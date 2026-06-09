'Sólo cambió el plan de abastecimiento de combustible', dice Maglia rosa sobre los organizadores que confirman una nueva línea de meta a 7 km del final debido a la amenaza de caída de hielo

Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) defendió la maglia rosa como líder de la clasificación general del Giro de Italia femenino en una octava etapa acortada hasta la gran altura donde la nieve y el hielo entraron en juego.

Van der Breggen terminó al mismo tiempo que el ganador de la etapa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), que ahora está a 49 segundos del piloto de 36 años de cara al último día de carreras del domingo.

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