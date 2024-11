El dos veces campeón del mundo de carreras en ruta se dirige a Kigali antes de salir del retiro en SD Worx-Protime en el nuevo año

Si bien el regreso de Anna van der Breggen a las carreras después de su retiro con SD Worx-Protime comenzará en 2025, la ex dos veces campeona mundial de carreras en ruta ya está comprobando el recorrido para el Mundial del próximo año en Ruanda.

La estrella holandesa reveló que volvería a competir en junio después de terminar su ilustre carrera en septiembre de 2021 en el Mundial de Lovaina; sin embargo, está obteniendo una ventaja con un viaje de reconocimiento temprano al epicentro de Kigali 2025.

Van der Breggen mostró en su Instagram que estaba en la capital de Ruanda, donde el Campeonato Mundial de ciclismo se dirigirá a África por primera vez en sus 103 años de historia.

Ella está en la federación holandesa de ciclismo junto con el seleccionador nacional masculino Koos Moerenhout y el director técnico de la KNWU, Wilbert Broekhuizen, mientras que la recién nombrada entrenadora femenina Laurens ten Dam no estuvo presente en el viaje.

El ciclismo femenino ha experimentado un gran desarrollo con nuevas carreras como el Tour de France Femmes y la Paris-Roubaix Femmes que se agregaron al calendario desde que Van der Breggen dejó de competir y comenzó su carrera como directora deportiva en SD Worx. Sin embargo, no son sólo los grandes acontecimientos los que han hecho regresar a la estrella holandesa, sino también la camaradería.

“Son las carreras en general las que me han hecho querer volver. Me gusta correr y también me encanta el Giro, donde todo es diferente y, sí, el Tour (de France Femmes) está haciendo crecer mucho el ciclismo femenino, así que me gusta mucho”. “Eso y se puede ver que cada año es diferente, pero eso no es lo que me hizo querer volver al ciclismo”, dijo Van der Breggen. ciclismonoticias en agosto en el Tour.

“Es más bien lo que veo aquí también entre compañeros de equipo y lo mucho que hacen el uno por el otro. Esa sensación de que realmente quieres darlo todo el uno por el otro e intentar ganar, y cómo se sientan en el autobús cuando no ganan. Ese sentimiento es más importante para mí.”

Sin embargo, no hay signos de que su espíritu ultracompetitivo desaparezca en el tiempo que ha estado fuera de las carreras, y su anuncio inicial confirma que su objetivo sería sumar 62 victorias a las 62 de su carrera una vez que regrese al pelotón.

“¿Todavía quiero ser ganadora? Por supuesto, siento competencia en mí”, dijo. “Siempre quiero ganar. Sin embargo, eso no significa que siempre puedas ganar. Eso también está bien porque eso sólo hace que las victorias sean más hermosas”, dijo Van der Breggen.

“Cuando tienes que luchar para llegar a algún lugar, las recompensas posteriores son más hermosas. En cualquier caso, para mí es un privilegio volver a ser ciclista pronto en 2025”.

Entre sus palmarés acumulados, Van der Breggen ganó tres títulos mundiales de élite: la carrera en ruta en Innsbruck en 2018 y tanto la carrera en ruta como la contrarreloj en Imola en 2020. También triunfó en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos en Río 2016, ganó cuatro en la general Giro Donnes, consiguió siete victorias en La Flèche Wallonne y ganó varias otras carreras importantes de un día: el Tour de Flandes, Strade Bianche, Liège-Bastogne-Liège y Amstel Gold Race entre ellas.

Su tan esperado regreso llega al mismo tiempo que el de Pauline Ferrand-Prevot después de terminar su carrera en bicicleta de montaña, con la ex campeona mundial de ruta lista para correr para Visma-Lease a Bike en el nuevo año.

Todo esto forma parte de una gran reestructuración en el ciclismo femenino, con la antigua protegida de Van der Breggen y mejor escaladora del pelotón femenino, Demi Vollering, que también pasa de SD Worx-Protime a FDJ-Suez.

Vollering habló la semana pasada en una reveladora entrevista con NRC.nl sobre las tensiones entre ella y Van der Breggen durante sus últimos meses en la selección holandesa, estando la primera sorprendida y un poco “frustrada y enojada” por el anuncio.

Van der Breggen había sido el entrenador de Vollering y la guió hasta convertirse en una de las mejores corredoras del pelotón como campeona del Tour de Francia Femmes y triple ganadora de las Ardenas, algo que sólo Van der Breggen había hecho en el ciclismo femenino. La próxima temporada se enfrentarán como rivales, pero ¿podrá Van der Breggen redescubrir su forma de antaño?