El holandés ha estado utilizando parte del nuevo grupo en carreras recientes y parece que lo probará más en el Campeonato Mundial de Ruta.

Mathieu Van der Poel corrió ayer en el circuito del Mundial de Carretera de Montreal utilizando el nuevo grupo Dura-Ace R9300, o al menos elementos del mismo.

Después de meses de rumores, finalmente apareció un nuevo grupo Dura-Ace en la Vuelta a España el mes pasado. Más de una de las bicicletas Canyon Aeroad CFR del equipo Alpecin-Premier Tech fueron equipadas con el nuevo equipamiento.

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Mathieu van der Poel fotografiado en acción durante un entrenamiento antes del Campeonato Mundial de ciclismo, en Montreal, Canadá, el miércoles 23 de septiembre de 2026.

La bicicleta de Van der Poel recibió ayer al menos las nuevas palancas de cambio


Mathieu Van Der Poel de Holanda y el equipo Alpecin - Premier Tech compiten en la escapada durante el 86.o Skoda Tour de Luxemburgo 2026

Van der Poel utilizó el nuevo desviador con el juego de platos existente en el Tour de Luxemburgo.