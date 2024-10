“Simplemente significa que a las personas que toman decisiones no les importa en absoluto nuestra seguridad y NOSOTROS no tenemos ningún respeto por nuestras vidas”.

El piloto italiano de 20 años Andrea Raccagni Noviero ha pedido una emotiva “disculpa” a Muriel Furrer y su familia tras su trágica muerte en el Campeonato del Mundo de Zúrich, pidiendo a sus compañeros que hablen por una mayor seguridad.

Raccagni Noviero reveló el lunes que correrá para el equipo Soudal-QuickStep WorldTour después de dos temporadas impresionantes en el equipo de desarrollo belga. Es el actual campeón italiano de contrarreloj sub-23 y finalizó 13º en la contrarreloj sub-23 en Zúrich.

Publicó su emotivo mensaje en Instagram una semana después de la muerte de Furrer. Furrer sufrió una lesión crítica en la cabeza cuando se estrelló en la carrera de ruta femenina junior el 26 de septiembre.

La muerte del joven de 18 años se anunció al día siguiente y las autoridades locales y la UCI prefirieron no revelar detalles del accidente mientras la policía suiza llevaba a cabo su investigación.

Los medios locales informaron que la primera misión de helicópteros de Swiss Air-Rescue en el área de Zurich partió el jueves a las 12:52 horas, más de una hora después de la finalización de la carrera femenina junior. Se cree, aunque no ha sido confirmado, que Furrer se estrelló cerca de Küsnacht cuando faltaban más de 30 kilómetros para la carrera. Hasta el momento no hay ninguna explicación de por qué no se encontró a Furrer en el momento del accidente.

Los ciclistas que apoyaron públicamente la publicación de Raccagni Noviero en Instagram incluyeron a Luke Plapp, Letizia Borghesi, Ariann Fidanza, Rachel Neylan y el equipo Soudal-QuickStep de Australia.

La noticia de la muerte de Furrer conmocionó a los ciclistas y a muchos otros en el deporte. Raccagni Noviero habló con valentía una semana después de su muerte.

“Tal vez este post no sea de ayuda como me gustaría, pero al menos me dará la posibilidad de pedir disculpas a Muriel y su familia”, escribió.

“Porque, como dije, esto también es culpa mía y de todos los demás pilotos que nunca han hablado de cuestiones claras de seguridad.

“También es culpa nuestra. Si estamos en este punto ahora, es porque ni siquiera estamos tratando de cambiar las cosas”.

Raccagni Noviero habló de los riesgos que corrió y del peligro que enfrentó durante el descenso al lago de Zúrich durante la contrarreloj del Campeonato del Mundo.

“Todos los atletas que han corrido la contrarreloj como lo hice yo, arriesgaron sus vidas yendo cuesta abajo, lo que no tenía sentido estar allí, y todos lo sabían”, escribió.

“Estamos practicando un deporte que ya es muy peligroso y en el momento exacto en que decides participar en una carrera, sabes qué riesgos tomarás, pero esto, esto es algo más. Simplemente significa que a las personas que toman decisiones no les importa”. sobre nuestra seguridad en absoluto y NOSOTROS no tenemos ningún respeto por nuestras vidas.

“Simplemente lo estamos aceptando, pero ¿es esto lo que queremos? Ciertamente no a la familia de Muriel, a quienes les envío mi más sentido pésame, y al mismo tiempo les pido disculpas, porque tuve la oportunidad de hablar y no lo hice”. antes.

“Y también quiero pedirte disculpas Muriel, porque como cualquier otra persona de 18 años, merecías vivir tu vida al máximo y no perderla así, y me siento culpable por eso. Le deseo a cada deportista que Ha pasado por situaciones demasiado peligrosas y nunca lo ha dicho en voz alta para unirse a mí para disculparse ante ellos.

“Necesitamos hacer algo para cambiar todo esto, y depende de nosotros porque hemos visto últimamente que algo no funciona correctamente.

“Así que mi deseo es que tantos chicos como sea posible (o cualquier persona en el mundo del ciclismo) vuelvan a publicar esto para que podamos intentar ser lo más ruidosos posible para hacer que el deporte que amamos sea un poco más seguro. Algunas ideas vendrán, pero tenemos que hacerlo. empezar por alguna parte.”