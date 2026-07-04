Tiene el mismo aspecto, pesa casi lo mismo y, a menos que sea Remco Evenepoel, es posible que no vea ninguna diferencia en el rendimiento y, con ahorros de hasta £ 1150, la Tarmc SL8 se ha convertido ahora en una compra con una verdadera relación calidad-precio.

Perfectamente sincronizado para el Tour de Francia 2026, Specialized lanzó el S-Works Tarmac SL9. Aunque no era un secreto, con varias filtraciones, e incluso nuestro propio Will Jones, poniéndose en modo sigilo al más puro estilo James Bond, tomando imágenes desde un arbusto en el Dauphine, la nueva Tarmac SL9 sigue siendo uno de los lanzamientos más esperados del año y, sin duda, será una de las mejores bicicletas de carretera del año.

Con el Tour de Francia a partir de este fin de semana, el nuevo SL9 estará al frente y al centro, conducido por Red Bull-Bora-Hansgrohe. Los colíderes del equipo, Remco Evenepoel y Florian Lipowitz, buscarán aprovechar las afirmaciones de eficiencia aerodinámica y apuntan a la camiseta amarilla.

Specialized afirma que la nueva S-Works Tarmac SL9 es “la bicicleta de carretera más rápida jamás fabricada”, lo cual es una afirmación audaz, considerando que parece casi idéntica a su predecesora, la S-Works Tarmac SL8. También viene con un precio enorme de hasta £ 11,999, por lo que es una inversión enorme para nosotros, simples mortales. Aunque parece casi idéntico, hay un montón de tecnología detrás de escena para justificar ese costo, incluida una nueva disposición, una parte delantera más aerodinámica y un corte más profundo en el tubo del sillín.

Con el lanzamiento de la SL9, hay grandes descuentos en la SL8 saliente, que ya es nuestra elección como la mejor bicicleta aerodinámica, especialmente fuera de las versiones de primer nivel de S-Works. Entonces, si le has echado el ojo a la que alguna vez fue la “bicicleta de carretera más rápida jamás fabricada”, ahora es el momento de echarle un vistazo. A continuación, enumero los modelos con descuento en Balfes Bikes y, con un tamaño limitado, es probable que se agoten rápidamente. También agregué el S-Works Tarmac SL9, por si acaso…

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Estas ofertas destacadas de Specialized Tarmac SL8 son solo en el Reino Unido y todavía no he logrado conseguir ninguna oferta de SL8 en EE. UU. Lo mejor que he visto y, estrictamente hablando, no es una oferta, es el cuadro SL8 en Backcountry con una oferta de reembolso del 10%, que es mejor que nada.

Sin embargo, en caso de que me haya perdido algo, a continuación encontrará los mejores precios del SL8 con precios y minoristas, relevantes para su ubicación.