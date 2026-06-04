El ciclista italiano permanecerá en Bahrain Victorious y pasará a ocupar el puesto de director deportivo

Puede que haya sido una despedida de su Gran Vuelta local cuando el ciclista retirado Damiano Caruso cruzó la línea de meta final del Giro de Italia 2026 el domingo, pero también fue un día que selló un nuevo comienzo.

Mientras era llamado al escenario para celebrar su carrera después de lograr el noveno lugar en la general, su quinto resultado entre los diez primeros en la general en el evento, el equipo dijo en un anuncio el martes que el piloto de 38 años también había sellado un acuerdo para pasar al rol de director deportivo una vez que termine de competir al final de la temporada.

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