El exjefe regresa como 'director del equipo y director deportivo de Ineos'

Ha habido un cambio de dirección en Netcompany-Ineos, y John Allert deja el cargo de director ejecutivo.

La salida de Allert no fue anunciada por el equipo, pero las dudas sobre su futuro habían estado girando durante varios meses, y el equipo confirmó ciclismonoticias el martes que ya no es miembro del personal.

ciclismonoticias Se entiende que Allert dejó su cargo a principios de mayo, poco después de la llegada de Netcompany como nuevo patrocinador principal y patrocinador financiero.

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Se dice que la salida fue amistosa y, de hecho, estuvo en proceso durante muchos meses antes de que se firmara el acuerdo con Netcompany.

Hubo signos de interrogación sobre el papel de Allert desde el año pasado, provocados por el regreso de Dave Brailsford y alimentados por la confusión sobre el papel oficial de este último.

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Mientras tanto, en los últimos años el equipo se ha alejado de sus altísimos estándares anteriores, lo que ha provocado varios cambios en el personal, un examen de conciencia y una búsqueda de patrocinio que ha llevado a la llegada de Netcompany.

El papel y el título de Brailsford

Brailsford fue el director del equipo que dirigió el equipo durante su período de enorme éxito desde sus inicios en 2010 hasta siete títulos del Tour de Francia en el espacio de ocho años.

Una caída posterior a la pandemia para el equipo coincidió con Brailsford dando un paso atrás para asumir un papel más amplio en la cartera deportiva de Ineos, que lo llevó a asumir roles directivos en el fútbol en Niza y Manchester United.





Brailsford estuvo involucrado en la actividad de transferencias en 2023 e hizo un regreso adecuado al redil el verano pasado, aunque en una capacidad no especificada. Fue una cara destacada en el lanzamiento del patrocinio de Netcompany, lo que indica que ha regresado al puesto de liderazgo superior.

Aunque todavía no figura como miembro del personal en el sitio web del equipo, el equipo confirmó ciclismonoticias que el título oficial de Brailsford es ahora: 'Director del equipo y director deportivo de Ineos'.

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Esto indicaría que ocupa sus dos funciones anteriores, tanto al frente del equipo ciclista como asumiendo la responsabilidad de otros proyectos deportivos de Ineos.

Gestión de recortes y cambios

Brailsford todavía no figura en el sitio web del equipo, pero por lo demás está actualizado y Allert ya no figura en la lista.

Eso deja al equipo sin un director ejecutivo. Fran Millar ocupó el cargo de 2019 a 2020, mientras que a Allert se le asignó el cargo a finales de 2023, tras haber sido incorporado a un puesto de consultoría en 2021 y haber ostentado el título de Director General antes de eso.

Allert, quien anteriormente trabajó en una capacidad comercial en Bahrain Victorious, fue contratado en un momento en que Brailsford estaba dando un paso atrás en el funcionamiento diario del equipo.

Rod Ellingworth, el suplente de Brailsford durante mucho tiempo que se fue por un breve período como jefe del equipo de Bahréin, regresó primero como director de carreras para 2021 y luego como subdirector del equipo. Sin embargo, a Ellingworth se le mostró la puerta a finales de 2023, justo cuando Allert fue ascendido al estado de director ejecutivo.

Desde entonces, el equipo carece de una estructura de liderazgo clara, que apenas está empezando a tomar forma nuevamente. En la actualidad no hay ningún director general o director general orientado a los negocios, pero Brailsford parece haber vuelto a ser el jefe de la operación, aunque esto no se ha explicado explícitamente.

El ex piloto Geraint Thomas se está adaptando a su nuevo rol como Director de Carreras, mientras que otros miembros del equipo de liderazgo senior incluyen al Director de Rendimiento Scott Drawer, el Director Comercial Tom Hill, el Director de Operaciones de Rendimiento Carsten Jeppesen y el Director de Operaciones Comerciales Alex Tominey.