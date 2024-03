El australiano, en segundo lugar después de no bloquear deportivamente al ganador Philipsen en el sprint final de Via Roma

Michael Matthews (Jayco-AlUla) lloraba más allá de la línea de meta de Milán-San Remo al darse cuenta de lo cerca que había estado de la victoria. Abrazó a su hija e indicó que había perdido por “milímetros”, mientras la carrera y el sprint hombro a hombro con Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tal vez pasaban ante sus ojos.

Matthews se vio obligado recientemente a abandonar la París-Niza debido a una enfermedad, pero tuvo un gran día y tal vez pudo ver la victoria por delante en la Via Roma, solo para que Philipsen lo venciera en una foto final.

Era su tercera vez en el podio de Milán-San Remo, su mejor resultado hasta el momento y su sexto resultado entre los 10 primeros en la carrera italiana.

“Estar cerca de la victoria significa que siento vibraciones encontradas en este momento”, dijo a ciclismonoticias y otros medios de comunicación en la zona del podio.

“Obviamente estoy contento con el podio, pero estar tan cerca es agridulce. Creo que mañana por la mañana estaré contento con mi actuación, pero ahora mismo, al estar tan cerca de un Monumento después de tantos podios, es difícil”.

Matthews se mantuvo bien protegido y sobre ruedas durante el largo viaje hasta San Remo y sobre Cipressa mientras el UAE Team Emirates intentaba, pero no lograba, deshacerse del grupo delantero.

Después del doble ataque de Tadej Pogačar al Poggio con Mathieu van der Poel, Matthews estaba en el selecto grupo que se les unió tras el descenso del Poggio y de repente se dio cuenta de que tenía posibilidades de victoria.

“Ohh, fue rápido…” dijo sobre la velocidad promedio de 46,112 km/h, un nuevo récord de velocidad para la carrera. “Con tantos muchachos en la ruta, siempre iba a ser un día rápido. Esperábamos que los Emiratos Árabes Unidos fueran más fuertes, pero engañaron mucho. Eso abrió la puerta a una carrera diferente”.

“Esta vez la semana pasada estaba sentado en el sofá sin saber si siquiera sería titular en Milán-San Remo. Estaba agradecido de tener piernas”, añadió.

“Me posicioné bien en el sprint. No me di cuenta de lo reducido que estaba el grupo. Cuando vi que Lidl-Trek tenía una buena ventaja, me concentré en ellos y en mi propio sprint. Sabía que Philipsen estaba en mi camino. rueda y difícil de superar porque es posiblemente el tipo más rápido del mundo en este momento”.

Matthews reveló un detalle del sprint que podría haber marcado la diferencia pero no lo usó como excusa.

“No estoy seguro si la gente me vio pero se me cayeron las gafas a 50 metros de meta y tuve que dejar de pedalear por un segundo”, reveló. “Fue entonces cuando Philipsen pasó por mi lado. Apesta, pero no puedo cambiarlo ahora”.

De manera deportiva, Matthews optó por no cerrarle la puerta a Philipsen cuando el belga superó las barreras en el sprint final de Via Roma, los últimos segundos de un maratón de seis horas desde Pavía.

“Podría haberlo acercado a la barrera, pero quiero hacer un sprint justo”, dijo.

“Quiero ganar porque fui el más fuerte, no porque él tuvo que frenar. Si pudo pasar, fue el mejor piloto del día”.