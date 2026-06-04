Después de tres días de sprints, el primer día centrado en la general en el Giro de Italia femenino trajo un gran cambio en la clasificación general, ya que Anna van der Breggen retrocedió años para ascender al liderato de la carrera.
El esfuerzo de vuelo de la holandesa sobre Nevegal le permitió hacer un gran tiempo sobre todos sus rivales de maglia rosa, con Marlen Reusser, segunda del día, ahora su competidora más cercana a 1:04 menos.
La líder de Movistar, Reusser, es la actual campeona mundial de contrarreloj, pero cumplió con creces en Van der Breggen en su primera carrera después de una fractura de columna sufrida en el Tour de Flandes.
Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí:
Curiosamente, había optado por una estrategia diferente a la de sus rivales para la etapa de 12,7 km, en la que se iniciaron 5 km en plano seguido de un ascenso de 7,7 km hasta la meta.
Reusser, al igual que Elisa Longo Borghini, que perdió más de dos minutos, corrió toda la contrarreloj en bicicleta de carretera, mientras que Van der Breggen, la nueva tercera clasificada Demi Vollering y otros optaron por una bicicleta de contrarreloj.
Sin embargo, se negó a culpar a la elección del equipo por la pérdida de tiempo y, en cambio, dijo que “perdió el momento” para esforzarse realmente durante su esfuerzo.
“Tenía dudas sobre mi crono, así que pensé que tenía que abandonar (el puesto caliente)”, dijo Reusser después de la etapa.
“Creo que perdí el momento de profundizar mucho hoy. Me sentí demasiado bien. Realmente perdí el momento. Creo que fue una contrarreloj demasiado fácil. No tan bien por mi parte. No lo sé.
“Además, un minuto en el que Anna es más rápida es mucho. Chapeau. Realmente buena actuación”.
Reusser, que el año pasado ganó el título mundial de contrarreloj con una diferencia de 51 segundos sobre Van der Breggen en las colinas de Kigali, dijo que siempre hay dudas sobre la elección de la bicicleta si terminas perdiendo una contrarreloj de montaña como ésta.
Sin embargo, no pudo decir si su carrera en bicicleta de carretera fue un factor importante en su pérdida de tiempo frente a Van der Breggen hoy.
“Si eres más lento, entonces, por supuesto, piensas que deberías haber elegido la otra bicicleta, así que cuando estaba mirando, pensé: 'Aaaagh, debería haber elegido la otra bicicleta'. Siempre es fácil decir después: “Es por esto o por esto”.
“No lo sé. Creo que hice una buena crono, pero no muy buena. Tal vez fue más inteligente ir con la bicicleta de contrarreloj, pero no diría 'si tengo la bicicleta de contrarreloj, gano', así que no lo sé”.
Reusser, Vollering (seis segundos más atrás en la general), Longo Borghini (noveno a 1:51) y los otros contendientes de la general del Giro tendrán sus posibilidades de compensar el déficit con Van der Breggen en los próximos días, incluida la etapa reina en el Colle delle Finestre.
Reusser, que se dirigió directamente a abrazar y felicitar a su excompañera de equipo después de su entrevista, se rió cuando se le preguntó si el resultado le daría más hambre de triunfar en la montaña.
“No lo sé”, concluyó. “Hambre normal.”
Suscríbete a para acceso ilimitado a nuestra cobertura del Giro d'Italia Femenino. No te pierdas ninguna de las últimas noticias, informes y análisis de una de las carreras por etapas femeninas más importantes de la temporada. Descubra más.