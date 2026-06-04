El exjefe regresa como 'director del equipo y director deportivo de Ineos'

Ha habido un cambio de dirección en Netcompany-Ineos, y John Allert deja el cargo de director ejecutivo.

La salida de Allert no fue anunciada por el equipo, pero las dudas sobre su futuro habían estado girando durante varios meses, y el equipo confirmó ciclismonoticias el martes que ya no es miembro del personal.

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LONDRES, INGLATERRA - 28 DE ABRIL: Sir Dave Brailsford, director del equipo y director deportivo de INEOS durante la conferencia de prensa del equipo ciclista Netcompany INEOS el 28 de abril de 2026 en Londres, Inglaterra. (Foto de Alex Broadway/Getty Images)