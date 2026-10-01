Los datos de las pruebas aerodinámicas de Enve incluyen comparaciones con juegos de ruedas rivales clave

Enve ha lanzado hoy una nueva rueda de carretera aerodinámica: la SES 6.7 Pro.

Esta última incorporación a la gama SES Pro será el juego de ruedas de carretera más profundo y aerodinámico de Enve.

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Pogačar utilizó las ruedas recientemente en La Vuelta.


Una rueda Enve SES 6.7 Pro