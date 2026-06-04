El ganador de la Capital Cup 2025, Dario Rapps, evita el choque en la línea de meta, mientras que el campeón de criterio USPro, Kendall Ryan, gana el domingo para honrar a su abuelo.

En una doble cartelera de carreras femeninas y masculinas en el Amazon Armed Forces Cycling Classic, los títulos omnium los ganaron Marlies Mejías (Virginia's Blue Ridge TWENTY28/Deloitte) y Brody McDonald (Modern Adventure Pro Cycling), ambos ciclistas terminaron dos veces en los podios de criterio.

Mejías corrió al segundo lugar tanto en la Copa Capitol como en la Copa Clarendon para reclamar el título general femenino. De manera similar, McDonald obtuvo un par de terceros lugares para asegurar el título general masculino. Este fue el segundo título omnium consecutivo para Mejías en la AFCC.

“Ganar el omnium siempre es especial porque refleja la fuerza de todo el equipo durante todo el fin de semana. Por supuesto, terminar segundos ambos días nos deja con hambre, como corredores, siempre queremos ganar, pero estoy orgulloso de cómo corrimos juntos, controlamos la carrera y seguimos luchando hasta el final”, dijo Mejías en un comunicado del equipo.

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Skylar Schneider (L39ION de Los Ángeles) corrió hacia su primera gran victoria de la temporada. Hace una semana en el Tour de Somerville el sprint fue para Mejías, y esta vez Schneider contó con todo su equipo para posicionarse en el fuerte viento del recorrido.

“El fuerte viento cruzado en contra en el sprint fue algo que discutimos más que cualquier otra cosa acerca de la carrera. Así que sabía que quería el lado derecho. Al salir de la última curva estaba en la décima rueda, que no es lo que normalmente querría”, dijo Skylar Schneider a los organizadores. Terminaría tercera en la clasificación omnium.

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La victoria femenina del domingo fue para la campeona de criterio USPro Kendall Ryan (Caldera Medical x Aurea Racing), subiendo al escalón más alto del podio después de un segundo lugar el año pasado. Mejías tomó otro segundo y le siguieron un par de corredoras de HigherDOSE-Renova, Andrea Cyr tercera y Odette Lynch cuarta. Fue una victoria emotiva para Ryan, cuyo abuelo murió recientemente.

“Hay muchas emociones en este momento. Descubrí que mi abuelo murió hace un par de días. Estaba en el Cuerpo de Marines, así que esta (victoria) es para honrarlo”, dijo al final a los organizadores. “Ayer me quedé corto y sentí que decepcioné a todos. Hoy definitivamente fue la redención”.

El fin de semana de eventos ciclistas, organizado por Arlington Sports, se lleva a cabo en la región de Washington DC desde hace 28 años, conocido hoy como el Clásico Ciclista de las Fuerzas Armadas Amazónicas (AFCC). Las carreras profesionales de este año regresaron el fin de semana después del Día de los Caídos: la Copa Capitol el 30 de mayo en Washington, DC y la Copa Clarendon el 31 de mayo en Arlington, Virginia.

El campeón de criterio de élite masculino de USPro, Lucas Bourgoyne (Cadence Cyclery pb Waldo Racing), llevó la camiseta de barras y estrellas a través de la línea para una ajustada victoria en el sprint el sábado, justo por delante del vencedor del año pasado, Dario Rapps (DCC Alpecin), y McDonald en tercer lugar.

Rapps casi se cae cuando su rueda trasera patinó hacia un lado en una tapa de alcantarilla en los últimos 50 metros del sprint.

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“El equipo ejecutó el plan a la perfección y me sentí listo para dar el paso más alto. Pero cuando estás arrojando vatios máximos en el tramo final, una tapa de alcantarilla en medio del sprint lo cambia todo. Perdí tracción, me fui completamente hacia un lado y tuve que confiar al 100% en puros reflejos para permanecer en la bicicleta. Entusiasmado por salvar la bicicleta y aun así conseguir un lugar en el podio”, escribió en Instagram.

El domingo, Sebastián Brenes Mata (Good Guys Racing NYC) se llevó la victoria en un sprint colectivo por delante de Alejandro Che (Kelly Benefits Cycling) y McDonald. Rapp estaba dos minutos atrás y perdió cualquier oportunidad de repetir su victoria omnium del año anterior.

La constancia en el podio recompensó esta vez a McDonald con el título Omnium. Che terminó segundo en la clasificación de ominium, mientras que Bourgoyne fue tercero en la general.

“Es increíble representar a Modern Adventure Pro Cycling en la capital de nuestra nación. Me llena de orgullo vestir el rojo y el oro. Gracias al equipo por arriesgarse y creer en mí. Es difícil no tener éxito cuando tienes leyendas como Bobby Julich en tu oreja y Adrian Hedderman en el box”, dijo el joven de 23 años.

Resultados – Copa Capitol

Resultados – Copa Clarendon