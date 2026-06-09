'Sólo cambió el plan de abastecimiento de combustible', dice Maglia rosa sobre los organizadores que confirman una nueva línea de meta a 7 km del final debido a la amenaza de caída de hielo

Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) defendió la maglia rosa como líder de la clasificación general del Giro de Italia femenino en una octava etapa acortada hasta la gran altura donde la nieve y el hielo entraron en juego.

Van der Breggen terminó al mismo tiempo que el ganador de la etapa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), que ahora está a 49 segundos del piloto de 36 años de cara al último día de carreras del domingo.

“Ha sido un día importante para este Giro. Por supuesto, al final ha sido un poco más corto de lo esperado. Me siento bien de poder quedarme en este primer grupo de nuevo. Creo que estamos muy unidos con estos cuatro corredores y estoy contento con el resultado”, dijo Van der Breggen en la rueda de prensa del líder de la carrera.

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Vollering corrió en los últimos metros de grava para ganar la etapa por delante de Isabella Holmgren (Lidl-Trek) y Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM), con Van der Breggen en cuarto lugar. La pérdida de un podio de etapa significó una pérdida de tiempo para los segundos extra (10, 6 y 4) para los tres primeros clasificados, pero por lo demás mantuvo su sólida ventaja.

La decisión de acortar la etapa tuvo que tomarse con poca antelación ya que la situación cambió rápidamente con hielo amenazando con caer sobre la carretera en el último kilómetro del Colle delle Finestre, y los corredores fueron informados inmediatamente.

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“Teníamos la información, pero llegó en la propia subida, por lo que llegó bastante tarde”, relató.

“Pero ellos (los organizadores) no podrían haber tomado la decisión antes, y estaba bastante claro. Sabíamos que la línea de meta estaría a 1 km de la cima, así que creo que se comunicó bien”.

El hecho de que de repente la línea de meta estuviera a sólo 7 km de distancia en lugar de más de 35 km cambió la carrera. Sin embargo, Van der Breggen dijo que su plan para el escenario seguía siendo el mismo que antes.

“Necesitaba seguir a Demi, seguro, y a Antonia e Isabella, eso no cambió para mí. Sólo el plan de abastecimiento de combustible cambió un poco.

“Esta subida fue (la carrera) más dura, normalmente sigue siendo cuesta abajo y hay otra subida por delante, eso fue diferente ahora. Es necesario cambiar un poco la mentalidad para sufrir más en esta subida. Pero podemos cambiar eso bastante rápido”, explicó.

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El Colle delle Finestre siempre iba a ser la subida decisiva de la etapa, y cortar el descenso y la subida gradual hasta la meta originalmente prevista en Sestriere no habría supuesto una gran diferencia, y Van der Breggen reconoció que la etapa acortada jugó a su favor.

“Creo que no ha cambiado mucho, tal vez algunos corredores podrían haber regresado en la bajada o en la parte llana. Pero para mí, no está mal que la etapa sea más corta cuando estoy en el primer grupo”, dijo.

El final antes de lo previsto dio a los corredores más tiempo de recuperación antes de la última etapa del domingo, una consecuencia no deseada que Van der Breggen apreció.

“Para mí, es bueno para la recuperación. Es un día un poco más corto porque hemos tenido muchos días largos este Giro”.