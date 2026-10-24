La empresa italiana también reveló los maillots de clasificación por puntos, montaña y jóvenes corredores.


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Después de anunciar una asociación con ASO la semana pasada, Castelli finalmente reveló las camisetas con las que competirán los mejores ciclistas en el Tour de Francia y el Tour de France Femmes avec Zwift durante los próximos años.

Ambas carreras se encuentran entre las pruebas para las que la compañía italiana proporcionará maillots de líder, entre las que se incluyen la Vuelta a España, la Vuelta Femenina, la París-Niza y el Tour Auverge-Rhône Alpes.

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Mira el vídeo completo aquí:


Perfil de montañas en el dobladillo interior del maillot amarillo del Tour de Francia


El jersey de lunares Castelli


El maillot del joven piloto blanco