Te ayudaremos a elegir el hardware de ciclismo indoor adecuado

El entrenamiento en interiores sigue ganando popularidad. Esto se debe en gran parte a la sofisticación de las modernas aplicaciones de interior, pero también a la amplia gama de hardware de entrenamiento disponible.

Atrás quedaron los días en los que atornillabas la rueda trasera a tu entrenador y mirabas la pared de tu garaje; El entrenamiento moderno en interiores es atractivo e interactivo y ofrece la oportunidad de competir y montar con otras personas en todo el mundo. Si no puede encontrar personas reales con quienes viajar, puede contratar un grupo de marcapasos para que lo acompañen.

A esto se suma la mayor asequibilidad de los mejores entrenadores inteligentes, que pueden funcionar con una aplicación de ciclismo en interiores para variar la intensidad del recorrido, vincularse a otro hardware y registrar sus estadísticas para analizarlas después del recorrido. Analizaremos las opciones de hardware de entrenamiento en interiores y explicaremos sus ventajas y desventajas.

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¿Por qué han asumido el control los entrenadores inteligentes?





Un entrenador inteligente sin ruedas ofrece una rica experiencia de conducción

La principal ventaja de un entrenador inteligente sobre un entrenador “tonto” es que un entrenador inteligente se conectará a otros dispositivos y aplicaciones de entrenamiento en interiores, mientras que un entrenador tonto actúa esencialmente de forma independiente y requiere que usted cambie la resistencia manualmente.

Todavía se puede utilizar con una aplicación de entrenamiento, pero la experiencia no es tan fluida y no sigue los contornos de una ruta con precisión.

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Un entrenador inteligente variará automáticamente la resistencia contra la que pedaleas, de modo que cuando la aplicación indique que estás subiendo, el pedaleo será más difícil y cuando vayas cuesta abajo, se facilitará: es una experiencia mucho más realista.

Un entrenador inteligente también medirá tu producción de potencia y tu cadencia de pedaleo, por lo que tendrás estadísticas sobre tu rendimiento durante un entrenamiento.

A diferencia de un entrenador tonto, un entrenador inteligente también puede variar la resistencia automáticamente mientras conduces, para garantizar una producción de potencia constante. Llamado modo ERG, es excelente para garantizar que permanezca en la zona de entrenamiento deseada y para seguir los intervalos.

El precio de los entrenadores inteligentes también ha bajado significativamente, por lo que puedes adquirir un modelo básico por poco más del precio que habrías pagado por un entrenador no inteligente hace unos años.

¿Y por qué la mayoría de los entrenadores ahora no usan ruedas?





Las zapatillas deportivas con ruedas están casi extintas

Además del cambio a las zapatillas inteligentes, la mayoría de las zapatillas ahora son de ruedas, también llamadas de tracción directa.

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En un rodillo de transmisión directa, las punteras traseras de su bicicleta están ancladas al rodillo y la cadena pasa sobre un casete montado en el rodillo. Por el contrario, mientras que un entrenador con ruedas también está sujeto en sus punteras, la rueda se acopla con un rodillo en el entrenador para hacer girar el volante y la unidad de resistencia del entrenador.

Un entrenador de tracción directa evita el desgaste del neumático; los entrenadores con ruedas necesitan un neumático de entrenamiento específico si se usan mucho, que está hecho de una goma más resistente. También evita el deslizamiento bajo esfuerzos más intensos y ofrece una sensación de conducción más realista.

Sin embargo, los entrenadores tontos con ruedas tienen su lugar; en general, son más portátiles que los entrenadores de transmisión directa y, por lo tanto, son buenos para llevar a eventos y carreras para el calentamiento. La configuración también es menos complicada que un rodillo de transmisión directa, ya que no es necesario manipular la cadena y el desviador.

¿Qué otras opciones de hardware de entrenamiento en interiores existen?





Los rodillos son difíciles de aprender a montar, pero te ayudarán a hacerlo con mayor suavidad.

Otra opción a considerar junto con un entrenador inteligente es un juego de rodillos. Es difícil acostumbrarse a ellos, ya que su bicicleta no tiene soporte. Eso es bueno para el equilibrio: el riesgo de caerse de un lado es un incentivo para pedalear suavemente, aunque muchos rodillos tienen una forma parabólica o un borde que ayuda a mantenerse centrado y reduce el riesgo de caerse.

Aunque muchos rodillos no tienen funciones inteligentes, Elite Nero, por ejemplo, ofrece variación automática de resistencia y, por lo tanto, puede usarse con aplicaciones de interior.

El entrenador Wahoo Kickr Rollr evita el problema de caídas manteniendo la rueda delantera en su lugar. Variará la resistencia automáticamente y medirá tu potencia aproximada, aunque para mayor precisión necesitarás un medidor de potencia independiente para la bicicleta.

Los rodillos tienen la ventaja adicional de que se instalan rápidamente, ya que no es necesario sujetar el cuadro ni quitar la rueda trasera, lo que los convierte nuevamente en una buena opción de calentamiento previo a la carrera. Los rodillos Omnium de Feedback Sports son aún más compactos y portátiles, pero requieren quitar la rueda delantera.





El Kickr Bike Pro es un entrenador de interior todo en uno

La opción de lujo es una bicicleta inteligente. Esto integra el rodillo inteligente en una bicicleta estática de interior completa. Si tiene un espacio de entrenamiento/gimnasio interior exclusivo, una bicicleta inteligente le evita tener que llevar su bicicleta al aire libre al interior y juguetear con las ruedas antes de cada paseo. Las bicicletas inteligentes son, en general, grandes y pesadas, por lo que no querrás moverlas mucho. También son caros.

La excepción es el cuadro inteligente Zwift Ride. Se trata de una bicicleta de interior exclusiva que se conecta a un rodillo inteligente estándar. Es más asequible que otras bicicletas inteligentes, pero te conecta con el ecosistema Zwift, aunque ahora también funciona con Rouvy. Se puede comprar con un rodillo Kickr Core 2 para una bicicleta de interior completa, o se puede utilizar con una variedad de otros rodillos, aunque no todos los rodillos son compatibles.

El Zwift Ride V2 se lanzó en otoño de 2026 y tiene más capacidad de ajuste incorporada, incluidas longitudes de biela variables.

¿Qué es Zwift Cog and Click?





Zwift Cog proporciona cambios virtuales, por lo que no necesitas usar los desviadores de tu bicicleta

Otra opción a considerar es el sistema Zwift Cog and Click. Nuevamente, esto funciona solo con Zwift y Rouvy, pero ofrece una configuración más simple, con una sola rueda dentada en el casete naranja. Esto funciona con los controladores Zwift Click para proporcionar cambios virtuales, por lo que no es necesario utilizar los desviadores de su bicicleta; También es más rápido y silencioso.

El par de controladores Click se fijan al manillar y le permiten controlar el cambio virtual. Ofrecen botones adicionales que puedes usar para controlar la aplicación Zwift desde tus barras también.

Zwift Cog y Click lo vinculan al uso de las aplicaciones Zwift y Rouvy, pero hay una amplia gama de entrenadores de transmisión directa que ahora se venden con el sistema o se comercializan como Zwift Ready con una etiqueta naranja en el empaque.