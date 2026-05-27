Los últimos sillines Shortfit Allroad están diseñados específicamente para ofrecer comodidad a los ciclistas de gravel y todoterreno.

Los sillines cortos son populares por su apoyo a una posición estable sobre la bicicleta. La forma del sillín más corta y ancha te ayuda a reducir la potencia y posicionarte más adelante sobre el sillín para una eficiencia de pedaleo óptima.

Al mismo tiempo, cada vez más ciclistas descubren el todoterreno y la grava, conducen durante más tiempo y combinan la exploración todoterreno con la velocidad en carretera.

Ahora Selle San Marco ha presentado la gama Shortfit Allroad de tres sillines, diseñados para ofrecer los beneficios de la geometría del sillín corto a los ciclistas de todo terreno y gravel.

Los sillines tienen un perfil ondulado distintivo para mayor comodidad en largas distancias, tanto dentro como fuera de la carretera. Esta forma, dice Selle San Marco, promueve un posicionamiento correcto y proporciona apoyo en la parte trasera del sillín. Esto proporciona mayor estabilidad y soporte y una distribución óptima de la carga en toda la superficie del sillín, independientemente de la superficie sobre la que estés pedaleando.

La gama de sillines Selle San Marco Shortfit Allroad está disponible en tres modelos, cada uno en dos anchos, con precios desde £ 74,99. Los detalles completos están en el sitio de Selle San Marco.

El sistema de rieles de proa ayuda a absorber las vibraciones





La clave para la comodidad de la gama de sillines en superficies agitadas es su sistema Bow Rail, en el que los rieles del sillín giran ligeramente dentro de la parte superior de la silla para ayudar a absorber vibraciones y microimpactos.

Junto con sus amortiguadores integrados en la carcasa del sillín, esta característica amortigua las vibraciones mientras mantiene la capacidad de respuesta del sillín, lo que ayuda a aumentar el control, reducir la fatiga y facilitar el pedaleo suave sobre superficies variadas.

Cada uno de los tres sillines Shortfit Allroad está disponible en dos anchos, S3, de 140 mm de ancho, y L3, de 155 mm de ancho. Están diseñados para adaptarse a diferentes anchos de isquiones y todos los sillines tienen un amplio corte de alivio de presión Superflow con una fina cubierta en la sección central para mantener el barro y la humedad alejados de la almohadilla del asiento.





La Selle San Marco Sillín Shortfit Allroad Sport es el modelo de entrada, con un precio minorista sugerido de £ 74,99. Es un sillín que, según Selle San Marco, es fuerte y resistente y lo recomienda para ciclistas de todo terreno y de gravel.

Se asienta sobre rieles sólidos de acero al manganeso con una carcasa de nailon de espesor variable mejorada con fibra de carbono y está rematado con un acolchado de baja densidad Biofoam y una superficie de microfibra resistente a la abrasión y a la intemperie.

Selle San Marco dice que tiene un peso declarado de 294 g en S3 y 302 g en ancho L3. Ambos anchos de sillín tienen una longitud de 262 mm.





El Sillín Shortfit Allroad Racing cuesta £ 134,99 y es un sillín que, según Selle San Marco, ofrece control, capacidad de respuesta y rendimiento confiable para carretera y grava rápida.

Utiliza materiales superiores, incluidos rieles huecos Xsilite, con una estructura superior similar a la del Shortfit Allroad Sport. El peso se reduce a 210 g para el ancho S3 y 218 g para el L3, y ambos anchos nuevamente tienen 262 mm de largo.





La tercera opción es la Sillín Shortfit Allroad Supercomfort Racingque Selle San Marco recomienda para ciclistas de gravel y todoterreno centrados en la resistencia que buscan comodidad en recorridos más largos.

Con un precio de £ 144,99, ofrece un peso de 242 g y unas dimensiones de 140 mm x 256 mm en S3 y un peso de 256 g y un tamaño de 155 mm x 260 mm en L3.

El sillín tiene un acolchado Biofoam Plus de densidad variable más grueso, con soporte adicional de gel de silicona para ayudar a aumentar la absorción de las vibraciones de la superficie.

Selle San Marco dice que todos los sillines de la gama Shortfit Allroad están diseñados para brindar soporte, comodidad y control durante todo el recorrido, desde el asfalto liso hasta la sección más accidentada.

Los sillines Shortfit Allroad ya han visto acción en The Traka en Girona, donde fueron pilotados por el equipo de gravel Metallurgica Veneta Pro como parte de la puesta a punto de su última bicicleta de gravel Team Edition Merida Mission.

Consulte todos los detalles de la gama de sillines Shortfit Allroad en el sitio de Selle San Marco para obtener más información.