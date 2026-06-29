Puede que Eurobike sea más pequeña de lo que era antes, pero todavía hay un montón de cosas interesantes que ver.

Eurobike ha vuelto. Aunque tal vez no sea como lo recuerdo.

Frankfurt, a finales de junio, ha sido el hogar espiritual de la feria comercial desde hace algunos años, y por lo general es una migración sudorosa, abarrotada y enormemente divertida de la industria ciclista mundial, apiñada en cavernosas salas de exposición y extendiéndose a las áreas circundantes entre ellas.

En su apogeo, siete salas apenas lo contenían todo. Este año sólo se utilizaron tres salas y ni siquiera éstas estaban llenas. Como alguien que ha peregrinado intermitentemente durante casi quince años, no fingiré que no había algo melancólico en los pasillos más tranquilos y las gradas más dispersas.

Es el tipo de evento del que a todos les encanta quejarse. El trabajo, el calor, la mala comida y, de alguna manera, siempre salir con algún tipo de resfriado o enfermedad, pero el entusiasmo de ver a la buena gente que mantiene la industria de las bicicletas en funcionamiento y todo el último y mejor equipo brillante lo hizo soportable, y aunque asistieron muchas menos marcas, todavía había mucho equipo para ver si buscabas lo suficiente.

Aquí están los mejores momentos de un día agitado recorriendo los pasillos de Frankfurt durante una ola de calor de 30 grados.

Bicicleta Ridey Gravel sin nombre





Visto por primera vez en Traka, la última bicicleta de gravel de Ridley parece lista para producción.





Mucho espacio libre para neumáticos; Estos son neumáticos Schwalbe G-One RS Pro de 55 mm montados en una llanta interna de 27 mm con mucho espacio de sobra.





Estancias caídas, tubo de sillín aero recortado, configuración aero 1x. Listo para la carrera.





Se incluye una bolsa de almacenamiento de marco ordenada, si no enorme.

Eddy Merckx 525





Las bicicletas Eddy Merckx presentaron la nueva e inteligente bicicleta aerodinámica 525.





Parece una moto de carreras agresiva, pero…





Una manipulación inteligente de la geometría podría hacer de esta la bicicleta aerodinámica ideal para el ciclista de todos los días.





Dado que la marca es propiedad de la misma empresa matriz que Ridley, no sorprende que se parezca al Noah Fast 3.

El nuevo Canyon Aeroad





Canyon aprovechó el evento para lanzar su bicicleta de carreras Aeroad CFR actualizada.





El marco prácticamente no ha cambiado, salvo por una actualización compatible con UDH, y todas las mejoras provienen de su nueva cabina más aerodinámica.





Ahorra 2 vatios en el túnel de viento, lo que la convierte en algunas pruebas en la bicicleta más aerodinámica del WorldTour.

Otra bicicleta aero gravel nueva e inédita





Había una versión actualizada del Grail CFR en exhibición, que vimos por primera vez en Traka y, al igual que el Ridley, ahora parece listo para producción.





Como era de esperar, tiene espacios libres para neumáticos mucho mayores, aunque tenía goma de 45 mm instalada.





También toma señales aerodinámicas de las gamas Aeroad y Endurace CFR recientemente actualizadas.





Además de las características aerodinámicas, tiene una tija de sillín cómoda similar a la de las bicicletas Endurace.

Una bicicleta de ciclocross, ¿te acuerdas de ellas?





Las bicicletas de ciclocross son poco comunes en estos días, pero dado que Canyon tiene al mejor corredor de CX de todos los tiempos montando sus bicicletas, parece apropiado que todavía ofrezca una.





¿Neumáticos más anchos? Aquí no. Solo el estándar CX de 33 mm.





¿Para qué es esto?, te oigo preguntar. A hombros, por supuesto.





Configuración clásica de doble anillo de relación cerrada, 46/36. Hay algo que me encanta de una bicicleta con un propósito muy singular.

Pista Speedmax del Cañón





Y no hay nada más singular que una bicicleta de pista de primer nivel.





Aparentemente cuestan £ 20,000, aunque creo que es solo el precio estándar implementado para bicicletas de nicho que las marcas realmente no quieren vender fuera de las federaciones nacionales.

bicicleta de carretera toot racing





Nacido de uno de sus pilotos de pista que quería el mismo rendimiento en la carretera, Toot tenía esta loca construcción aerodinámica en la feria.





Parece una locura desde cualquier ángulo y es fantástico ver bicicletas que superan los límites.





Toot fue una de las primeras marcas en traer manillares de carreras con capós fantasma y una posición súper estrecha, y sus versiones de carretera son igual de salvajes.





Aquí no se menciona la comodidad, la flexión de la parte trasera o el cumplimiento.

Una nueva bicicleta aerodinámica Winspace





Winspace presentó una versión actualizada de su bicicleta T1600.





Aunque se parece mucho al Canyon Aeroad, la mayoría de los beneficios provienen de un manillar actualizado.





Es una barra de barrido hacia adelante, muy parecida a la que se encuentra en el Colnago Y1RS; La bicicleta en general se sintió muy liviana.

No sería Eurobike sin un prototipo loco





Canyon mostró dos, esta bicicleta de carretera salvaje con todo tipo de sensores y piezas inteligentes.





Aunque fue la transición súper suave entre la palanca y la barra lo que realmente me llamó la atención. Quizás necesito salir más.





Y esta increíble bicicleta de carreras XC con ruedas de 32 pulgadas.





Con manillar alado, por supuesto. Aunque creo que tienen un buen caso de uso para la aerodinámica en las carreras XC con las velocidades cada vez mayores de los profesionales de primer nivel.

Bicicleta de carreras Canyon Lux World Cup XC





Y de una moto conceptual a una moto de carreras real. El prototipo de la Copa del Mundo Canyon Lux.





Corrió a principios de este año en Cape Epic y en la Copa del Mundo XC de este año con la potencia alemana Luca Schwarzbauer.





El marco estaba cubierto de pequeños detalles, incluido el chip anti-squat. Dado que las bicicletas XC tienen cada vez más recorrido y se acercan más a sus primas de trail, no sorprende ver a las principales marcas experimentar con cinemáticas de suspensión más complejas que antes.

Hyperfly 290 a prueba de armas nucleares





Siguiendo con XCO, pero esta vez a un precio mucho más amigable para los corredores privados, desde solo £ 4,999, la Hyperfly de Nukeproof podría ser la ganga en bicicleta de carreras de la temporada.





Con un recorrido de 120 mm delante y detrás, está muy actualizado y listo para los recorridos más técnicos.





Los cables que no están conectados a los auriculares lo hacen ideal también para el mecánico doméstico o el corredor con un presupuesto limitado.





Los neumáticos y ruedas listos para la carrera vienen de serie.

Bicicleta de carreras de gravel Gusto GTG





Gusto tenía una nueva bicicleta de carreras de gravel para que todos la vieran.





Sigue el mismo lenguaje de diseño que su bicicleta de carretera GTR.





Y lucía genial con este acabado verde mate.

Marco Ti impreso en 3D Laget Aero





Laget tenía esta impresionante pieza de titanio impresa en 3D en su stand.





Con unas líneas súper nítidas y bien acabadas.





Y con el tubo superior más delgado que he visto jamás. ¿Qué tan delgado? 7 mm, aparentemente.

Megamo sobre





Avinox fue la comidilla del programa con su nuevo lanzamiento combinado de motor y caja de cambios, pero también mostraron un interesante Megamo que utiliza su última unidad de motor 2S.





Claramente sigue siendo una bicicleta eléctrica, pero está bien hecha y tiene buen aspecto teniendo en cuenta el tamaño del motor y la batería.





¿Alguna vez te has preguntado cómo es el interior de un motor Avinox? Bueno, ahora lo sabes.

Zapatos lago pintados a medida





¿Estás cansado de los zapatos aburridos? ¿Por qué no diseñar el tuyo propio?





Lake tenía una selección de zapatos diseñados por los clientes utilizando su opción personalizada. También puedes seleccionar los colores de la esfera Boa para crear un zapato totalmente personalizado.

Fidlock con una gran idea para creadores de contenido





Uno para los influencers y creadores de contenido entre nosotros aquí. Fidlock tiene una elegante gama de soportes que utilizan su inteligente cierre magnético, diseñado para funcionar con una variedad de cámaras de acción.





Poder quitar y volver a montar de forma segura en un abrir y cerrar de ojos es perfecto si, como yo, cambias a menudo los ángulos de la cámara mientras filmas.

Bomba de ahorro de día





El equipo de Daysaver recorría los pasillos llevando su última bomba de grava y su última herramienta Incredible 6, que cabe perfectamente en su interior.





El Incredible 6 tiene una genial punta de reparación sin cámara que se guarda perfectamente en su brazo.





Y una llave hexagonal de tamaño decente para ayudar a cambiar los ejes pasantes rebeldes.

Sillín Prologo





Prologo tenía una nueva versión de menor costo de su sillín Predator TT y Tri, que cuesta aproximadamente la mitad del precio de la versión 01 a £ 493.





Utiliza materiales de menor costo para alcanzar un precio más bajo, pero aún tiene la misma forma y diseño que las versiones de gama alta desarrolladas con el equipo Visma-Lease a Bike.

ruedas perpetuas





Y por último, unas ruedas. Con el número cada vez mayor de marcas de ruedas de carbono que llegan al mercado, es difícil destacar, pero estas de Pertual realmente me llamaron la atención.



