Consigue una mascarilla Oakley de 50 peniques o un Cervelo R5 con un descuento de £ 5001. La elección es tuya, pero estas ofertas, por muy locas que sean, eventualmente se agotarán…

La liquidación de Sigma Sports Warehouse llegó a mi bandeja de entrada esta semana, que destacó algunas de las mejores ofertas de ciclismo que tenían para ofrecer.

La lista era enorme y, para ser justos, está repleta de descuentos realmente impactantes.

Compre en la oferta del almacén de deportes de Sigma.

Como Noticias de ciclismo gurú de la búsqueda de ofertas, pasé varias horas examinándolo (para que usted no tenga que hacerlo), pero rápidamente se volvió abrumador, con una tonelada de artículos hasta los últimos restos de stock, y algunos de ellos, para ser franco, es basura total.

Sin embargo, decir que la basura de un hombre es el tesoro de otro, y ¿quién soy yo para juzgar si has estado buscando una mascarilla Oakley? Bueno, la búsqueda ya no existe, porque puedes revivir los días de COVID-19 con un 97% de descuento y conseguirlo por solo 50 peniques. Eso supone un enorme descuento de £14,50 sobre el asombroso PVP de £15.

Una vez que haya adquirido una de las mejores mascarillas faciales del mercado, es posible que una bicicleta nueva esté en su lista de deseos. Hay ofertas en algunas de las mejores bicicletas de carretera y gravel de empresas como Cervelo, Specialized, Trek y más. Incluyendo un enorme descuento de £ 5,001 en la Cervelo R5 Red XPLR AXS, que es una bicicleta que calificamos como realeza de las bicicletas de carretera y le otorgamos una calificación de 4.5 estrellas.

Entonces, la elección es suya y a continuación encontrará 22 de las mejores ofertas, pero hay muchas más disponibles; sólo necesitas estar dispuesto a hacer un análisis serio.

Al ser una liquidación, es el último stock, por lo que el tamaño es limitado. Le diríamos que si ve algo que busca, cójalo mientras pueda, incluso si es esa mascarilla Oakley.