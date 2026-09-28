Pidocock cambió de ruedas para obtener una ventaja adicional en la carrera de ruta masculina

Tom Pidcock lo dio todo en la Elite Men's World Road Race el domingo, donde finalmente terminó séptimo, y eso incluyó una mejora especial en las ruedas para intentar maximizar sus posibilidades de ganar.

Para el gran día, el británico cambió las ruedas Zipp patrocinadas por su equipo Pinarello-Q36.5 por algunas ruedas R-Series de la marca australiana Partington.

En años pasados, los ciclistas solían cambiar de ruedas para un Campeonato Mundial y, durante un tiempo, las ruedas ligeras (el nombre de la marca) fueron una opción popular, y se rumoreaba que varios ciclistas habían comprado ellas mismas sus ruedas mundiales.

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Técnicamente, los ciclistas pueden usar un uniforme diferente en un Campeonato Mundial debido al hecho de que representan a su nación, no a su equipo comercial habitual.

Pero en los últimos años, la mayoría de los ciclistas parecen utilizar el equipo de su equipo de bolsa para evitar conversaciones incómodas a su regreso, pero Pidcock parece haber buscado una ventaja técnica adicional.

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Esto es lo que sabemos sobre las ruedas y neumáticos de Pidcock, y en qué se diferencian de las ruedas que utiliza habitualmente.





Pidcock utilizó ruedas Patington R-Series para la carrera.

Pidcock parece haber utilizado el juego de ruedas Partington R-Series Performance, que se vende por unos saludables 5.500 dólares australianos (o 3.856,46 dólares estadounidenses) según la tasa de conversión actual.

Partington ofrece dos juegos de ruedas en su línea Serie R y revisamos la versión anterior hace un par de años. Parece que Partington ha creado un juego de ruedas más económico en esta última versión de la Serie R; el juego de ruedas anterior costaba 9.898 dólares australianos o 6.400 dólares estadounidenses.

Los bujes de aluminio anodizado plateado, que tienen 68 puntos de enganche, en las ruedas utilizadas por Pidcock muestran el modelo, que es $1,000 más barato que el juego de ruedas Performance Ti que ofrece la marca, que tiene bujes negros y rodamientos cerámicos. Eso es, por supuesto, a menos que Pidcock estuviera montando un juego de ruedas hecho a medida con especificaciones diferentes a las originales.

Partington emplea algo llamado “arquitectura de rodamientos flotantes”, un diseño que, en resumen, intenta proporcionar el mejor rendimiento y vida útil de los rodamientos. Esta característica estaba presente en el juego de ruedas de la generación anterior que probamos y resultó en una prueba de giro muy impresionante.

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Pidcock utilizó la versión de 50 mm de la configuración del juego de ruedas con neumáticos de contrarreloj sin cámara Vittoria Corsa Pro Speed, que ahora se utilizan ampliamente en el pelotón profesional.

Las ruedas cuentan con un núcleo de espuma y tienen una llanta con forma de gancho de 23 mm con un ancho externo de 34 mm.

Partington dice que están diseñados alrededor de un neumático de 30 mm, que se alinea con los neumáticos Vittoria Corsa Pro Speed ​​de 30 mm que utilizó Pidcock.





No se hizo ningún esfuerzo por ocultar el logotipo de Partington.

El equipo comercial Pinarello-Q36.5 de Pidcock corre con ruedas Zipp, y Pidcock tiende a utilizar las ruedas 454 NSW de la marca estadounidense.

Según el sitio web de SRAM, ese juego de ruedas pesa 1.400 gramos para el par, por lo que, según los pesos enumerados por Partington, Pidcock se habría ahorrado unos saludables 200 gramos con su actualización.

Además del ahorro de peso, Pidcock probablemente obtuvo la ventaja de un juego de ruedas más rígido, sobre todo debido a los radios de fibra de carbono de Partington, en comparación con los Zipps con radios de acero. Las ruedas de la Serie R utilizan radios de fibra de carbono Toray 'Flexon', lo que, según se dice, da como resultado una 'rigidez lateral de clase mundial'.

Las ruedas de Pidcock no fueron la única tecnología interesante que vimos durante la semana del Mundial; Marlen Reusser montó una nueva bicicleta de contrarreloj Canyon Speedmax CFR y obtuvo el oro, quien curiosamente usó una rueda delantera más profunda y una trasera menos profunda para la carrera de ruta femenina.