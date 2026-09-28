Pidocock cambió de ruedas para obtener una ventaja adicional en la carrera de ruta masculina

Tom Pidcock lo dio todo en la Elite Men's World Road Race el domingo, donde finalmente terminó séptimo, y eso incluyó una mejora especial en las ruedas para intentar maximizar sus posibilidades de ganar.

Para el gran día, el británico cambió las ruedas Zipp patrocinadas por su equipo Pinarello-Q36.5 por algunas ruedas R-Series de la marca australiana Partington.

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Tom Pidcock y el equipo de Gran Bretaña compiten en el grupo de persecución durante el 99º Campeonato Mundial de Ruta UCI Montreal 2026

Pidcock utilizó ruedas Patington R-Series para la carrera.


Tom Pidcock y el equipo de Gran Bretaña tras verse involucrados en un accidente durante el 99º Campeonato Mundial de Ruta UCI Montreal 2026

No se hizo ningún esfuerzo por ocultar el logotipo de Partington.