irradiar a Tobias Foss, y mientras muchos equipos se decidieron por solo un ventilador de nebulización, Tudor fue más allá y agregó un ventilador inteligente Wahoo Kickr Headwind junto a sus unidades de nebulización para no solo mantener a sus ciclistas más frescos, sino también ayudar a soplar el cabello de Marco Haller hacia atrás como si estuviera en un video musical de los 80.





Esto es de la Vuelta del año pasado, pero el gel helado sigue siendo un pilar de los días calurosos en cualquier carrera.

Paletas congeladas con carbohidratos

Si bien no obtuvimos ninguna instantánea de esto en acción, un gel congelado durante el calentamiento es un truco probado que a menudo se utiliza en los días más calurosos. No tiene nada de especial y es muy fácil de replicar en casa, aunque comerse uno congelado mientras se conduce es mucho más difícil que hacerlo en una bicicleta estática con un entrenador. Como mínimo, podría mantenerte fresco mientras se descongela.

Todos los corredores de Alpecin estaban comiendo paletas heladas unos minutos antes del inicio de su esfuerzo por contrarreloj, y a menudo se utiliza hielo y granizados para ayudar a reducir la temperatura central de los corredores.

spray alcoholico

El enfriamiento evaporativo es bastante simple. Ponga un líquido sobre su piel y, a medida que pasa de líquido a gas, le quita calor a su cuerpo, en términos muy simples. El agua ha sido la opción ideal para esto desde tiempos inmemoriales, pero en realidad el agua no se evapora muy rápidamente, especialmente cuando está húmeda.

Como tal, los equipos han optado por una botella con atomizador llena de alcohol (quirúrgico, en lugar de Smirnoff) o al menos una mezcla de alcohol y agua, que generalmente se rocía solo en los brazos o las piernas. Se evapora más rápidamente y, por tanto, proporciona un efecto de enfriamiento más rápido. Honestamente, probablemente esto no sea algo que debas probar en casa, y definitivamente no te eches nada en la cabeza ni cerca de ningún sarpullido que hayas contraído. Probablemente también cause estragos en tu piel, y no conozco ningún equipo que tenga todavía un patrocinador de humectantes.





Si parece tonto pero funciona, no es tonto.

baño de antebrazo

Un viejo truco militar para evitar enfermedades relacionadas con el calor, pero ahora adoptado por Ineos al inicio de la primera etapa. Tus antebrazos tienen muchos vasos sanguíneos muy cerca de la superficie de la piel, especialmente cuando eres tan delgado como los ciclistas profesionales. Sumergir completamente los antebrazos en agua fría (8ºC según nuestras fotos, que sospechamos que podría haber sido más fría con la adición de un poco de hielo) enfría rápidamente la sangre y posteriormente la temperatura central, lista para que se dispare nuevamente durante la contrarreloj.

Parece una tontería, pero si algo parece estúpido pero funciona, entonces no es tonto. Si bien Ineos fue superado en el último momento por un Visma-Lease a Bike merodeador, claramente no les hizo ningún daño y, como equipo famoso por su actitud hacia las ganancias marginales, esperamos ver esto empleado por otros equipos en el futuro, tal vez tan pronto como en la próxima contrarreloj.





No te metas con los clásicos. También aquí podemos ver a Victor Campanaerts, siempre el genio de la tecnología, tiene un material aerodinámico recortado sobre sus muñecas que retendrá la humedad donde los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie y ayudará a que se enfríe aún más. Elegante.

Buena agua a la antigua





Los ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos sumergían regularmente esta hielera para mojarse en agua helada.

A pesar de todas las opciones de alta tecnología, el método de enfriamiento más utilizado por los profesionales, como probablemente lo sea usted o yo, es simplemente verter una carga de agua de su botella sobre su cabeza. Consiga uno de su hogar si puede, trate de recordar no usar su mezcla de carbohidratos por accidente para que no se le peguen los ojos, y guarde un poco para rociarlo también en sus piernas, ya que estos son los músculos que se calientan.