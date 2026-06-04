Balance de corredores estadounidenses e internacionales entre los siete que se unirán a la refriega de la serie, con dos corredores de Nueva Zelanda siguiendo los pasos de Cameron Jones

Ahora que se han disputado y ganado las dos primeras carreras de la serie Life Time Grand Prix, se ha decidido la competencia comodín, con siete nuevos corredores uniéndose a la lista para 2026.

Los tres hombres y cuatro mujeres (debido a la retirada de una Sarah Sturm embarazada) que ganarán los últimos lugares disponibles en la serie de este año son una mezcla de ciclistas de los Estados Unidos y más allá, con las actuaciones en Sea Otter Classic Gravel y Unbound Gravel como factor decisivo.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: