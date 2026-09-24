Te ayudaremos a elegir el hardware de ciclismo indoor adecuado

El entrenamiento en interiores sigue ganando popularidad. Esto se debe en gran parte a la sofisticación de las modernas aplicaciones de interior, pero también a la amplia gama de hardware de entrenamiento disponible.

Atrás quedaron los días en los que atornillabas la rueda trasera a tu entrenador y mirabas la pared de tu garaje; El entrenamiento moderno en interiores es atractivo e interactivo y ofrece la oportunidad de competir y montar con otras personas en todo el mundo. Si no puede encontrar personas reales con quienes viajar, puede contratar un grupo de marcapasos para que lo acompañen.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí:


Una imagen en collage de Wahoo Kickr, Elite Justo 2 y Wahoo Kickr Move en un aparcamiento subterráneo.

Un entrenador inteligente sin ruedas ofrece una rica experiencia de conducción


Impulso Tacx

Las zapatillas deportivas con ruedas están casi extintas


Rodillos Tacx Antares

Los rodillos son difíciles de aprender a montar, pero te ayudarán a hacerlo con mayor suavidad.


Un hombre montado en un Wahoo Kickr Pro

El Kickr Bike Pro es un entrenador de interior todo en uno


Detalles de cerca del Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog

Zwift Cog proporciona cambios virtuales, por lo que no necesitas usar los desviadores de tu bicicleta