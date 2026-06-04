El equipo SD Worx-Protime, con pocos efectivos, listo para defender la maglia rosa

En el Giro de Italia femenino, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), de 36 años, hizo retroceder el tiempo con su victoria en la etapa 4 en la contrarreloj de montaña de Belluno a Nevegal, superando a sus competidoras más jóvenes por más de un minuto y poniéndose la maglia rosa sobre sus hombros por primera vez desde que ganó el Giro de 2021 en general.

Hace 11 años, en 2015, una contrarreloj montañosa entre Pisano y Nebbiuno fue la primera victoria de etapa del Giro de Van der Breggen y una parte crucial de su primera victoria en la general del Giro. Luego, la contrarreloj de montaña de hace cinco años, entre Fondovalle y Cascate del Toce, fue su última victoria de etapa en el Giro hasta ahora. Van der Breggen consolidó el liderato de la general en el camino hacia su cuarta victoria en el Giro, superando a su entonces compañera de equipo Demi Vollering (ahora FDJ United-SUEZ) por 1:06 minutos.

“Fue hace mucho tiempo, pero tengo buenos recuerdos de ello. Creo que es bonito demostrar que el camino hacia la victoria no siempre es inmediato. Se necesita tiempo para mejorar, y a mí me pasó lo mismo”, dijo Van der Breggen en la rueda de prensa del ganador de etapa.

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“Si crees en tus objetivos, a veces necesitas ser paciente. Trabajé duro los últimos dos años para volver al nivel en el que estoy ahora. Al final, salió bien, y creo que por eso esta victoria es realmente agradable para mí”.

Después de tres años al volante del coche del equipo SD Worx, Van der Breggen regresó al pelotón. El martes, puso 1:10 minutos en Vollering en la subida a Nevegal, lo que sugiere que había vuelto a su nivel anterior en relación con su excompañera de equipo y ahora una de las favoritas para ganar el Giro de Italia femenino de 2026.

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Una quinta victoria general permitiría a Van der Breggen igualar el récord de Fabiana Luperini, que ganó la carrera cinco veces entre 1995 y 2008.

“Haré lo mejor que pueda para defender esta camiseta. Es bueno poder defender y ver lo que está pasando. Una contrarreloj siempre es diferente a una carrera en ruta, pero las piernas se sienten bien y mi cabeza también. Fue agradable no ser el gran favorito”, dijo Van der Breggen.

Después de la descalificación de Lorena Wiebes en la etapa 1, el equipo también perdió a Mikayla Harvey, quien no comenzó la etapa 4 debido a sus lesiones en un accidente en la etapa 3. Esto dejó a SD Worx-Protime con Valentina Cavallar, Femke Gerritse, Elena Cecchini y Barbara Guarischi para apoyar la candidatura de Van der Breggen a la general.

“A partir de ahora será un poco más difícil. Pero tengo un equipo 100% motivado detrás de mí. Nos faltan dos corredores, es realmente una lástima que Lorena ya no esté aquí. Mickey se cayó ayer, ella también está fuera, lo que nunca es bueno, así que también queremos hacerlo por ellos.

“Creo que también es un momento destacado para todo el equipo después de haber pasado por momentos difíciles estos últimos días. Las carreras por etapas son algo que hacen juntos, el personal y los corredores”, expresó Van der Breggen confiando en sus compañeros de equipo.