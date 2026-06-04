El equipo SD Worx-Protime, con pocos efectivos, listo para defender la maglia rosa

En el Giro de Italia femenino, Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), de 36 años, hizo retroceder el tiempo con su victoria en la etapa 4 en la contrarreloj de montaña de Belluno a Nevegal, superando a sus competidoras más jóvenes por más de un minuto y poniéndose la maglia rosa sobre sus hombros por primera vez desde que ganó el Giro de 2021 en general.

Hace 11 años, en 2015, una contrarreloj montañosa entre Pisano y Nebbiuno fue la primera victoria de etapa del Giro de Van der Breggen y una parte crucial de su primera victoria en la general del Giro. Luego, la contrarreloj de montaña de hace cinco años, entre Fondovalle y Cascate del Toce, fue su última victoria de etapa en el Giro hasta ahora. Van der Breggen consolidó el liderato de la general en el camino hacia su cuarta victoria en el Giro, superando a su entonces compañera de equipo Demi Vollering (ahora FDJ United-SUEZ) por 1:06 minutos.

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