Nadie podría decir que no siguieron intentándolo: a pesar de soportar una semana muy difícil en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes cuando sus compañeros de equipo Josh Tarling y Oscar Onley sufrieron fuertes accidentes (Tarling se rompió la clavícula, Onley evitó por poco una lesión grave después de caer en un barranco), Netcompany-Ineos continuó luchando duro en la carrera francesa del WorldTour, colocando a tres corredores en la escapada en la última etapa de montaña el domingo.
Carlos Rodríguez y Laurens De Plus lograron cruzar primero, con Kévin Vauquelin cruzando para convertirse en tres corredores de Netcompany en un grupo delantero de nueve.
Sus esfuerzos por mantenerse alejados ayudaron a la escapada para iniciar el ascenso final a Plateau de Salaison por delante del pelotón principal. Pero los desafíos de la general en el grupo, encabezados por el imparable ganador general y de etapa Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), dejaron a Rodríguez como el corredor mejor clasificado de Netcompany en la etapa en séptimo lugar.
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En cuanto a Vauquelin, terminó el día con más de siete minutos de desventaja, en el puesto 30, mientras que De Plus estaba aún más a la deriva.
Entonces, a pesar de su último esfuerzo por lograr el éxito, el punto culminante de Auvergne-Rhône-Alpes para Netcompany Ineos fue su resultado en la contrarreloj por equipos, segundo a solo nueve segundos con Visma-Lease a Bike, y potencialmente podría haber estado más igualado si no hubieran optado por esperar a Onley cuando tuvo una mecánica a mitad de etapa.
En cuanto a la etapa 9, Vauquelin explicó después a DirectVelo que había aprovechado al máximo un día en el que no estaba en buena forma, pero el ex ganador de etapa del Tour de Francia dijo que buscaría recuperarse lo más rápido posible.
“Lo intenté lo mejor que pude, incluso si mis piernas no eran increíbles”, dijo Vauquelin.
“También formaba parte de mi entrenamiento, así que lo tomé así. Nunca es fácil de entender: entrenas, y a veces funciona, a veces no. Eso es lo que hace que el deporte sea tan grandioso”.
Vauquelin dijo que había preferido pasar a la ofensiva en la etapa final, llegando a la fuga después de 15 kilómetros de persecución.
“Soy un atacante nato”, dijo. “Quería demostrar que podía estar ahí arriba, esforzarme al máximo y no simplemente dar vueltas. Aposté, puse mucho esfuerzo, perdí bastante. Pero prefiero eso a quedarme en el pelotón”.
Vauquelin, que terminó la carrera en el puesto 15 de la general a las 12:43, y sus compañeros de Netcompany-Ineos realizarán ahora un mini campo de entrenamiento de cinco días en altitud en L'Alpe d'Huez, donde trabajarán en la contrarreloj del equipo, dijo el francés.
Después, Vauquelin probablemente participará en el Campeonato Nacional, que tendrá lugar en la cercana región de Isère, en La-Tour-du-Pin. Sin embargo, eso aún está por confirmarse.
“Probablemente jugaré en los Nacionales”, concluyó Vauquelin en comentarios reportados por L'Équipe. “Un poco de tiempo en familia no vendría mal antes de las tres semanas del Tour, pero todavía tengo que hablarlo con la dirección del equipo”.
“Ahora mismo tengo que recuperarme. Hice el trabajo correcto esta semana, me esforcé mucho y creo que puedo estar feliz por eso”.