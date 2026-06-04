Los grupos independentistas catalanes pretenden “movilizar a cientos de voluntarios y activistas” mientras la Gira visita la región en julio

Un par de grupos independentistas catalanes han pedido “una importante acción coordinada” durante las primeras etapas del Tour de Francia de este año, que comienza en Barcelona.

En un comunicado conjunto difundido el martes, la Asamblea Nacional Catalana (Assemblea) y Òmnium Cultural dijeron que organizarán manifestaciones a lo largo del recorrido de la carrera.

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