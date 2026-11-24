Si la música es tu compañero de viaje, los Apple AirPods Pro son una excelente adición a tu configuración de viaje. En este momento, están al mejor precio de su historia, lo que los convierte en una auténtica ganga del Black Friday.

Si te gusta andar en bicicleta con una buena lista de reproducción, los AirPods Pro 3 de Apple se encuentran fácilmente entre los mejores auriculares para andar en bicicleta. Como Noticias de ciclismo Cazador de ofertas residente, los AirPods son siempre un punto culminante recurrente del Black Friday.

El fin de semana del Black Friday está en el horizonte, desde el 27 de noviembre hasta el Cyber ​​Monday el 30 de noviembre. Sin embargo, las ofertas están llegando rápidamente y una de las primeras ofertas tecnológicas del Black Friday que vi es en Apple AirPods Pro 3.

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El acuerdo los reduce en un 25%, hasta solo £ 165, un enorme descuento de £ 54 sobre el precio de lista de £ 219. He estado siguiendo el precio de los AirPods durante todo el año y este descuento realmente los convierte en una oferta genuina, superando el mejor precio anterior de £ 183,32, que fue en octubre de este año.

Para los compradores estadounidenses, no hay ofertas en Amazon, pero encontré esta brillante oferta de Walmart, que ya está disponible. Walmart ha descontado los AirPods Pro 3 a solo $ 149; Eso es un increíble descuento de $100, el mejor precio de todos los tiempos y supera en $30 el precio anterior de $179 de octubre.

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A continuación encontrará los detalles sobre las ofertas de Apple AirPods Pro 3 en el Reino Unido y EE. UU.; solo tenga en cuenta que necesitará una membresía activa de Amazon Prime para desbloquear el descuento de Amazon. Si aún no estás registrado, puedes obtener una prueba gratuita de 30 días y cancelarla antes de que entre en vigor la tarifa mensual.

Oferta de Apple AirPods Pro 3 en el Reino Unido

mejor precio del año Ahorre 25% (£54) Apple AirPods Pro 3: era £ 219 ahora £ 165 en Amazon Ahorre £54 Este precio del Black Friday supera lo mejor que he visto en los auriculares internos de primer nivel de Apple. Los AirPods Pro 3 ofrecen un rendimiento de mayor nivel que los AirPods estándar y el modo “Transparencia” deja entrar el ruido ambiental, lo que los hace ideales para andar en bicicleta o cuando aún quieres escuchar tu entorno. La función adicional de monitor de frecuencia cardíaca también agrega valor y los convierte en una verdadera ganga.

Oferta de Apple AirPods Pro 3 en EE. UU.

mejor precio del año Ahorre 40% ($100) Apple AirPods Pro 3: era $249 ahora $149 en Walmart Ahorre $100 Esta oferta de AirPods Pro 3 de EE. UU. en Walmart supera el mejor precio de $179 por $30. Son perfectos para escuchar música mientras conducen, y para los compradores estadounidenses que buscan una oferta de Apple Black Friday, con un descuento de $ 100, vale la pena comprarlos mientras pueda.

Los Apple AirPods Pro 3 marcan un avance generacional sustancial con respecto al Pro 2. Para los ciclistas, la incorporación principal es un sensor de frecuencia cardíaca integrado capaz de rastrear datos de pulso en tiempo real y calorías quemadas en docenas de tipos de entrenamiento, brindando una precisión que rivaliza con los monitores de frecuencia cardíaca dedicados.

La calidad del sonido también da un salto notable gracias a una arquitectura acústica reelaborada y Spatial Audio. Apple promete graves más profundos, claridad más nítida y voces más naturales, y después de probar ambas generaciones, la actualización con respecto al Pro 2 es inmediatamente clara. Aún así, desde la perspectiva de la conducción, el seguimiento de pulso incorporado es el verdadero atractivo y es lo suficientemente confiable como para dejar mi tradicional correa para el pecho acumulando polvo.

Como alguien que ya está atrapado en el ecosistema de Apple, el cambio fluido entre dispositivos sigue siendo difícil de superar. Mejor aún, la conectividad Bluetooth estándar significa que puedes emparejarlos directamente con las principales computadoras para bicicletas para administrar listas de reproducción, recibir indicaciones de audio y transmitir datos de frecuencia cardíaca en vivo durante el recorrido.

A continuación, también encontrará los mejores precios de Apple AirPods Pro 3 de otros minoristas, relevantes para su ubicación.