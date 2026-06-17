Kévin Vauquelin, mejor finalista general para el equipo británico en el puesto 15 después de que Oscar Onley se estrellara y Josh Tarling se rompiera la clavícula.

Nadie podría decir que no siguieron intentándolo: a pesar de soportar una semana muy difícil en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes cuando sus compañeros de equipo Josh Tarling y Oscar Onley sufrieron fuertes accidentes (Tarling se rompió la clavícula, Onley evitó por poco una lesión grave después de caer en un barranco), Netcompany-Ineos continuó luchando duro en la carrera francesa del WorldTour, colocando a tres corredores en la escapada en la última etapa de montaña el domingo.

Carlos Rodríguez y Laurens De Plus lograron cruzar primero, con Kévin Vauquelin cruzando para convertirse en tres corredores de Netcompany en un grupo delantero de nueve.

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