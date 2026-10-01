Los datos de las pruebas aerodinámicas de Enve incluyen comparaciones con juegos de ruedas rivales clave

Enve ha lanzado hoy una nueva rueda de carretera aerodinámica: la SES 6.7 Pro.

Esta última incorporación a la gama SES Pro será el juego de ruedas de carretera más profundo y aerodinámico de Enve.

De hecho, las 6.7 Pro han estado escondidas a plena vista durante gran parte de este año, como un juego de ruedas inédito del fabricante americano.

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Tadej Pogačar, así como algunos de sus compañeros de equipo, han estado compitiendo y ganando sobre ruedas durante la mayor parte de este año. Su lista de victorias es considerable, con Pogačar ya ganando Milán-San Remo y Strade Bianche.

Enve lanzó el juego de ruedas SES 4.5 Pro justo antes del Tour de Francia el año pasado, llamándolo “La rueda que pidió Tadej”.

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Las ruedas también se unen a las ruedas de grava G SES 6.7 Pro lanzadas recientemente por la marca, que se lanzaron en mayo.

Las ruedas SES 6.7 Pro te costarán £4000 / $3750 / €4600 si estás interesado en emular las hazañas de Pogačar y compañía.





Pogačar utilizó las ruedas recientemente en La Vuelta.

Una nueva herramienta aerodinámica

Enve dice que este nuevo juego de ruedas está “diseñado para ofrecer una velocidad aún mayor manteniendo la estabilidad y la confianza”.

El juego de ruedas Enve SES 6.7 anterior utilizaba una combinación de profundidad de llanta de 60 mm/66 mm, que, a partir del 1 de enero de 2026, no cumplía la norma de profundidad máxima de llanta de la UCI de 65 mm.

Esta importante revisión emplea una llanta delantera de 59 mm y una llanta trasera de 65 mm de profundidad para cumplir con la normativa UCI. Las llantas delanteras y traseras tienen un ancho externo de 30,5 mm y tienen formas de llantas delanteras y traseras específicas.

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Las ruedas están optimizadas para neumáticos de 28 mm y han sido desarrolladas por el aerodinámico y fundador de Drag 2 Zero, Simon Smart, que trabaja con Enve desde 2009.

En términos de especificaciones, el juego de ruedas pesa 1495 gramos con válvulas y cintas sin cámara, y la marca dice que es solo para neumáticos compatibles sin cámara.

Las llantas tienen un ancho interno de 22,5 mm de ancho con una llanta en forma de gancho. Enve dice que son para terrenos llanos y ondulados.

Ambas ruedas tienen un número de radios de 24 y utilizan radios Alpina plateados y cabecillas de radios de aleación.

Las ruedas están construidas alrededor de bujes plateados Enve Innerdrive Pro, que utilizan un trinquete de compromiso de 40 dientes más liviano y un resorte de trinquete personalizado. Los rodamientos Enve Pro Ceramic tienen sellos internos sin contacto y sellos externos de bajo contacto para una protección ligeramente mayor.





Datos de prueba y comparaciones con la competencia.

Enve dice que las ruedas se desarrollaron mediante CFD, pruebas en túnel de viento y validación en carretera.

Han sido probados en un túnel de viento en una bicicleta a “velocidades tanto de élite como de aficionados”.

Si bien Enve no ha ido tan lejos como para proporcionar un documento técnico o números de pruebas en profundidad para el juego de ruedas (posiblemente debido a que cierto equipo importante de WorldTour los usa), han proporcionado información de prueba y una comparación con una gama considerable de juegos de ruedas de la competencia, que no siempre vemos.

La marca ha probado contra varios competidores, incluidos Vision, Roval, Hunt y Princeton.

Consulte usted mismo los gráficos a continuación, pero las ruedas SES 6.7 Pro tuvieron un rendimiento aerodinámico superior, sin contar la combinación más rápida de rueda de disco Enve y rueda delantera de 100 mm, que no se usa en carreras de ruta.