El ganador de la Capital Cup 2025, Dario Rapps, evita el choque en la línea de meta, mientras que el campeón de criterio USPro, Kendall Ryan, gana el domingo para honrar a su abuelo.

En una doble cartelera de carreras femeninas y masculinas en el Amazon Armed Forces Cycling Classic, los títulos omnium los ganaron Marlies Mejías (Virginia's Blue Ridge TWENTY28/Deloitte) y Brody McDonald (Modern Adventure Pro Cycling), ambos ciclistas terminaron dos veces en los podios de criterio.

Mejías corrió al segundo lugar tanto en la Copa Capitol como en la Copa Clarendon para reclamar el título general femenino. De manera similar, McDonald obtuvo un par de terceros lugares para asegurar el título general masculino. Este fue el segundo título omnium consecutivo para Mejías en la AFCC.

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