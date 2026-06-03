'Fue una experiencia súper genial' dice joven de 21 años tras brillar como parte del elenco de Specialized

Unbound Gravel 200 fue una salida más que exitosa para el equipo Specialized Off-Road, con el campeón europeo Mads Würtz Schmidt y Matthew Beers logrando un doblete en Emporia mientras que el campeón de 2023 Keegan Swenson se ubicó tercero entre los cinco primeros con un quinto puesto.

Al trío de experimentados corredores de gravel se unió en el top 10 un corredor de gravel novato, mientras que Emil Herzog, de 21 años, corrió hasta el octavo lugar.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: