El campeón mundial, europeo y británico destroza su propio récord mundial de búsqueda individual con un nuevo tiempo de 4: 24.060 en el Campeonato Nacional en Manchester

La jinete de Welsh de 29 años, Anna Morris, está en una lista de récord mundial que rompió su propio tiempo en la búsqueda individual de 4000 metros femeninos con un nuevo tiempo de 4: 24.060 en el Campeonato Nacional de Track Británico de Lloyds celebrada en el Centro Nacional de Ciclismo en Manchester en Manchester en sábado.

“La motivación era realmente alta, especialmente en mi pista local frente a una multitud local. Lo siento un poco después de correr en euros, así que no estaba seguro de cuánto me había quedado en mí, pero la multitud definitivamente me llevó en esas últimas cuatro vueltas “, dijo Morris, quien ahora es el mundo, europeo y británico Campeón en la búsqueda individual.

“Solo estaba tratando de mantener la cabeza baja en ese último kilómetro, tratando de seguir pedaleando tanto como pude, sintieron que se estaban dando por vencidos, pero podía escuchar a la multitud, así que traté de aguantar”.

La distancia de la persecución individual de las mujeres se incrementó de 3000 m a 4000m este año, por lo que es lo mismo que el evento masculino.

Bryony Botha de Nueva Zelanda registró 4: 30.752 en el Campeonato de Oceanía en el Velódromo de Anna Meares en Chandler, Queensland, Australia, Pero Morris aplastó eso en el Campeonato de Europa en Heusden-Zolder, Bélgica. Ambos eventos se llevaron a cabo a principios de febrero.

El rendimiento ganador de Morris, el título de búsqueda individual en el Campeonato Europeo, la vio romper el récord mundial dos veces, estableciendo un tiempo de 4: 28.306 en la ronda de clasificación y luego otro nuevo tiempo récord mundial de 4: 25.874 en la final.

En el British Track Championships este fin de semana, Morris ya había ganado el título de carrera de scratch por delante de Katie Archibald y Erin Boothman (Toufati todos activos).

Luego ganó el título de búsqueda individual, haciendo la captura del medallista de plata Izzy Sharp (Lidl-Trek) justo después de la mitad de la marca, y luego rompió su propio récord mundial en un tiempo de 4: 24.060. Grace Lister (Hess Cycle Team) capturó la medalla de bronce.

“Hasta ahora, los 4 km me han ido bastante bien. Creo que veremos que ese récord sigue bajando este año. Hay algunas otras personas que estoy segura de perseguirlo este año. Pero estoy muy feliz de haber tenido el tiempo aquí, frente a todo el equipo que me tiene en una posición para viajar así “, dijo Morris.

Ya había mostrado sus fortalezas individuales de búsqueda cuando ganó el título mundial en el evento de 3000 metros, venciendo a Chloé Dygert en el Ballerup Super Arena fuera de Copenhague, Dinamarca, en octubre pasado.

“Es muy especial tener la oportunidad de viajar en los arco iris. Solo quiero maximizar esa oportunidad lo mejor que pueda. Euros y aquí tal vez será la única oportunidad que tendré para montar en ella este año, así que estoy satisfecho con cómo ha ido “, dijo Morris.

“A menudo siento que estoy viviendo la vida de otra persona a veces, es bastante surrealista. Pero estoy muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido ”.