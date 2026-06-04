Balance de corredores estadounidenses e internacionales entre los siete que se unirán a la refriega de la serie, con dos corredores de Nueva Zelanda siguiendo los pasos de Cameron Jones

Ahora que se han disputado y ganado las dos primeras carreras de la serie Life Time Grand Prix, se ha decidido la competencia comodín, con siete nuevos corredores uniéndose a la lista para 2026.

Los tres hombres y cuatro mujeres (debido a la retirada de una Sarah Sturm embarazada) que ganarán los últimos lugares disponibles en la serie de este año son una mezcla de ciclistas de los Estados Unidos y más allá, con las actuaciones en Sea Otter Classic Gravel y Unbound Gravel como factor decisivo.

Los principales clasificados comodín fueron el experimentado ciclista británico de gravel Danni Shrosbree (RCC), que quedó en el puesto 29 en Sea Otter y en un sólido noveno en Unbound 200, y el atleta olímpico Martins Blums. La semana pasada, el ciclista de montaña letón compitió en XCO en Nové Město, y ahora se ha ganado su lugar en la serie con el puesto 21 en Unbound y el 13 en Sea Otter.

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También se unieron a la competición un trío de ciclistas de Estados Unidos, Skyler Taylor (Pinarello-Q36.5), Jenna Rinehart (Rene Herse) y Hannah Shell. Taylor fue el mejor clasificado masculino comodín en Unbound, ocupando el puesto 20 por delante de Blums, y viene de un sólido 2025, ganando el evento de la Serie Mundial UCI Gravel Highlands Gravel, así como dos etapas de Oregon Trail Gravel y quedando segundo en la general.

Rinehart, una atleta experimentada de Life Time que ocupó el puesto 17 en la general el año pasado y ganó Highlands Gravel apenas el mes pasado, aseguró su lugar para otra temporada con el puesto 27 en Unbound y el 18 en Sea Otter. Shell, otra retornada, ocupó el puesto 38 en Sea Otter e hizo lo suficiente en Unbound para asegurarse el último lugar y lograr su objetivo de volver a la competencia.

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“Hace 3 años descubrí que no regresaría al Lifetime Grand Prix, y estaba bastante destrozado por eso. Desde entonces, mi objetivo ha sido ganarme el camino de regreso a la serie”, dijo Shell en una publicación de Instagram. “Y estoy muy orgulloso de decir que el puesto 23 en Unbound me colocó en el tercer puesto general en el comodín y oficialmente como parte del Life Time Grand Prix”.

También hubo dos nuevos corredores de Nueva Zelanda, Charlotte Clarke (Ventum) y Matthew Wilson (Scott Sports USA), formando un gran contingente de la nación en la temporada después de que su compatriota Cameron Jones (Scott Sports USA – RCC) demostró cuán fructífero podría ser el camino comodín cuando tomó uno de los lugares después de ganar Unbound y luego también capturó la serie en general. Samara Sheppard, nacida en Nueva Zelanda, y Ruby Ryan también estuvieron entre la selección original de Life Time, lo que significa que la remota nación ahora tiene la mayor representación de ciclistas de fuera de los Estados Unidos.

Wilson, que quedó tercero en la carrera en ruta en el Campeonato Nacional de Nueva Zelanda este año, había tenido un buen comienzo en la carrera comodín con un puesto 12 en Sea Otter y un 28 en Unbound selló el trato. Clarke, que llegó en el puesto 24 en la carrera inaugural, consiguió la posición comodín con el puesto 23 en Unbound a pesar de una carrera difícil, cuando, después de quedar atrapada en el barro, otro corredor la golpeó por detrás, dejándola con solo tres marchas durante los 90 minutos hasta la primera alimentación.

“Aunque estaba fuera de la competencia para la carrera en sí, seguí luchando con el objetivo de conservar un puesto comodín”, dijo Clarke en una publicación de Instagram. “Al final, preparé un vehículo del que estoy muy orgulloso”.

La serie Life Time Grand Prix se desarrolla en seis eventos, ofreciendo una bolsa total de $350,000 al final de la temporada entre los 10 primeros, repartida equitativamente entre mujeres y hombres de élite.