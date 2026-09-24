El Zwift Ride con Kickr Core 2 tiene hasta un 23 % de descuento este fin de semana. Invierte en tu mejor invierno de ciclismo en interiores con la mejor configuración para interiores

Si te estás preparando para la temporada bajo techo, entonces ha llegado la gran oferta de fin de semana de Zwift. Hasta el 28 de septiembre, estos ahorros por tiempo limitado están disponibles en el nuevo cuadro inteligente Zwift Ride V2 y ofrecen grandes ahorros de $300/£200/€200.

Compre la gran oferta de fin de semana de Zwift: finaliza el 28 de septiembre.

Ya somos grandes admiradores de la Zwift Ride y la calificamos como una de las mejores bicicletas inteligentes del mercado. Basado en el original, el Zwift Ride V2 agrega bielas de varias longitudes, mayor capacidad de ajuste del sillín y un manillar de mayor diámetro, lo que facilita el ajuste perfecto para que puedas montar más rápido.

Estas ofertas de Zwift Ride V2 incluyen el Kickr Core 2 y el sistema de cambios y cambios virtuales Cog and Click. Ahora hace que lo que, en nuestra opinión, es la experiencia definitiva de Zwift sea aún más asequible que nunca. Entonces, ya sea que estés comenzando a andar en interiores por primera vez o estés actualizando tu configuración actual, la Ride siempre lista es la configuración de bicicleta inteligente preferida, diseñada específicamente para Zwift.

A continuación encontrará las ofertas específicas de la región. A este precio, seguramente serán populares. Como todas las mejores ofertas de ciclismo, solo están disponibles hasta agotar existencias o hasta que finalice la gran oferta de fin de semana de Zwift el 28 de septiembre.

Ofertas de gran oferta de fin de semana de Zwift

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En nuestra revisión original del Zwift Ride Smart Frame, le otorgamos una impresionante calificación de 4,5 estrellas y lo consideramos un importante paso adelante para el ciclismo indoor. Los aspectos más destacados incluyen una sensación de conducción real, cambios de marchas virtuales silenciosos y personalizables y control total de Zwift desde el manillar.

Aunque, como señaló Josh Croxton, editor asociado de My Bike, no estuvo exento de defectos. Las preguntas en ese momento sobre el software, el ajuste del manillar y las bielas fijas significaron que se perdió esa puntuación perfecta.

Como por arte de magia, Zwift lanzó el nuevo V2 y solucionó estas deficiencias. El modelo V2 ahora tiene bielas de varias longitudes de serie, por lo que los ciclistas pueden elegir entre bielas de 160, 165, 170, 172,5 y 175 mm. Eso significa que el nuevo cuadro compacto ahora también se adaptará a ciclistas de 4'10 a 6'6.

Por otra parte, las nuevas incorporaciones incluyen un diseño de tija de sillín actualizado para una mayor capacidad de ajuste hacia adelante y hacia atrás y una actualización cosmética menor en general, incluida una nueva insignia en el tubo de dirección en la parte delantera de la bicicleta con un logotipo de ardilla.

El manillar ahora tiene un diámetro mayor y una sección superior más grande y plana diseñada para brindarle una superficie más amplia y ergonómica para descansar las manos.

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Este octubre, la aplicación Zwift Companion también tendrá una nueva apariencia. Las actualizaciones importantes de la pantalla de inicio simplificarán la experiencia y pondrán las estadísticas del recorrido en primer plano.

Zwift también ampliará aún más Watopia, el destino más popular en ciclismo indoor. Inspirada en la costa oeste de California y la isla Catalina, esta expansión agrega aproximadamente 18 kilómetros de nuevas carreteras y dos circuitos estilo crítico diseñados específicamente para carreras.