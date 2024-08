El italiano no terminó la etapa del domingo tras sufrir un fuerte calor

El Bahrain Victorious perdió a su principal contendiente para la Vuelta a España cuando Antonio Tiberi, en cuarto lugar de la general, abandonó la carrera el domingo.

Tiberi estaba cinco minutos por detrás del líder de la carrera, Ben O'Connor, pero estaba teniendo una de las mejores temporadas de Grandes Vueltas de su joven carrera, habiendo terminado quinto en la general en el Giro de Italia y en línea para otro top 10 en la Vuelta.

Sin embargo, su buen estado de forma se vio alterado por las temperaturas que superaron los 37°C (100°F). Su equipo afirmó que Tiberi había estado “sufriendo un golpe de calor, mareándose y con una temperatura corporal elevada”.

El agotamiento por calor y el golpe de calor pueden tener síntomas superpuestos. El agotamiento por calor ocurre cuando el cuerpo pierde demasiada agua y electrolitos a través del sudor y puede provocar debilidad, fatiga, frecuencia cardíaca alta y mareos. El golpe de calor puede ocurrir cuando el sobrecalentamiento eleva la temperatura corporal por encima de los 40 °C (104 °F) y puede ser mortal.

Tiberi había llevado el maillot de mejor ciclista joven en las etapas 4, 5, 7 y 8, pero cuando abandonó en la etapa 9 del domingo, el maillot pasó a Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

“Esta Vuelta iba muy bien desde el principio hasta hace dos días”, dijo Tiberi. “Las piernas estaban muy bien y, especialmente después del Giro, tener estas sensaciones fue muy agradable para mí”.

“Llevar la camiseta blanca fue un momento realmente bueno, estaba en muy buena forma y las piernas estaban súper bien”, dijo Tiberi.

“Pero ayer, con esta etapa súper dura desde el principio y sobre todo con el calor, sufrí mucho por el sobrecalentamiento. Intenté enfriar el cuerpo con agua y hielo pero no fue suficiente. El cuerpo me decía para, la mente quería seguir pero el cuerpo se paraba y no podía hacer nada”.

Tiberi dijo que el equipo le realizó la prueba de COVID-19, pero desestimó las preocupaciones.

“Hoy ya me siento normal y bien. Ayer fue simplemente un mal día.”