Andy Schleck fue ascendido a director ejecutivo mientras el equipo alemán realiza otra ronda de cambios de liderazgo senior

Lidl-Trek ha confirmado una serie de cambios de liderazgo que se producirán después del Tour de Francia masculino de este año y durante el verano, incluida la salida del director del equipo Luca Guercilena y la llegada de Grischa Niermann, cuya salida del equipo rival Visma-Lease a Bike se anunció el martes por la mañana.

Andy Schleck sustituirá a Luca Guercilena y se convertirá en director general tras ser nombrado director general adjunto del equipo en diciembre.

Además de la llegada de Niermann como director deportivo (CSO) al equipo, de la que se habló mucho el lunes por la noche, también contrataron a otro director de rendimiento de un equipo rival, Dan Lorang, que dejó Red Bull-Bora-Hansgrohe en abril.

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Los cambios, denominados por el equipo una “transición de liderazgo”, entrarán en vigor principalmente después del Tour de Francia el 1 de agosto, aparte de la llegada de Niermann, que será el 1 de septiembre después de que expire su mandato con Visma.

La estructura Lidl-Trek incluye un equipo WorldTour masculino, un equipo WorldTour femenino, un equipo de desarrollo masculino U23 y un equipo juvenil masculino.

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Guercilena deja paso a Schleck

La salida de Guercilena es quizás el cambio más impactante en Lidl-Trek, con el italiano al mando durante 16 años desde que fue miembro fundador del equipo Leopard-Trek en 2011.

Ha sido Director General desde entonces, incluido un período de ausencia para recuperarse del cáncer, y se mantuvo firme durante la evolución del equipo que vio a la cadena de supermercados alemana Lidl adquirir una participación mayoritaria en la empresa en 2025.

Sin embargo, Guercilena dejará el equipo que ayudó a construir a finales de julio.

“Después de 16 años inolvidables, siento que es el momento adecuado para entregar el liderazgo y permitir que el equipo entre en su siguiente fase con nuevos impulsos y empuje que despertarán un nuevo hambre para seguir superando los límites”, dijo en un comunicado de prensa del equipo.

“Doy vuelta a la página sabiendo que dejo atrás una organización fuerte formada por grandes profesionales, un grupo de atletas capaces de ganar ahora y en el futuro, y una propiedad fuerte y decidida comprometida con llevar el ciclismo a otro nivel. El equipo me ha brindado emociones increíbles gracias a los atletas, al personal, a los patrocinadores y a los propietarios de quienes siempre he recibido un gran apoyo, especialmente en los momentos difíciles. Lidl-Trek será para siempre el equipo más cercano a mi corazón”.

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El equipo confirmó que Guercilena, que estuvo precisamente en Roma para ver a Jonathan Milan ganar la última etapa del Giro de Italia para Lidl-Trek, “permanecerá plenamente activo en su papel durante el Tour de Francia 2026, asegurando un traspaso sin problemas”.

Una vez que se vaya, Andy Schleck asumirá el cargo de director ejecutivo, que es un puesto de nueva creación. El campeón del Tour de Francia de 2010 participó como corredor en el Leopard-Trek, pero no regresó a la dirección del equipo hasta finales de 2025 como suplente de Guercilena.

“Estoy increíblemente agradecido por la confianza depositada en mí para liderar este equipo de personas extraordinarias hacia su próximo capítulo y continuar construyendo sobre la sólida cultura y la mentalidad ganadora que él estableció”, dijo.

Dan Lorang entre los reclutas de sus rivales

Además de los cambios en la cima, el equipo está renovando su estructura deportiva, con la incorporación de Niermann después de una exitosa etapa ganadora de Grand Tour en Visma, una noticia que se esperaba después de que se confirmó su salida del equipo holandés a principios de esta mañana.

Lo que resulta más sorprendente es la llegada de Dan Lorang como jefe de rendimiento del equipo y jefe del recién creado 'Crivit Performance Center', que llega después de dejar Red Bull-Bora-Hansgrohe a principios de este año.

Según el comunicado de prensa del equipo, el papel de Lorang estará bajo la dirección de Niermann e implicará “supervisar las áreas de entrenamiento, nutrición, salud, recuperación y atletismo, así como datos e inteligencia artificial”.

Lorang había trabajado con atletas de Red Bull, incluidos triatletas campeones del mundo, antes de unirse al equipo ciclista, y durante mucho tiempo ha sido considerado uno de los principales directores de rendimiento de este deporte.

El Crivit Performance Center, llamado así por la marca de ropa de Lidl, será una empresa conjunta entre Lidl-Trek y Schwarz Group, la empresa matriz de Lidl, y parece tener una misión similar a la del Red Bull Athlete Performance Centre, proporcionando apoyo al rendimiento en varias áreas clave.

Además del papel de Lorang como director del centro, la nueva empresa dará la bienvenida al ex nutricionista de Visma-Lease a Bike, Martijn Redegeld, como director de Nutrición, y a York-Peter Klöppel, procedente de la red de atletas de Red Bull, dirigirá la rama de Rendimiento Mental.

El trasfondo de estos últimos cambios

Esta amplia ronda de cambios de personal representa el comienzo de una nueva era para Lidl-Trek, pero no ha pasado mucho tiempo desde los últimos cambios de personal y estructura en el equipo.

La llegada de Lidl en 2023 marcó el comienzo de los cambios en el equipo, con la marca de supermercado tomando el control a mediados de 2025, y los cambios estructurales se han producido rápidamente desde entonces, cuando el ex profesional Thomas Rohregger asumió el control como Jefe de Ciclismo en Lidl.

Todo empezó con dos nombramientos relativamente menores de directores deportivos: Bernie Eisel se unió al equipo masculino y Fränk Schleck al equipo femenino en noviembre.

Sin embargo, los cambios se intensificaron cuando Andy Schleck se incorporó como director general adjunto en diciembre, un puesto que no existía antes en el equipo. Fränk ascendió poco después y asumió el mando del equipo femenino, reemplazando a Mick Rogers en abril.

Además de un astuto reclutamiento de un equipo rival, el nombramiento de Lorang coincide con la llegada de los hermanos Schleck. Leopard-Trek se creó inicialmente como una empresa luxemburguesa, construida en torno a la pareja, y Lorang también es de Luxemburgo, el pequeño país sin salida al mar del norte de Europa.

La rápida sucesión de cambios significativos se produce cuando Lidl-Trek intenta alcanzar el nivel de los súper equipos del deporte, como UAE Team Emirates-XRG y Visma-Lease a Bike, con una inyección de efectivo de Lidl.

Esa misión incluyó fichar a los contendientes masculinos del Gran Tour Juan Ayuso y Derek Gee-West durante el invierno, firmar un contrato vitalicio con el ciclista estrella de las Clásicas Mads Pedersen y, según se informa, explorar las posibilidades de fichar a estrellas femeninas como Kasia Niewiadoma-Phinney y Paula Blasi.

Aunque se hicieron en nombre de “apoyar las ambiciones continuas, el crecimiento y el desarrollo profesional de la organización”, los cambios radicales del equipo también han generado cierto escepticismo, con varios cambios de alto nivel en sólo cuestión de meses que plantean algunas preguntas sobre la estabilidad del equipo y la aceptación de la nueva estructura de gestión por parte del equipo en general.