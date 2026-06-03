'Fue una experiencia súper genial' dice joven de 21 años tras brillar como parte del elenco de Specialized

Unbound Gravel 200 fue una salida más que exitosa para el equipo Specialized Off-Road, con el campeón europeo Mads Würtz Schmidt y Matthew Beers logrando un doblete en Emporia mientras que el campeón de 2023 Keegan Swenson se ubicó tercero entre los cinco primeros con un quinto puesto.

Al trío de experimentados corredores de gravel se unió en el top 10 un corredor de gravel novato, mientras que Emil Herzog, de 21 años, corrió hasta el octavo lugar.

Abordar 322 kilómetros (200 millas) en su primera carrera sobre tierra fue un debut para el profesional de ruta de Red Bull-Bora-Hansgrohe. Llegó a la meta entre un grupo de cinco corredores, incluido el actual campeón Cameron Jones, cruzando la meta 24:52 detrás de Würtz Schmidt. Ciertamente tenía una historia que contar después de llegar a Emporia.

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“Fue muy divertido, pero cometí algunos errores, digamos de principiante, porque me perdí mi segunda toma. Después de cinco horas y media, estaba completamente vacío y simplemente me caí de la rueda”, dijo Herzog. ciclismonoticias después de terminar.

“En la tercera toma pude comer de nuevo y recuperé un poco las piernas. Pude seguir montando, un poco más rápido que justo después de perderme la toma, y ​​al final llegué a casa octavo”.

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Herzog está más acostumbrado a correr en la carretera, ya que se abrió camino a través del equipo junior alemán Auto Eder y una temporada con Hagrens Berman Axeon en 2023 antes de convertirse en profesional con Red Bull en 2024.

En el camino, obtuvo top 10 en Milano-Torino y Settimana Coppi e Bartali, mientras que este año su calendario lo ha visto participar en carreras WorldTour, incluidas el UAE Tour, Strade Bianche e Itzulia Basque Country.

Por supuesto, Unbound es una bestia completamente diferente. Sin embargo, Herzog había estado compitiendo entre los líderes antes de su percance. Swenson estaba más atrás, tras haber cedido el volante a su compañero de equipo Würtz Schmidt, que estaba lesionado.

Herzog se unió a Swenson cuando faltaban 50 millas para correr, y la pareja formó un grupo con varios otros antes de que el estadounidense lograra en solitario el quinto lugar más tarde.

“Nunca pude volver al grupo en el que estaba, y luego, en un momento, vinieron algunos corredores y mi compañero de equipo Keegan vino desde atrás”, dijo Herzog.

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“Trabajé con él, y luego un pequeño grupo nos atrapó. Hablé con Keegan y él dijo que quería hacer el último pateador, y entonces me quedé sentado allí y dejé que los demás cerraran la brecha”.

Herzog todavía estaba en la carrera por el sexto lugar cuando su grupo se acercaba a la meta. Sin embargo, admitió haber cometido un error con su posicionamiento para el sprint, por lo que regresó a casa en medio del grupo de cinco hombres.

“Luego corrí, pero fue un poco estúpido. Empecé el sprint quinto, pero hubiera sido mejor empezar el sprint primero o último”, dijo.

“Fue una experiencia genial y seguro que quiero volver. Recibí el apoyo de Specialized. Me dieron la oportunidad y estoy muy agradecido por esto porque fue una semana increíble y realmente lo aprecio”.

Un top 10 en su debut en Unbound (y en tierra) fue una hazaña para Herzog en su primer viaje a los EE. UU., y estaba más que satisfecho con el resultado de sus nueve horas y media sobre la bicicleta.

“Mis compañeros de equipo Specialized Off-Road fueron uno, dos y cinco; cuatro de nosotros terminamos en los primeros puestos. Fue un día realmente genial, un gran resultado y muy divertido. Estoy seguro de que quiero hacerlo de nuevo”.