Si buscas un par de calcetines rápidos a un precio económico, vale la pena echarles un vistazo.

Los calcetines pueden parecer un detalle menor, pero algunas opciones aerodinámicas prometen ganancias reales de potencia. Los calcetines aerodinámicos son ahora un elemento básico en el pelotón profesional, y algunos pares cuestan regularmente hasta 60 dólares o más.

Nos intrigó encontrar estos calcetines aerodinámicos de Rock Bros en Amazon. Si bien las ofertas de Amazon Prime Day comienzan oficialmente mañana, encontramos esta excelente oferta anticipada.

Con un PVP de menos de $ 20 y actualmente disponibles por solo $ 14,99, cuestan una fracción de algunas de las opciones más premium, pero eso no significa necesariamente que hayan tomado atajos en lo que respecta al rendimiento, como descubrimos recientemente.

EE.UU.: Calcetines de ciclismo Rock Bros Aero: $17.99 $14.99

Reino Unido: calcetines de ciclismo Rock Bros Aero: £ 14,99

Recientemente llevamos 26 pares de calcetines de ciclismo al túnel de viento para un Prueba de calcetines aerodinámicos de CN Labs para ver cuánta diferencia pueden hacer los calcetines aerodinámicos.

Estos calcetines aerodinámicos de Rock Bros tuvieron un muy buen rendimiento y terminaron en el podio por delante de muchos pares mucho más caros.

Si bien los calcetines no están a la venta en el Reino Unido, hemos incluido una oferta de todos modos, ya que son una buena compra por su precio.

Ahorra 17% Calcetines Rock Bros Aero Ciclismo: era $17.99 ahora $14.99 en Amazon Esta es una gran oportunidad para adquirir un par de calcetines aerodinámicos que han demostrado su eficacia en las pruebas sin gastar mucho dinero.

Ahorra 0% Calcetines Rock Bros Aero Ciclismo: era £14,99 ahora £14.99 en Amazon Aquí están los mismos calcetines para nuestros lectores del Reino Unido. No hay descuento por el momento, pero por el precio es una buena compra, así que aquí lo tienes.





Todavía tenemos que realizar una revisión completa de estos calcetines, pero lo que podemos decir es que la sensación y la calidad son comparables a las de muchas de las marcas más importantes, lo que los convierte en una opción tentadora a este precio.

Al igual que otros calcetines aerodinámicos, los calcetines Rock Bros utilizan un material acanalado en la parte superior, con una banda de silicona alrededor de la parte superior y una sección más gruesa debajo del pie. Puede conseguirlos en tallas S, M y L, que cubren tallas de zapatos de EE. UU. 5 a 14, y el único inconveniente potencial es el gran logotipo 'Rock' en una pierna y 'Bros' en la otra, aunque hay muchas opciones de colores y diseños para elegir.

Si está buscando agregar algunas mejoras aerodinámicas, vale la pena considerar los calcetines Rock Bros por solo $ 14,99. Con fuertes resultados en el túnel de viento, muchos colores y un precio difícil de discutir, son una actualización fácil para tu equipo de ciclismo.

Y si está buscando más ofertas, tendremos muchas más ofertas de ciclismo en los próximos días.