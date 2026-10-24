La empresa italiana también reveló los maillots de clasificación por puntos, montaña y jóvenes corredores.

Después de anunciar una asociación con ASO la semana pasada, Castelli finalmente reveló las camisetas con las que competirán los mejores ciclistas en el Tour de Francia y el Tour de France Femmes avec Zwift durante los próximos años.

Ambas carreras se encuentran entre las pruebas para las que la compañía italiana proporcionará maillots de líder, entre las que se incluyen la Vuelta a España, la Vuelta Femenina, la París-Niza y el Tour Auverge-Rhône Alpes.

Sin embargo, el maillot amarillo del líder general es el más icónico de todos los maillots de nuestro deporte y es el Tour de Francia el que atrae mayor exposición a Castelli.

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“Para cualquier marca de ropa ciclista, producir el Maillot Jaune representa el mayor honor posible”, afirmó Steve Smith, director de marca global de Castelli. “Queríamos que estas camisetas fueran realmente especiales, por lo que cada microdetalle surge de nuestra profunda reverencia por lo que representan para el deporte y los ciclistas que las ganan. Más allá de impulsar el rendimiento y la aerodinámica, cada característica fue diseñada para honrar ese legado”.





Los colores de las camisetas son sacrosantos y no veremos cambios con respecto a los últimos años, por lo que hay poco espacio para nuevos diseños radicales, pero Castelli ha agregado algunos pequeños detalles a cada una de las camisetas que pueden hacer que los ciclistas que las usan se sientan un poco más especiales, si es que eso es posible.

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Hay la marca del Tour de Francia en cada uno de los tiradores de las cremalleras de las camisetas, que son hexagonales en un guiño al apodo de Francia, l'Hexagone, y cuando abres la cremallera de la camiseta amarilla, que según Castelli tiene un color más vibrante, revela un borde rojo y azul que se combina con la cremallera blanca para formar el logotipo de Francia. tricolor bandera.





Si bien el logotipo rojo y blanco de Castelli es visible en todas las camisetas, la oportunidad de incorporarlo a los lunares del maillot de clasificación de montaña era demasiado buena para perderla, y añade un toque de clase, al igual que los perfiles montañosos en las tiras de agarre en el dobladillo interior de toda la gama.

La camiseta blanca del joven ciclista ha pasado por la reforma más radical, con lo que llaman destellos ultravioleta agregados al cuello, las mangas y el dobladillo para combinar con el nuevo patrocinador de la camiseta, Sanofi.





“Esta no es la primera vez que Castelli y ASO unen fuerzas en torno al Tour de Francia”, continuó Smith. “Anteriormente produjimos las camisetas de los líderes de 1989 a 1994, usadas en victorias históricas por campeones como Greg LeMond y Miguel Indurain.

“Habiendo suministrado camisetas de líder durante esa era icónica, regresar al Tour de Francia se siente como un verdadero regreso a casa. Estamos increíblemente orgullosos de nuestra herencia en la carrera, pero aún más emocionados de dar forma a su futuro equipando a la próxima generación de campeones con prendas que superen los límites de la velocidad, la comodidad y el estilo”.

Castelli proporcionará la camiseta a una serie de otras carreras de la ASO, y aunque algunas, como la París-Niza, serán casi idénticas a las del Tour, las de la Vuelta a España y la Vuelta Femenina serán diferentes y se revelarán en una fecha posterior.

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