Nuestro experto evaluador consideró que el Garmin Edge 1050 estableció un listón muy alto para sus rivales y viene equipado con prácticamente todas las métricas de ciclismo que puedas desear, un timbre digital y la funcionalidad Garmin Pay.

Garmin es la marca dominante cuando se trata de los mejores ciclocomputadores. Garmin ocupa un impresionante cuatro de siete lugares en los consejos de compra de ciclocomputadores de My Bike, impresionando a nuestros expertos evaluadores con un rendimiento y características que los hacen difíciles de superar.

El Garmin Edge 1050 es nuestra mejor opción general y obtuvo una calificación de 4,5 sobre 5 estrellas en nuestra revisión. Su precio fue el principal escollo, lo que significó que no alcanzó esa puntuación impecable.

Sin embargo, ahora mismo en Amazon, el Garmin Edge 1050 tiene un enorme descuento de $ 100, reduciéndolo a solo $ 599,99, frente a los $ 699,99 habituales. Este es el nivel más bajo que ha alcanzado el Edge 1050 este año, igualando el nivel más bajo desde su lanzamiento en 2024.

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La oferta de verano de Amazon Prime Day se lleva a cabo a principios de junio, por lo que está a la vuelta de la esquina, pero creemos que el Edge 1050 no bajará más, por lo que si buscas actualizar tu ciclocomputador actual a lo mejor de lo mejor, ahora puede ser el momento de apretar el gatillo.

Ahorre $100 Garmin Borde 1050: era $699.99 ahora $599.99 en Amazon Ahorre $100 El Garmin Edge 1050 es, en opinión de nuestros expertos en tecnología ciclista, el mejor ciclocomputador del mercado. A este precio con descuento rara vez visto, es una compra obligada si desea lo mejor de lo mejor. Leer el completo Revisión del Garmin Edge 1050.

La característica clave del Garmin Edge 1050, que lo distingue de sus rivales, es su pantalla táctil en colores vivos. Ofrece detalles ricos nunca antes vistos en un dispositivo GPS, para que puedas ver mapas y la gran cantidad de estadísticas que se ofrecen con una alta resolución de 480 x 800 píxeles.

La pantalla en sí mide 3,5 pulgadas (88,9 mm) en diagonal y la convierte en una de las pantallas más grandes del mercado. Nuestro evaluador destacó que para algunos, en realidad puede ser excesivo en cuanto a tamaño, si estás compitiendo y tienes preocupaciones aerodinámicas o si eres un ciclista y necesitas una batería de larga duración.

Se afirma que la duración de la batería es de hasta 20 horas en casos de uso exigentes y de hasta 60 horas en modo de ahorro de batería. Tampoco hay carga solar en el 1050, por lo que si buscas la máxima duración de la batería, entonces el Garmin 1040 Solar extiende la capacidad de esa unidad a 45 horas y hasta 100 horas en modo de ahorro de batería. El Garmin Edge 1040 Solar tiene actualmente un precio de 682 dólares en Amazon.

Otra buena adición es que ahora, como la mayoría de los mejores relojes de ciclismo, el 1050 cuenta con Garmin Pay, brindando otra opción para pagar un café o evitar una emergencia si te encuentras sin otro método de pago. Finalmente, hay una nueva función de timbre digital que parece un truco sobre el papel, pero en las pruebas la encontramos muy útil para alertar a los caminantes y otros ciclistas.





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