“Un minuto en el que Anna es más rápida es mucho”, dice la campeona mundial de contrarreloj tras quedar segunda en Nevegal

Después de tres días de sprints, el primer día centrado en la general en el Giro de Italia femenino trajo un gran cambio en la clasificación general, ya que Anna van der Breggen retrocedió años para ascender al liderato de la carrera.

El esfuerzo de vuelo de la holandesa sobre Nevegal le permitió hacer un gran tiempo sobre todos sus rivales de maglia rosa, con Marlen Reusser, segunda del día, ahora su competidora más cercana a 1:04 menos.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: