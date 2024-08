La medallista de plata olímpica en contrarreloj firma un contrato de tres años con el equipo estadounidense

Anna Henderson se ha convertido en la segunda ciclista de Visma-Lease A Bike en pasarse a Lidl-Trek para la temporada 2025.

El británico se une a Riejanne Markus para hacer el cambio este invierno, con Henderson firmando un contrato de tres años en el equipo estadounidense.

Henderson, medallista de plata en la reciente contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París, ha competido con Visma desde que se convirtió en profesional en Sunweb para la temporada 2020. En las últimas cinco temporadas, ha conseguido seis victorias profesionales, incluidos dos títulos británicos de contrarreloj y el prólogo del Festival Elsy Jacobs 2022.

La ciclista de 25 años se ha consolidado como una de las mejores contrarrelojistas del pelotón, así como una de las aspirantes a las clásicas de primavera. La temporada pasada, consiguió un puesto entre los 10 primeros en Nokere Koerse, Gent-Wevelgem y el Tour de Flandes.

“Mi decisión de cambiar de equipo estuvo motivada por el deseo de afrontar nuevos retos y oportunidades para crecer como ciclista”, afirmó Henderson. “Lidl-Trek me ofreció un entorno interesante con un gran apoyo, una visión clara de mi futuro y una dinámica de equipo que se alineaba con mis objetivos profesionales y personales. Unirme a Lidl-Trek me pareció el paso correcto para seguir desarrollando mis habilidades y contribuir a un equipo centrado en el éxito. Durante varios años, he admirado la forma en que compite el equipo, más específicamente su estilo agresivo de carrera y el apoyo mutuo durante la carrera.

“Me siento muy optimista con este cambio y entusiasmado por lo que me espera en los próximos tres años. Tengo muchas ganas de trabajar con un nuevo grupo de compañeros y personal, y estoy ansioso por ver cómo podemos impulsarnos mutuamente para lograr nuestros objetivos. El nuevo entorno y las diferentes perspectivas dentro de Lidl-Trek son algo que me entusiasma y estoy emocionado por contribuir a las ambiciones del equipo y ver cómo podemos crecer juntos”.

Henderson dijo que apuntará a las Clásicas de Primavera y las contrarreloj durante todo el año en 2025, y señaló que una temporada inaugural exitosa con su nuevo equipo la vería contribuir con actuaciones consistentes y ayudar a sus compañeras de equipo a alcanzar la gloria.

Esta temporada, su primavera se vio muy afectada por una infección de COVID-19 y luego por una fractura de clavícula sufrida en la Vuelta España Femenina, por lo que espera tener una carrera sin problemas durante la primavera de la próxima temporada.

“En mi primer año con Lidl-Trek, me gustaría contribuir significativamente al éxito del equipo, ya sea a través de resultados individuales, apoyando a mis compañeros de equipo o ayudando al equipo a lograr sus objetivos generales. Para mí, un año exitoso se lograría con un rendimiento constante, un desarrollo personal continuo y desempeñando un papel clave en las principales carreras a lo largo del año, especialmente en las carreras de un día y las contrarreloj de primavera.

“Me perdí todo el calendario de primavera de 2024, así que tengo muchas ganas de volver a competir en estas carreras y demostrar lo que valgo. Si puedo ayudar al equipo a alcanzar nuevas metas y, al mismo tiempo, crecer como piloto, consideraría que el año fue un éxito.

“Quiero expresar mi gratitud a todos los que me han apoyado durante esta transición. Estoy deseando emprender el camino que me espera con Lidl-Trek y estoy entusiasmado por ver lo que podemos lograr juntos. Es un nuevo capítulo emocionante y estoy listo para darlo todo”.