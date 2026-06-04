El ciclista italiano permanecerá en Bahrain Victorious y pasará a ocupar el puesto de director deportivo

Puede que haya sido una despedida de su Gran Vuelta local cuando el ciclista retirado Damiano Caruso cruzó la línea de meta final del Giro de Italia 2026 el domingo, pero también fue un día que selló un nuevo comienzo.

Mientras era llamado al escenario para celebrar su carrera después de lograr el noveno lugar en la general, su quinto resultado entre los diez primeros en la general en el evento, el equipo dijo en un anuncio el martes que el piloto de 38 años también había sellado un acuerdo para pasar al rol de director deportivo una vez que termine de competir al final de la temporada.

“Damiano encaja perfectamente en este puesto. Ya ha sido mentor de muchos de nuestros corredores más jóvenes durante varios años y se ha convertido en alguien en quien confían y respetan. La gran ventaja es que viene directamente del pelotón”, dijo el director de rendimiento de Bahrain Victorious, Rod Ellingworth, en un comunicado del equipo.

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“Ha corrido junto a esta generación de corredores, entiende cómo el deporte continúa evolucionando y sabe de primera mano lo que se requiere para competir al más alto nivel hoy en día. Esa experiencia, combinada con su carácter y cualidades de liderazgo, lo convertirá en un activo real para nuestro grupo de directores deportivos”.

Es posible que Caruso haya tenido sus propias ambiciones en su último giro en una carrera que ha asumido nueve veces, obteniendo algunos de los mejores resultados de su carrera en el camino con una victoria de etapa y un segundo puesto en la general en 2021.

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Sin embargo, también fue un claro ejemplo de cómo puso a prueba sus habilidades de liderazgo en la carretera. En el Giro, dejó de lado sus propias ambiciones de apoyar a su compañero de equipo Afonso Eulálio mientras vestía la maglia rosa entre las etapas 6 y 14 y corrió hasta el sexto lugar en la general con la camiseta del mejor corredor joven en Roma.

“He estado con Bahrain Victorious desde 2019 y, con el paso de los años, este equipo se ha convertido en mucho más que un equipo; se ha convertido en una familia”, dijo Caruso.

“Durante todo ese tiempo, siempre he tratado de ayudar a los ciclistas más jóvenes, compartir mi experiencia y actuar como puente entre los ciclistas y la dirección, por lo que en muchos sentidos este nuevo rol se siente como una continuación de lo que ya he estado haciendo”.

Sin embargo, eso no significa que el ciclista que ha pasado más de 17 años en el pelotón profesional vaya a dejar de centrarse en las carreras por el momento.

“Al mismo tiempo, mi carrera como corredor aún no ha terminado. Todavía tengo objetivos importantes para esta temporada y estoy totalmente comprometido a darlo todo por el equipo hasta la última carrera”, dijo Caruso, que anteriormente había dicho que le gustaría participar también en el Tour de Francia.

“Quiero disfrutar cada momento de estos últimos meses en el pelotón, aprovechar al máximo cada oportunidad y terminar este capítulo de mi carrera con la misma pasión y compromiso que siempre me ha impulsado.

“Cuando llegue el momento de bajarme de la bicicleta, sé que lo haré sin arrepentimientos y con entusiasmo por este nuevo capítulo con Bahrain Victorious”.