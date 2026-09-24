El Zwift Ride con Kickr Core 2 tiene hasta un 23 % de descuento este fin de semana. Invierte en tu mejor invierno de ciclismo en interiores con la mejor configuración para interiores

Si te estás preparando para la temporada bajo techo, entonces ha llegado la gran oferta de fin de semana de Zwift. Hasta el 28 de septiembre, estos ahorros por tiempo limitado están disponibles en el nuevo cuadro inteligente Zwift Ride V2 y ofrecen grandes ahorros de $300/£200/€200.

Compre la gran oferta de fin de semana de Zwift: finaliza el 28 de septiembre.