Andy Schleck fue ascendido a director ejecutivo mientras el equipo alemán realiza otra ronda de cambios de liderazgo senior

Lidl-Trek ha confirmado una serie de cambios de liderazgo que se producirán después del Tour de Francia masculino de este año y durante el verano, incluida la salida del director del equipo Luca Guercilena y la llegada de Grischa Niermann, cuya salida del equipo rival Visma-Lease a Bike se anunció el martes por la mañana.

Andy Schleck sustituirá a Luca Guercilena y se convertirá en director general tras ser nombrado director general adjunto del equipo en diciembre.

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Ciclismo: Trek Factory Team 2014 / Presentación del equipoLuca GUERCILENA (Ita) / Andy SCHLECK (Lux)/ STAP Velodrome Piste Track Roubaix / Equipe Ploeg / (c) Tim De Waele