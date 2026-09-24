El holandés ha estado utilizando parte del nuevo grupo en carreras recientes y parece que lo probará más en el Campeonato Mundial de Ruta.

Mathieu Van der Poel corrió ayer en el circuito del Mundial de Carretera de Montreal utilizando el nuevo grupo Dura-Ace R9300, o al menos elementos del mismo.

Después de meses de rumores, finalmente apareció un nuevo grupo Dura-Ace en la Vuelta a España el mes pasado. Más de una de las bicicletas Canyon Aeroad CFR del equipo Alpecin-Premier Tech fueron equipadas con el nuevo equipamiento.

No se ha visto mucho más del nuevo grupo desde la Vuelta, pero el propio Van der Poel parece estar probándolo públicamente ahora. El holandés lo aprovechó para conseguir dos victorias de etapa en el reciente Tour de Luxemburgo, incluida su increíble escapada en solitario de 174 kilómetros.

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Los ciclistas acudieron ayer al circuito del Mundial de Montreal para completar vueltas de entrenamiento, y las fotos del tiempo de reconocimiento mostraron a Van der Poel montando su Canyon Aeroad con al menos las nuevas palancas de cambio inéditas instaladas en su bicicleta.

No nos sorprendería del todo que más de un piloto equipe su moto con el nuevo equipamiento para las carreras del fin de semana. Dura-Ace es un grupo diseñado para carreras, y probarlo con ira probablemente será útil durante lo que solo podemos suponer que son sus fases finales de desarrollo antes de su lanzamiento el próximo año.

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Si está viendo en línea, la forma más fácil de distinguir las palancas de cambio actualmente es la falta de logotipos de Dura-Ace y los botones internos más prominentes de la palanca de cambios.





La bicicleta de Van der Poel recibió ayer al menos las nuevas palancas de cambio

Según se informa, Van der Poel también jugó un papel clave en el desarrollo de las nuevas ruedas Dura-Ace, que se lanzaron en julio. Shimano siguió con el lanzamiento de un nuevo pedal, zapato y cala la semana pasada, que incluía los nuevos pedales R9300 Dura-Ace que se vieron por primera vez en abril en París-Roubaix.

Si bien no tenemos ninguna información oficial, las pruebas de Van der Poel probablemente generen comentarios útiles para ayudar a refinar el grupo, que parece estar todavía en una fase de prueba. No se sorprenda si una o dos cosas cambian antes de su lanzamiento oficial.

Pero lo más importante es que Van der Poel utilizó sólo elementos del grupo en su última aparición en la carrera, lo que quizás indica que un grupo completo, que sabemos será de 13 velocidades, no está listo para implementarse todavía.





Van der Poel utilizó el nuevo desviador con el juego de platos existente en el Tour de Luxemburgo.

Cabe destacar que el holandés no estaba usando el juego de bielas; el componente que generó más críticas en línea por parte de los fanáticos de Shimano.

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En el Tour de Luxemburgo, corrió en una bicicleta equipada con las nuevas palancas de cambio Dura-Ace, que tienen los nuevos botones de cambio en el interior de cada capó de freno, y el nuevo mecanismo trasero Dura-Ace, que parece que seguirá siendo una unidad electrónica con cable.

Pero no utilizó el prototipo de juego de bielas que vimos en la Vuelta. La nueva unidad pareció dejar a los fanáticos decepcionados en línea debido a su estética; los platos huecos forjados no estaban en uso y la conexión entre la biela y los platos parecía inacabada.

Como especulamos en esa primera historia, esto agrega peso a la teoría de que el nuevo juego de cadenas aún podría estar en desarrollo, y se avecinan más revisiones.

Como era de esperar, cuando se le preguntó, Shimano se negó a divulgar cualquier información específica sobre el uso reciente de Van der Poel, diciendo: “Shimano está constantemente desarrollando nuevos productos, pero no comenta sobre rumores, especulaciones o productos no anunciados”.

Van der Poel ha minimizado sus posibilidades de conseguir un segundo título del World Road Race el domingo, pero es un piloto que siempre dará el 100%. Una victoria el domingo no nos dirá mucho sobre el nuevo equipo de Shimano, pero su decisión de usarlo sugiere que nos acercamos cada vez más a su lanzamiento.