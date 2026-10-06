Si la música es tu compañero de viaje, los Apple AirPods Pro son una excelente adición a tu configuración de viaje. También están muy reducidos y son una ganga.

Como ciclista al que le gusta andar con una buena lista de reproducción, los AirPods de Apple siempre han sido mi mejor elección como los mejores auriculares para andar en bicicleta. Siempre son los más vendidos, y los AirPods Pro 3 tienen la increíble cantidad de 16,000 reseñas mejor calificadas solo en Amazon, por lo que rara vez tienen descuentos.

Los Amazon Prime Big Deals Days están en vivo y se llevarán a cabo oficialmente del 6 al 7 de octubre. Una gran oferta anticipada de Prime Day acaba de generar un enorme descuento de $ 70 en los Apple AirPods Pro 3.

Desde el precio de lista de $ 249 a solo $ 179, estos auriculares insignia son una brillante oferta anticipada de Apple Prime Day.

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mejor precio del año Ahorre 28% ($70) Apple AirPods Pro 3: era $249 ahora $179 en Amazon Ahorre $70 Este precio coincide con el mejor que he visto en los auriculares internos de primer nivel de Apple. Los AirPods Pro 3 ofrecen un rendimiento de mayor nivel que los AirPods estándar, y el modo “Transparencia” deja entrar activamente el ruido a tu alrededor, lo que los hace ideales para andar en bicicleta o cuando aún quieres escuchar tu entorno. La adición de una función de monitor de frecuencia cardíaca también aumenta el valor y los convierte en una compra ganga este Prime Day.

Los Apple AirPods Pro 3 representan un gran salto generacional con respecto a los Pro 2. Para los ciclistas, la actualización más destacada es el monitor de frecuencia cardíaca incorporado, que les permite registrar datos de pulso en tiempo real y calorías quemadas en docenas de perfiles de actividad, que está a la par con algunos de los mejores monitores de frecuencia cardíaca.

El rendimiento del audio también recibe un gran impulso gracias a una arquitectura acústica rediseñada y Spatial Audio. Apple afirma que ahora ofrecen graves más profundos, detalles nítidos y voces realistas. Habiendo usado ambos, la mejora del sonido con respecto al Pro 2 es inmediatamente obvia, pero para el ciclismo, el seguimiento de frecuencia cardíaca integrado es una característica realmente atractiva y ha dejado mi monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho acumulando polvo.

También estoy integrado en el ecosistema de Apple y el cambio instantáneo de dispositivo sigue siendo una comodidad inmejorable. Sin embargo, debido a que usan Bluetooth estándar, también puedes emparejarlos fácilmente directamente con las mejores computadoras para bicicletas para controlar tu música, escuchar señales de audio y transmitir métricas de frecuencia cardíaca a mitad del recorrido.

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