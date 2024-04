“Lamentamos mucho que la carrera ciclista de Anna termine así”, dice el director deportivo Danny Stam

SD Worx-Protime confirmó que Anna Shackley se ha visto obligada a retirarse del ciclismo profesional debido a problemas cardíacos. Shackley se ha sometido a múltiples pruebas desde enero y su equipo médico confirmó que sufre de arritmia cardíaca y otras irregularidades cardíacas.

SD Worx-Protime también confirmó que inmediatamente dejó de entrenar y competir. Su equipo médico concluyó que las irregularidades cardíacas no eran compatibles con una carrera deportiva de alto nivel.

“El ciclismo ha sido toda mi vida desde que tengo uso de razón y desafortunadamente ha llegado a un final prematuro”, escribió Shackley en Instagram. “Ha sido un momento increíblemente divertido con muchos altibajos mientras conocí a algunos de mis amigos más cercanos y viajé por el mundo.

“Tenía muchos planes y ambiciones para el futuro y que me lo quitaran ha sido muy duro. Sin embargo, me considero afortunada de haber tenido la experiencia única de ser una profesional en un hobby. La pequeña Anna nunca lo habría creído.

“No estoy muy seguro de lo que me depara el futuro cercano, pero aprenderé a adaptarme a mi nueva normalidad. He recibido muchos mensajes de apoyo desde que se supo la noticia y han sido muy conmovedores. Puede que sea necesario “Me tomó un rato responder, pero eso no significa que no los haya visto”.

Shackley compitió por última vez con SD Worx-Protime en el Campeonato de Europa de 2023, donde quedó segunda en la carrera de ruta femenina sub-23 en septiembre.

SD Worx-Protime declaró que le diagnosticaron arritmia cardíaca por primera vez en enero. Luego se sometió a un examen cardíaco en Maxima Medisch Centrum en Veldhoven en colaboración con el equipo médico de SD Worx-Protime, donde los médicos encontraron varias irregularidades.

En ese momento, Shackley fue bajado de la bicicleta y sometido a extensas pruebas y procedimientos en el hospital de Barcelona.

Shackley es de Milngavie, al norte de Glasgow en Escocia, y se graduó de la Performance Pathway Academy de British Cycling, que se centra en desarrollar los mejores talentos del país.

Shackley, que ahora tiene 22 años, comenzó a competir en el nivel juvenil con éxito, terminando tercero en la general en el Watersley Ladies Challenge, una Copa de Naciones patrocinada por la UCI, además de terminar 12º en la carrera de ruta juvenil en el Campeonato Mundial.

Luego se convirtió en profesional con SD Worx en 2021 cuando tenía 19 años y compitió con British Cycling en los Juegos Olímpicos de Tokio en la carrera en ruta y contrarreloj.

Shackley desarrolló con SD Worx-Protime con la guía de los mejores ciclistas del mundo, incluida Anna van der Breggen. Es conocida por sus puntos fuertes en la montaña y sus mejores resultados incluyen una actuación general entre los 10 primeros en el Tour de Romandie, Challenge by La Vuelta y UAE Tour.

También ha tenido buenas actuaciones en las clasificaciones generales del Giro de Italia, la Vuelta a Escandinavia y el Tour Femenino, todos en el puesto 13, y en la Vuelta a Burgos, donde finalizó 14º en la general.

“Lamentamos mucho que la carrera ciclista de Anna termine así”, indicó el director deportivo de SD Worx Protime, Danny Stam.

“Era uno de los mayores talentos del pelotón femenino. En los últimos años vimos que estaba haciendo un buen progreso y creíamos que podía crecer hasta la cima del mundo. Es especialmente desafortunado para ella que ahora se vea obligada a detenerse.

“Por otro lado, también estamos contentos de haber podido evitar complicaciones más peligrosas. Esperamos que Anna pueda volver a su vida 'normal' y trabajaremos con el equipo para ver cómo podemos ayudar”.