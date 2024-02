Ex Campeón Mundial inicia este domingo evento Transcordilleras de ocho días

La visión de Annemiek van Vleuten se ha convertido en algo común en las carreteras de Colombia durante cada invierno de los últimos tres años. Alguna vez utilizó la gran elevación de las carreteras pavimentadas para entrenar, antes de comenzar la temporada en carretera con su Movistar Team. Este año, la ciclista holandesa tendrá una motivación completamente diferente mientras recorre el accidentado terreno de los Andes durante los ocho días de Transcordilleras.

El Rally Transcordilleras de Colombia se ha consolidado como una formidable carrera de tierra con ex profesionales del WorldTour como Laurens ten Dam, Thomas Dekker y Peter Stetina recorriendo con fuerza las tres imponentes cadenas montañosas a lo largo del ecuador de América del Sur. Para esta edición, Ten Dam y Dekker vuelven a competir en la categoría autosuficiente y sin escalas, mientras que la carrera por etapas autosuficiente de ocho días incluye a los recién llegados Russell Finsterwald, quien ganó Big Sugar Gravel en 2022, y Whitney Allison. quien fue segundo en la general en la Belgian Waffle Ride Quadrupel Crown de 2023.

Van Vleuten, por otro lado, no pondrá un número, así que no la esperen para correr hacia las cumbres de las montañas o líneas de meta contra otros profesionales retirados de ciclismo de carretera y de montaña, ya que es el evento patrocinado por ella. optó por. Desde que se retiró el otoño pasado de una carrera de 16 años en la carretera, dice que es hora de disfrutar nuevas partes de Colombia fuera de una bicicleta de carretera y sin pensar en la competencia.

“No estoy corriendo por un resultado, sólo por la aventura, y sólo para terminarla, o tal vez no”, se rió mientras decía ciclismonoticias sobre su estancia en Colombia este año. “Si tengo ganas de terminar, terminaré. Entonces me gusta el concepto”.

El concepto es unas vacaciones en bicicleta, no una carrera. Junto a su novio y un ex compañero de equipo, Van Vleuten se embarca este domingo en las Transcordilleras de ocho días con Altos, una empresa de viajes en bicicleta, y montará la ‘versión perezosa’. Altos organizará todos los hoteles, limpiará y reparará las bicicletas con los mecánicos proporcionados y permitirá una expedición más relajada en terreno mixto, que incluye mucha grava accidentada y caminos de tierra deslavados.

“También quiero participar aquí porque la gente piensa con seguridad que seré competitivo. La gente dice: ‘¿Por qué no compites allí?’ Pero esa parte, ya terminé con las carreras. Tenía la presión de rendir y tenía que buscar resultados. Estuve allí y lo hice”, dijo Van Vleuten.

“Esto es simplemente genial, una nueva forma de disfrutar la moto. No estoy en la carrera y se siente muy bien”.

Su excompañera de equipo Rabobank-Liv Cycling, Iris Slappendel, quien se retiró de las carreras en ruta en 2016 y cofundó The Cyclists Alliance, aceptó una invitación tardía para unirse al viaje.

“Iris Slappendel tenía muchas ganas de vivir una aventura gravel y creo que es más divertido vivir esta bonita aventura juntas. Entonces veo esto como una manera de ver Colombia en bicicleta”, dijo Van Vleuten. “Veré muchas carreteras bonitas que nunca antes había visto porque sólo estaba entrenando en mi bicicleta de carretera. Es un lugar que ya conozco, pero (la grava) es nueva para mí.

“Por supuesto, tuve contacto con Laurens (ten Dam) sobre el equipo y los materiales, y el ancho de los neumáticos, porque no tengo ni idea sobre tierra”.

Su compatriota holandés, Ten Dam, era el ciclista perfecto para preguntar, dado que terminó segundo detrás de Stetina en las Transcordilleras de 2022 y luego ganó la salida de 2023 de 852 km y 21.000 metros de desnivel.

“También tengo un poco de ansiedad porque serán un mínimo de seis horas cada día para que no parezca un día tan relajado. Tendremos algunos desafíos. Es parte del disfrute sufrir un poco”, dijo.

Parte de la ansiedad provino de haber estado fuera de la bicicleta durante cuatro semanas antes de viajar a Sudamérica. Llegó a finales de enero para participar en un tour de lujo de seis días por el Eje Cafetero colombiano con Altos, subiendo por la carretera asfaltada más alta de Colombia hasta el Alto de Letras (4.000 metros) y alojándose cerca de un volcán activo. Fue en una bicicleta de carretera con un pequeño grupo de ciclistas de vacaciones, y le sirvió para pasar algunas horas sobre el sillín y adaptar su cuerpo a la elevación cerca de los Andes.

“Realmente no entrené ni me preparé para ello. En realidad, no entrené en absoluto. Las últimas cuatro semanas antes de venir aquí a Colombia estuve con mi madre, pasando unas agradables vacaciones juntas. No toqué mi bicicleta durante cuatro semanas. Así que pude sentir eso cuando llegué aquí y comencé a andar en bicicleta nuevamente.

Sin embargo, una pequeña mella en el fitness en bicicleta ya no es algo que debamos temer, sino sólo una parte de la nueva fase en la que la bicicleta ya no es una herramienta de comercio, sino una herramienta de recreación.

“Es hora de afrontar nuevos desafíos y seguiré disfrutando de la moto”.