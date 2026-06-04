Los grupos independentistas catalanes pretenden “movilizar a cientos de voluntarios y activistas” mientras la Gira visita la región en julio

Un par de grupos independentistas catalanes han pedido “una importante acción coordinada” durante las primeras etapas del Tour de Francia de este año, que comienza en Barcelona.

En un comunicado conjunto difundido el martes, la Asamblea Nacional Catalana (Assemblea) y Òmnium Cultural dijeron que organizarán manifestaciones a lo largo del recorrido de la carrera.

No parece que las organizaciones planeen perturbar o interferir con la carrera en sí.

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El Tour 2026 comenzará con una contrarreloj en la capital de Cataluña, Barcelona, ​​el 4 de julio, antes de otra etapa en la región entre Tarragona y Barcelona al día siguiente. La visita de la carrera concluye con la salida de la etapa 3 desde Granollers.

Assemblea y Òmnium Cultural han afirmado que quieren colaborar con otras entidades de la región para “movilizar a cientos de voluntarios y activistas a lo largo del recorrido para llenar las carreteras con banderas de Estelada independentista, pancartas y mensajes de apoyo a la independencia de Cataluña” en un momento en el que millones de ojos estarán puestos en Catalunya.

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“Òmnium se suma al esfuerzo de aunar fuerzas y convertir el paso de la Gira por Catalunya en una gran protesta cívica y democrática a favor de la independencia”, se lee en el comunicado.

“Con ese objetivo, ambas organizaciones ya están trabajando en una propuesta que podría involucrar a otras organizaciones nacionales como el Consejo para la República y la Asociación de Municipios por la Independencia, así como a agrupaciones locales.

“El objetivo es movilizar a cientos de voluntarios y activistas a lo largo de la ruta para llenar las carreteras con banderas de Estelada independentista catalana, pancartas y mensajes de apoyo a la independencia de Cataluña frente a millones de espectadores en todo el mundo”.

Assemblea y Òmnium Cultural han protestado tanto en la Volta a Catalunya como en la Vuelta a España en el pasado, y dicen que sus protestas previstas en el Tour “se basan en las muchas acciones independentistas que han tenido lugar a lo largo de los años durante las competiciones ciclistas celebradas en Catalunya”.

El movimiento independentista catalán se remonta a mediados del siglo XIX y la Renaixença, un esfuerzo por revivir la lengua y la cultura catalanas después de su supresión tras la Guerra de Sucesión Española.

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Ha perseverado desde entonces, a través de la abolición de la autonomía catalana por parte de Franco, y ha continuado hasta la actualidad, incluidos los referendos de independencia en 2014 y 2017, en este último el gobierno español disolvió el parlamento catalán cuando varios ministros principales huyeron al extranjero para evitar acusaciones de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

La encuesta más reciente en Cataluña muestra un 40,2% de los votantes a favor de la independencia y un 51,5% en contra, con un 8,2% que dice “no sé”.

Del comunicado se desprende que Assemblea y Òmnium Cultural no tienen la intención de que las protestas interrumpan la carrera en sí, como hicieron memorablemente los manifestantes pro palestinos en varias carreras el año pasado, incluida la Vuelta.

En cambio, su objetivo será promover su causa entre la gran audiencia internacional que atrae el Tour. Las organizaciones también han iniciado una campaña de financiación colectiva para fabricar grandes banderas y pancartas de Estelada para la protesta.

“Equipos de ambas entidades y de sus filiales locales están estudiando actualmente los tramos del recorrido con mayor exposición televisiva y mayor asistencia de público para asegurar una fuerte presencia de los símbolos independentistas durante las etapas catalanas”, continúa el comunicado.

“Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding con el objetivo de recaudar hasta 12.000 euros para elaborar banderas y pancartas de Estelada de gran formato que se exhibirán en puntos clave del recorrido.

“Assemblea y Òmnium convocan a la ciudadanía a participar activamente en esta movilización excepcional para aprovechar la plataforma internacional que ofrece el Tour de Francia y volver a situar la causa independentista catalana ante los ojos del mundo”.